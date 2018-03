EV Moosburg gibt das Heft aus der Hand

Eishockey

Ein starkes erstes, ein vernünftiges zweites und ein schwaches drittes Drittel: Gegen den EC Bad Kissingen schaffte es der EV Moosburg am Freitag erneut nicht, über die kompletten 60 Minuten eine konstante Leistung abzurufen. So unterlag das Team am Ende einem wahrlich nicht übermächtigen Gegner mit 2:6 (2:2, 0:2, 0:2).

Moosburg – Nach dem grippebedingten Ausfall von Verteidiger Kevin Steiger war EVM-Coach Bernie Englbrecht zu Umstellungen gezwungen. Gelohnt hatte sich die Hereinnahme von Jugend-Stürmer Tobias Stuckenberger, der in der dritten Reihe ein gelungenes Debüt in der Ersten Mannschaft hinlegte. Moosburg kam gut ins Match und ging bereits nach sechs Minuten durch ein unhaltbares Geschoss von Patrice Dlugos in Führung. Der EVM hatte mehr vom Spiel, die Gäste agierten zunächst vorsichtig. In Überzahl gelang den Wölfen dann zwar der Ausgleich (10.), doch die Hausherren blieben das dominierende Team. Nach einer Viertelstunde „tunnelte“ Daniel Schander den Gäste-Goalie – das 2:1. Allerdings nutzten die Unterfranken nur 25 Sekunden später den wohl etwas zu ausgiebigen Jubel der Grün-Gelben, verbunden mit einem Abwehrschnitzer, und glichen abermals aus.

Im zweiten Abschnitt wurden die Lücken in der EVM-Defensive nach und nach größer – und die Kissinger spielten jetzt ihre ganze internationale Erfahrung aus: In der 29. und 32. Minute zogen sie auf 4:2 davon. Endgültig im Griff hatten die Unterfranken die faire Begegnung (jeweils nur drei Strafzeiten) dann in den letzten 20 Minuten: Ein Doppelschlag in Minute 47 brachte die Entscheidung. „Uns hat die Kraft gefehlt, um noch einmal zurückzukommen“, sagte Trainer Englbrecht nach dem letzten Heimspiel der Saison 2017/18.

ba





EV Moosburg – EC Bad Kissingen 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Tore: 1:0 (6:06) Dlugos (Michel), 1:1 (9:31) Seewald (Nold), 2:1 (15:51) Schander (Krämmer), 2:2 (16:16) Nemirovsky (Hemmerich), 2:3 (28:40) Hemmerich (Larsson), 2:4 (31:44) Cypas (Hemmerich), 2:5 (46:04) Zaitsev (Seewald, Hemmerich), 2:6 (46:35) Seewald.

Strafminuten: 6/6.

Zuschauer: 210.