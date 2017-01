Pfaffenhofen statt Schönheide

EV Moosburg startet in die BEL-Playdowns

Moosburg – Eine Strecke von 303 Kilometern, mindestens dreieinhalb Stunden auf der Autobahn – das alles hätte sich der EV Moosburg heute antun dürfen, wenn am Sonntag nicht der EV Pegnitz, sondern der ESC Dorfen das entscheidende Tor in der Verlängerung erzielt hätte. So aber sieht die Realität keinen Verzahnungsrunden-Auftakt beim im Vogtland beheimateten Oberligisten EHV Schönheide, sondern einen freien Freitag vor. Die Abstiegsrunde beginnt erst am Sonntag um 17.30 Uhr beim Nachbarn EC Pfaffenhofen – 39 Kilometer entfernt und ausschließlich über die Landstraße zu erreichen.

„Wir haben Pech gehabt – sind im Endeffekt aber selber schuld“, fasst EVM-Trainer Dimitri Startschew die Ereignisse des vergangenen Wochenendes zusammen. Wobei sich das „selber schuld“ wohl eher auf die vorangegangenen Wochen bzw. Partien bezieht. Ob die knappen Heimpleiten gegen Pegnitz und Schongau oder die ebenso unglückliche Auswärtsschlappe in Geretsried – Chancen, den einen Zähler, der am Ende gefehlt hat, zu holen, hatten die Grün-Gelben genug. Nach einer starken Vorrunde (22 Punkte) ging die Rückrunde mit lediglich vier Siegen in 13 Spielen völlig in die Hose.

Startschew hofft jetzt auf den Trotzeffekt – zumal man in den Playdowns ja auch auf die Teams trifft, gegen die man die entscheidenden Vorrundenzähler liegenließ. „Jetzt können die Spieler zeigen, dass sie mehr draufhaben“, fordert Startschew. „Wir dürfen mit den letzten beiden Plätzen nichts zu tun haben. Unser Ziel in der Abstiegsrunde kann nur Rang eins oder zwei sein.“

Beim Auftaktgegner Pfaffenhofen, den die Dreirosenstädter in der Hauptrunde zweimal knapp, aber verdient (5:3, 6:4) geschlagen haben, wäre Coach Michael Dippold schon mit dem direkten Klassenerhalt (ab Rang vier) zufrieden. Die IceHogs beendeten Teil eins der Saison als 13. (Vorletzter) und kassierten zum Abschluss noch eine schmerzhafte 4:0-Klatsche beim Schlusslicht Germering. Dippold: „Ich hoffe nun, dass zum richtigen Zeitpunkt der Knoten bei uns platzt.“

Nachdem Startschew beim Heimsieg über Miesbach aus dem Vollen schöpfen konnte, drohen zum Playdown-Auftakt wieder personelle Engpässe. Die Erkältungswelle ist im EVM-Kader angekommen, weshalb der eine oder andere Spieler in den jüngsten Übungseinheiten pausieren musste. Dafür hat Stürmer Daniel Simm nach seiner Schulterverletzung erstmals wieder mittrainiert und könnte beim Ex-Club sein Comeback feiern.