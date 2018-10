Black Bears schnappen sich die Derby-Zähler

Eishockey

Eine harte Landung musste der EV Moosburg bei seiner Rückkehr in die Landesliga hinnehmen: Die Dreirosenstädter verloren das Auftakt-Derby gegen die Black Bears Freising überraschend mit 1:2 Toren. Während die Domstädter mit ihren Fans in der Sparkassen-Arena feierten, betrieben die Moosburger schon Ursachenforschung.

Moosburg– EVM-Coach Bernie Englbrecht stand die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben: „Das müssen wir jetzt akzeptieren, dass man auch so ein Spiel verlieren kann. Aber wenn wir halt so fahrlässig mit unseren Torchancen umgehen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern.“ Schon ein bisschen verwundert guckte bei der Pressekonferenz Freisings Coach MarkusKnallinger drein. Er sei zwar unheimlich stolz auf den Kampf und den Einsatz seiner Mannschaft, fühle sich angesichts der Gelegenheiten, die die Hausherren liegengelassen hätten, „aber schon eher als glücklicher Sieger“.

Die knapp 250 Zuschauer, die zum ersten Landkreisderby im Landesliga-Punktspielbetrieb seit sieben Jahren gekommen waren, sahen eine äußerst flotte Anfangsphase. Der EVM drückte von Beginn an aufs Gas und schnürte die Gäste im eigenen Drittel ein. SEF-Schlussmann Johannes Sedlmeier war sofort gefordert. „Da haben einige meiner Spieler nach unseren vier nicht allzu schweren Testspielen schnell gemerkt, was für ein Tempo uns heuer in der Landesliga erwartet“, sagte Knallinger. Doch nach sieben, acht Minuten befreiten sich die Black Bears aus der grün-gelben Umklammerung und begannen nun ihrerseits, das Moosburger Gehäuse unter Beschuss zu nehmen. In dem verrichtete Nachwuchs-Goalie Carlo Schwarz, der den Vorzug vor dem unter der Woche beruflich verhinderten Johannes Probst bekam (Linus Messerer fehlte aus Krankheitsgründen), allerdings einen tadellosen Job.

Tore fielen im ersten Drittel zwar keine, der Druck auf Schwarz nahm jedoch weiter zu, weil sich die Moosburger zahlreiche Strafzeiten einfingen. Nachdem EVM-Stürmer Alexander Asen wegen hohen Stocks für 2+2 Minuten in die Kühlbox musste, packten die Gäste zu: Zunächst vollendete Martin Dürr eine schön herausgespielte Powerplay-Kombination (23.). Und nur eine halbe Minute später – Moosburg war noch immer ein Mann weniger – schlug ein abgefälschter Distanzschuss von Pavel Hanke unhaltbar hinter Schwarz ein.

Kurz wirkten die Gastgeber, bei denen sich Daniel Möhle wegen eine Knieverletzung im Abschlusstraining hatte abmelden müssen, geschockt, gaben jedoch schon in der 28. Minute eine passsende Antwort: Nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Black-Bears-Kasten lag die Scheibe plötzlich hinter der Linie. Patrice Dlugos durfte sich als Torschütze feiern lassen.

Für den Schlussabschnitt hätte man das Eis im Moosburger Drittel eigentlich gar nicht mehr aufbereiten müssen – das Spiel fand ausschließlich rund um das Tor von Johannes Sedlmeier statt. Doch dafür, dass der EVM Scheibe und Gegner gut im Griff hatte, kamen zu wenig zwingende Situationen zustande. Sedlmeier hielt zwar stark, wurde oft aber auch nur angeschossen. Selbst als Dürr wegen einer „Schwalbe“ in der Schlussminute auf die Strafbank musste, schafften es die Moosburger nicht, sich zumindest in die Overtime zu retten.

Als die Schlusssirene ertönte, war der Jubel im Freisinger Lager groß. Und Moosburgs Spielern war anzusehen, dass sie sich die Rückkehr in die Landesliga ganz anders vorgestellt hatten.

EV Moosburg – SE Freising 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Tore: 0:1 (22:57) Dürr (Kühnl, Birk), 0:2 (23:29) Hanke (Birk, Dürr), 1:2 (27:02) Dlugos.

Strafminuten: 20/8.

Zuschauer: 242.