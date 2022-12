EV Moosburg bekommt Vorgeschmack auf die Playdowns

Eishockey-Landesliga

Benoit Doucet nimmt sein Team in die Pflicht: Der EV Moosburg ist gegen Ottobrunn fast schon zum Siegen verdammt. Aber der Gegner ist nicht zu unterschätzen.

Moosburg – Einen ersten Vorgeschmack auf die Playdowns bekommt das junge Moosburger Eishockey-Team am Freitag. Denn im Kellerduell der Landesliga-Gruppe A ab 19.30 Uhr gegen Schlusslicht ERSC Ottobrunn ist für die Grün-Gelben ein Sieg fast Pflicht. „Wir müssen uns auf die nächsten vier Heimspiele konzentrieren und da so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg sammeln“, fordert EVM-Trainer Benoit Doucet.

Nach einer Woche Spielpause kann der 59-jährige Coach personell fast aus dem Vollen schöpfen. Kontingentspieler Cedrick Chagnon, Kapitän Sascha Haschberger und Jonas Seitz sind wieder fit, lediglich Benjamin Franz ist leicht angeschlagen. Aller Voraussicht nach wird auch Tobias Hanöffner am Freitag dabei sein.

Diesmal wird‘s kein Spaziergang

Das ist auch dringend notwendig, denn ein Spaziergang wie im Hinspiel werde es diesmal nicht werden, glaubt Doucet. In Ottobrunn hatte seine Truppe Mitte November einen unerwartet klaren 7:0-Sieg gefeiert. In der Folge verlor der Tabellenletzte auch in Selb (1:11) und Haßfurt (1:8) und löste den Vertrag mit Trainer Petr Vorisek auf. Nachfolger wurde das ERSC-Urgestein Patrick Gerber, der zusammen mit Nachwuchstrainer Dennis Rada an der Bande steht.

Nach zwei Spielen Anlaufzeit und der Rückholaktion des letztjährigen Toptorjägers Adam Kofron war in den letzten beiden Partien ein deutlicher Aufwärtstrend bei Ottobrunn zu beobachten. Einem überraschenden 9:7-Heimsieg gegen Waldkirchen folgte eine knappe 4:5-Auswärtsniederlage in Bayreuth. Die Grün-Gelben sollten also voll konzentriert an das Match herangehen und vor allem das Sturmduo Adam Kofron und David Hornak im Auge behalten.

Doucet: „Ich erwarte von der ganzen Mannschaft, dass sie das ernster nimmt.“

Auch der EV Moosburg hat sich seit Öffnung des Transferfensters noch einmal verstärkt: Mit Verteidiger Lukas Majercik und Stürmer Mario Strobel soll die Leistung des Tabellenvorletzten stabiler werden. Im ersten Spiel der beiden hat das noch nicht so gut geklappt. In Vilshofen setzte es eine bittere 4:5-Niederlage, und Doucet war nicht nur von den Neuzugängen enttäuscht: „Gerade gegen solche Teams müssten unsere jungen Spieler zeigen, dass sie uns helfen können. Wir lagen 3:0 vorne, haben noch verloren und inzwischen sechs, sieben Punkte verschenkt, die uns weh tun. Ich erwarte von der ganzen Mannschaft, dass sie das ernster nimmt.“ Gelegenheit dazu ist am Freitag.

Josef Fuchs

