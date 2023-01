EV Moosburg gegen Abstiegskonkurrent Selb nicht landesligatauglich – Dämpfer vor Start der Playdowns

Sah unglücklich aus: EVM-Keeper Thomas Mende war bei zwei der vier Gegentreffer gegen den VER Selb nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Am Ende verloren die Moosburger mit 3:4. © hölzl

Ernüchterung beim EV Moosburg: Nach der Gala gegen Waldkirchen verliert der EVM gegen Selb, das in der Tabelle hinter den Dreirosenstädtern liegt, nun aber punktgleich ist.

Moosburg – Trainer stinksauer, Spieler mit hängenden Köpfen, Verantwortliche entsetzt und Zuschauer enttäuscht – das ist das Ergebnis des letzten Spieltags der Moosburger Eishackler im Jahr 2022 – zugleich der Abschluss der Liga-Runde – in der Clariant-Arena. In Zahlen ausgedrückt: Der EVM verlor am Freitag sein Heimspiel gegen den VER Selb 1b mit 3:4.

Doucet: „Ich bin wirklich enttäuscht von den Jungs“ – Führungsspieler bringen die Leistung nicht

Nur vier Tage nach der Gala-Vorstellung beim 14:3 gegen Waldkirchen, als den Grün-Gelben ab Mitte des zweiten Drittels so gut wie alles gelang, blieben sie gegen die Oberfranken ihre Landesliga-Tauglichkeit schuldig. „Ich bin wirklich enttäuscht von den Jungs“, sagte EVM-Trainer Benoit Doucet. „Alle unsere Führungsspieler haben heute ihre Leistung nicht gebracht.“ Das begann schon im ersten Drittel, als sich die Gastgeber zwar ein deutliches Chancenplus erspielen konnten, aber diese stümperhaft verballerten. Selb hatte nur eine echte Torchance, wurde dann aber zu Beginn des zweiten Abschnitts agiler. Nachdem Fabian Bauer noch daneben gezielt hatte, staubte Sebastian Lück beim nächsten Angriff einen Pfostenabpraller zur Gästeführung (23.) ab.

Auch in der Folge wirbelte der VER die Moosburger Defensive einige Male durcheinander. Doch EVM-Keeper Thomas Mende und der Pfosten bewahrten die Gastgeber vor einem höheren Rückstand. In diese Druckphase der Gäste fiel etwas überraschend der 1:1-Ausgleich für die Grün-Gelben durch Lukas Majercik (31.). Aber Selb agierte weiter offensiv und kam zur 2:1-Führung durch Kevin Tausend (36.).

EV Moosburg: Keeper Mende patzt zu allem Überfluss auch noch

Im Schlussdrittel versuchten die Gastgeber, nochmal Druck zu erzeugen. Das gelang, doch die Effizienz vor dem Tor ließ weiter zu wünschen übrig. Erst ein mächtiger Hieb von Vinzenz Maier brachte den erneuten Ausgleich (43.). Danach feuerten die Gastgeber aus allen Rohren. Das wurde mit dem 3:2 durch Maximilian Knallinger (48.) belohnt. Aber es passte ins Bild, dass an diesem Abend auch noch EVM-Keeper Thomas Mende patzte: Das 3:3 durch Fabian Bauer (50.) fiel aus extrem spitzem Winkel, und beim 3:4 (58.) –zentral von der blauen Linie – reagierte der Goalie trotz freier Sicht zu spät.

Trotzdem hätten die Grün-Gelben noch den Ausgleich oder gar die Führung erzielen können. Einem vermeintlichen Treffer per Bauerntrick von Cedrick Chagnon (52.) verweigerte der Schiri die Anerkennung. Davon abgesehen scheiterten die Dreirosenstädter am eigenen Schlendrian. VON JOSEF FUCHS

EV Moosburg – VER Selb 1B 3:4 (0:0, 1:2, 2:2).

Tore: 0:1 (22:39) Lück (Tausend, Warkus), 1:1 (30:59) Majercik (Franz, Retzer), 1:2 (35:56) Tausend (Lück), 2:2 (42:58) V. Maier (Haschberger), 3:2 (47:40) Knallinger (Majercik, Seitz), 3:3 (49:15) Bauer (Warkus), 3:4 (57:01) Lück (Roos, Hubert)

Strafminuten: 10/12.

Zuschauer: 80.

