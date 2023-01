EV Moosburg feiert extrem wichtigen Heimerfolg gegen den Zweiten – und hält Abstiegsränge auf Distanz

Teilen

Abgezockt: Stefan Groß verwandelte einen Penalty für den EVM per Rückhandschlenzer zum zwischenzeitlichen 3:1. Die Moosburger ließen noch vier weitere Treffer zum souveränen 7:4-Heimerfolg folgen. © Hölzl

Der EV Moosburg siegt daheim gegen das in der Landesliga-Abstiegsrunden zweitplatzierte Pfronten und hält sich die Abstiegsränge vom Leib.

Moosburg – Der EV Moosburg feierte am Sonntag einen enorm wichtigen 7:4-Erfolg gegen die Pfronten Falcons. Ein starkes erstes Drittel und eine gute Leistung über 60 Minuten ebneten den Weg zu einem ungefährdeten Heimsieg. In der Tabelle der Landesliga-Abstiegsrunde rücken die Isarstädter damit auf Rang drei vor und – was noch wichtiger ist – die drei letztplatzierten Teams konnten trotz Siegen am Wochenende den Abstand auf den EVM nicht verkürzen.

EV Moosburg: Die erste Sturmreihe wirbelt

Trainer Ben Doucet war hochzufrieden und lobte sein Team, für das nach den etwas überraschenden Abgängen von Alexander Schardt und Marc Binder unter der Woche mit Alexander Asen und Christian Seidlmayer zwei altbekannte Gesichter aufliefen. Das zahlte sich schnell aus, denn Seidlmayer war es, der mit seinem Treffer (5.) den Blitzstart der Gäste durch Thomas Böck (1.) egalisierte. Danach übernahmen die Grün-Gelben das Spiel. Insbesondere die erste Sturmreihe mit Cedrick Chagnon, Stefan Groß und Benjamin Franz brachte die Pfrontener Abwehr ins Schwitzen und nutzte ihre Chancen. Franz erzielte die 2:1-Führung (14.) und Groß verwandelte einen Penalty per Rückhandschlenzer zum 3:1 (16.). Erneut Franz sorgte noch vor der ersten Drittelpause für das 4:1 (20.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im zweiten Drittel hätten die Gastgeber alles klar machen müssen, doch eine Doppelte Überzahl (28.) wurde nicht genutzt und ein Schuss von Jonas Seitz traf nur den Pfosten. Dazu agierte die EVM-Defensive zu sorglos, sodass Torwart Johannes Probst einige Male klären musste und letztendlich das zweite Gegentor (33.) durch Thomas Böck kassierte.

Seidlmayer: „Das war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns“

Doch anders als in den vergangenen drei Partien hatten die Grün-Gelben sofort eine Antwort parat: Stefan Groß netzte im Nachschuss zum 5:2 (34.) ein. Doch Pfronten hatte Blut geleckt, attackierte nun vehement, eroberte die Scheibe und verkürzte durch Philipp Munz auf 5:3 (36.). Aber nur kurz, denn Chagnon umkurvte die halbe Gästeabwehr und stellte den alten Drei-Tore-Abstand (38.) wieder her.

Im dritten Durchgang kontrollierte Moosburg die Partie und sorgte mit dem 7:3 (47.) durch Lukas Majercik für klare Verhältnisse. Pfronten markierte noch den 7:4-Endstand durch Michael Linder (57.). EVM-Rückkehrer Chris Seidlmayer lobte nach dem Spiel: „Die Mannschaft hat heute von der ersten bis zur letzten Minute gut gespielt, ohne dass wir abgefallen sind, auch wenn wir ein Gegentor kassiert haben. Das war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns.“ VON JOSEF FUCHS

EV Moosburg – EV Pfronten 7:4 (4:1, 2:2, 1:1)

Tore: 0:1 (00:40) Böck (Hruska), 1:1 (04:18) Seidlmayer (Majercik, Seitz), 2:1 (13:07) Franz (Chagnon), 3:1 (15:17) Groß (Penalty), 4:1 (19:29) Franz (Chagnon, Eigner), 4:2 (32:41) Böck (Matejka), 5:2 (33:31) Groß (Franz), 5:3 (35:29) P. Munz (Matejka), 6:3 (37:40) Chagnon (Groß, Franz), 7:3 (46:56) Majercik (Retzer, Seidlmayer), 7:4 (56:59) Linder (Hruska),

Strafminuten: 11/14.

Zuschauer: 80.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.