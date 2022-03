Rückblick auf die Moosburger Landesliga-Saison: Die Pflicht erfüllt, bei der Kür gepatzt

Als „schwierige Saison“ bezeichnet Moosburgs Coach Bernie Englbrecht die abgelaufene Spielzeit. © Doster

Für die Aufstiegsrunde haben sich Moosburgs Eishackler zur Freude ihrer Fans qualifiziert. Dort keinen einzigen Punkt zu holen, war aber sicher nicht geplant.

Moosburg - Der EV Moosburg hat sein Saisonziel definitiv erreicht: Die Grün-Gelben werden auch nächste Saison wieder in der Landesliga Eishockey spielen. So richtig gut fühlt sich das kurz nach der 1:4-Niederlage im letzten Saisonspiel beim EV Dingolfing aber nicht an. Dort setzte es im achten Spiel der Aufstiegsrunde die achte Niederlage.

Das ist zwar bitter, aber echte Ambitionen auf den Aufstieg hatte der Moosburger Landesligist sowieso nicht. Vielmehr sollte das Saisonziel frühzeitig durch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde erreicht werden. „Es war mit der ganzen Pandemiegeschichte eine schwierige Saison, aber das gilt für alle Teams.“, resümiert EVM-Trainer Bernie Englbrecht: „Wir hatten zu Beginn der Saison eine schlechte Phase, wo wir daheim gegen Vilshofen und Trostberg verloren haben. Aber dann war das in der Vorrunde schon in Ordnung. Wir haben auch mal von acht Spielen sieben gewonnen und dabei auch die großen Teams wie Haßfurt oder Dingolfing geärgert.“

Die zweite Vorrundenniederlage gegen Vilshofen Ende Dezember hätte die Grün-Gelben fast noch das Ticket für die Aufstiegsrunde gekostet. Am Ende mussten die Dreirosenstädter zittern und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, ehe es als Fünfter gerade noch reichte.

In den letzten Saisonspielen reichte es nicht mal mehr für drei Reihen

In der Zwischenrunde kamen die EVM-Cracks dann nie richtig ins Laufen. Zum einen, weil sie unmittelbar davor eine zehntägige Quarantänepause einlegen mussten, zum anderen, weil mit Kapitän Bastian Krämmer und Daniel Schander zwei wichtige Spieler einen Großteil der Runde ausfielen. „Mich wurmt es schon etwas, dass wir am Ende kein Spiel mehr gewonnen haben“, gibt Trainer Englbrecht zu. „Denn wir haben auch in der Aufstiegsrunde ein paar gute Spiele gemacht. Aber wir waren dann defensiv einfach zu schwach und vorne nicht durchschlagskräftig genug.“ Dazu hätte sein ohnehin schon knapper Kader die Ausfälle nicht kompensieren können. Wie schon die ganze Saison über klappte der Plan mit den drei Stand-by-Spielern, die bei Verletzungen einspringen, nur selten. Das führte dazu, dass am Ende der Saison nicht mal mehr drei Reihen aufliefen.

Das einzige Mal in dieser Saison, dass mehr als 20 Akteure auf dem Spielberichtsbogen standen, war im Freundschaftsspiel gegen Landshut im Oktober. Ansonsten gestaltete sich für Englbrecht sogar das Training schwierig. Die beiden Kontingentspieler aus Tschechien fehlten da regelmäßig.

Die Abwehr blieb auch heuer ein Sorgenkind

Generell hat das EVM-Landesliga-Team durch Abgänge oder Standby-Modi von Spielern wie Daniel Möhle, Peter Abstreiter, Tobias Hanöffner, Christian Seidlmayer und Kevin Steiger eine Menge Routine und Qualität verloren. Die wacklige Defensive wurde durch Neuzugänge wie Michael Numberger, Florian Mayer oder Petr Horava, der als Kontingentspieler vieles schuldig blieb, nicht stabiler. Und offensiv passte Daniel Schander zwar in die erste Reihe, entwickelte aber nie die Gefährlichkeit eines Peter Abstreiter. In welche Richtung es beim EVM zukünftig gehen wird, bestimmt eine neue Vorstandschaft, die zeitnah gewählt werden soll.

