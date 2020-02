Eiskalte Devils watschen EV Moosburg mit 9:1 ab

Eishockey - Aufstiegsrunde

Das hat weh getan: Im direkten Duell um Rang vier mit den Ulmer Devils kassierte der EV Moosburg am Freitag auf heimischem Eis eine 1:9 (0:2, 0:4, 1:3)-Watschn.

Moosburg – Dass die Niederlage am Ende so hoch ausfiel, lag jedoch weniger an der Stärke der Gäste als am Unvermögen der Gastgeber.

Die Pressekonferenz hätte man dieses Mal auf einen Satz beschränken können, der von Ulms Trainer Robert Linke kam: „Ja, und dann haben wir Mitte des Spiels 5:0 geführt – und keiner wusste so richtig warum.“ So war es nicht nur ihm, sondern auch den mehr als 300 Zuschauern – der EVM hatte zum Sponsorenspiel eingeladen – ergangen.

Starke Anfangsphase des EVM nicht von Erfolg gekrönt

Denn die Moosburger waren hoch motiviert und entschlossen ins Match gegangen und legten die vielleicht stärkste Anfangsphase der ganzen Saison hin. In den ersten zehn, 15 Minuten spielte sich das Geschehen fast ausschließlich im Drittel der Devils ab. Linke sagte zwar, dass man schon vorgehabt habe, die Moosburger das Spiel machen zu lassen, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen. Dass es so oft vor dem Kasten seines Goalies Maximilian Güßbacher brannte, war aber sicher nicht Teil des Plans.

Weil die Offensive der Grün-Gelben allerdings krasse Abschlussschwächen zeigte, blieb der Gäste-Kasten sauber. „Dabei hätten wir in den ersten Minuten auf jeden Fall zwei, drei Tore machen müssen“, kommentierte EVM-Coach Bernie Englbrecht die vielen vergebenen Großchancen von Horava, Indra und Co. So kam es, wie es kommen musste: Ein Entlastungsangriff bescherte dem VfE in der siebten Minute das 1:0. Moosburg drückte weiter – doch nach elf Minuten konnten sich die Gäste wiederum befreien: Die EVM-Defensive patzte – das war das 0:2.

Ulm macht frühzeitig alles klar

Auch wenn dieser Spielstand den Hausherren noch alle Möglichkeiten ließ, wirkten sie im zweiten Abschnitt doch stark verunsichert. Was man von den Schwaben nicht behaupten konnte: Einem frühen Überzahl-Treffer (21.) ließen sie bis zur 31. Minute die Tore vier, fünf und sechs folgen – wobei sie dabei von den nun völlig neben sich stehenden Dreirosenstädtern kaum gestört wurden. Englbrecht konnte Keeper Carlo Schwarz auch nicht erlösen, weil der an der Bande lehnende Linus Messerer – der eigentlich von Beginn an hätte spielen sollen – aus (kurzfristigen) Krankheitsgründen zum Zuschauen verdammt war.

So war von der prognostizierten Spannung in den zweiten 30 Minuten nicht mehr viel übrig. Die Gastgeber hatten sich nicht gänzlich aufgegeben, an eine Wende glaubte bei diesem Rückstand allerdings niemand mehr: Wenigstens konnten die Englbrecht-Schützlinge Güßbacher elf Minuten vor dem Ende doch noch überwinden. Fast schon bezeichnend, dass der Treffer in Unterzahl und durch einen Verteidiger (Markus Gröger) erzielt wurde. Aber auch die Gäste gaben in der Schlussphase noch einmal Gas und hätten die Partie fast noch zweistellig gewonnen.

EV Moosburg – VfE Ulm/Neu-Ulm 1:9 (0:2, 0:4, 1:3)

Tore: 0:1 (6:06) Synek, 0:2 (10:51) Michalek (Schwarzfischer, Dörner), 0:3 (20:57) Synek (Schirrmacher, Dörner), 0:4 (22:33) Brückner (Synek, Schirrmacher), 0:5 (27:06) Synek (Brückner), 0:6 (30:59) Brückner (Koberger, Schirrmacher), 0:7 (44:23) Koberger (Ceslik, Eckmann), 1:7 (48:52) Gröger (Abstreiter), 1:8 (52:25) Schwarzfischer (Meißner, Michalek), 1:9 (57:49) Ceslik (Tenschert, Döring).

Strafminuten: 8/4.

Zuschauer: 315.

