EV Moosburg gelingt gegen viertplatzierten ESV Waldkirchen eine Gala-Vorstellung mit 14 Treffern

Chagnon mit Fünferpack

Der EV Moosburg schafft gegen Waldkirchen einen Sensationssieg: Gleich 14 Tore schenkt der EVM den Gästen aus Niederbayern ein. Cedrick Chagnon trifft fünfmal.

Moosburg – Da haben es die Moosburger Landesliga-Eishackler am Montag richtig krachen lassen. 14:3 stand es am Ende gegen den Tabellenvierten vom ESV Waldkirchen. „Dass das heute so ausgeht, hätte keiner von uns gedacht“, sagte ein glücklicher Max Retzer. Vor allem, weil die Gäste, die nur mit zwei Reihen angereist waren, durch ihre Kontingentspieler in Führung gingen.

EV Moosburg: Chagnon ragt in der starken Offensive besonders heraus

Petr Sulcik stellte auf 0:1 (2.) und hatte nach acht Minuten sogar die Riesenchance auf den zweiten Treffer für die Niederbayern. Bis dahin hatte Moosburg allerdings mehr vom Spiel. Logische Konsequenz war der Ausgleich durch Cedrick Chagnon (9.). Danach nutzte Mario Strobel ein Überzahlspiel und brachte die Grün-Gelben in Front (10.). Kurz vor Drittelende stolperte Mario Pichler bei den Gästen und Jonas Seitz nutzte den Ausrutscher zum 3:1 (20.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gleich nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber in Überzahl das 4:1 durch Chagnon (21.) nach. Die Crocodiles versuchten in der Folge wieder heranzukommen. Doch EVM-Keeper Thomas Mende parierte gegen Tomas Parizek, Mario Pichler und Daniel Greb. Dann brachen bei Waldkirchen alle Dämme: Chagnon (30./31.) erhöhte binnen 55 Sekunden per Doppelpack auf 6:1. Waldkirchens Keeper Andreas Resch hatte genug und ging wütend vom Eis. Sein Ersatz, Matthias Huber, wurde 14 Sekunden später von EVM-Verteidiger Vinzenz Maier mit dem 7:1 (31.) begrüßt. Der Stadionsprecher war kaum mit den Durchsagen fertig, da prasselte schon der nächste Tor-Hagel auf Waldkirchen nieder. Retzer schnappte sich die Scheibe und vollendete sein Solo aus spitzem Winkel zum 8:1 (33.). Der überragende Chagnon erhöhte mit seinem fünften Treffer auf 9:1 (35.), ehe Gäste-Stürmer Benedikt Böhm (35.) den Vorsprung im Gegenzug wieder auf sieben Tore verkürzte. Strobel machte es noch vor der zweiten Drittelpause zweistellig (36.).

Im Schlussdrittel tankten die Grün-Gelben weiter kräftig Selbstvertrauen und zeigten kein Erbarmen mit den Niederbayern. Leonard Schreiber (42.), Seitz (46.) und zweimal Stefan Groß (54./60.) stellten den Endstand her. Der Treffer von Nico Tolle (56.) machte das Weihnachts-Debakel für die Gäste kaum erträglicher. VON JOSEF FUCHS

EV Moosburg - ESV Waldkirchen 14:3 (3:1, 7:1, 4:1)

Tore: 0:1 (01:32) Sulcik (Pichler, Bojer), 1:1 (08:05) Chagnon (Strobel), 2:1 (09:12) Strobel (Maier, Chagnon), 3:1 (19:19) Seitz, 4:1 (20:16) Chagnon (Groß, Maier), 5:1 (29:05) Chagnon (Eigner, Retzer), 6:1 (30:10) Chagnon (Strobel, Groß), 7:1 (30:24) Maier (Seitz, Triebswetter), 8:1 (32:22) Retzer, 9:1 (34:19) Chagnon (Strobel, Groß), 9:2 (34:48) Böhm (Kirjak, Tolle), 10:2 (35:19) Strobel (Schreiber, Groß), 11:2 (41:33) Schreiber (Chagnon, Maier), 12:2 (45:19) Seitz (Triebswetter, Retzer), 13:2 (53:52) Groß (Chagnon, Maier), 13:3 (55:45) Tolle (Sulcik, Paule), 14:3 (59:45) Groß (Eigner, Chagnon).

Strafminuten: 10/20.

Zuschauer: 100.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.