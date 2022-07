EV Moosburg: Kapitän Krämmer geht, Knallinger kommt

Eishockey

Eishockey-Landesligist EV Moosburg treibt seine Kaderplanungen für die neue Saison voran. Allerdings gibt es noch einige offene Baustellen.

Moosburg – Der Teamkader des Eishockey-Landesligisten EV Moosburg nimmt langsam Formen an: Von den Erding Gladiators kommt Maximilian Knallinger zu den Grün-Gelben. Weiterhin die Schlittschuhe für Moosburg schnüren werden die Youngsters Vincenz Maier, Daniel Loidl und Benedikt Triebswetter. Dafür geht jedoch Kapitän Bastian Krämmer von Bord.

Der 30-jährige Verteidiger spielte seit der Saison 2013/14 für den EV Moosburg. Zuerst in der Bayernliga und in den vergangenen drei Spielzeiten als Kapitän in der Landesliga. Krämmer wird wohl zu einem Ligakonkurrenten wechseln und erhöht somit den Druck auf die Sportliche Leitung, noch einige erfahrene Defensivspezialisten für die kommende Spielzeit zu verpflichten. Bisher hat der EVM außer den beiden jungen Verteidigern Vincenz Maier (24) und Benedikt Triebswetter (21) auch nur sieben Offensivkräfte im Kader, die zum größten Teil noch unter 25 Jahre sind.

Maximilian Knallinger durchlief in Erding sämtliche Jugendteams

Dazu zählt ab nächster Saison auch Neuzugang Maximilian Knallinger, der das Eishockeyspielen mit vier Jahren beim TSV Erding begonnen hat. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei den Young Gladiators und gehörte seit der Saison 2019/20 zum Bayernliga-Kader. In der vergangenen Spielzeit brachte es der 21-Jährige auf insgesamt 35 Einsätze bei den Erding Gladiators. Beim Landesliga-Club EV Moosburg wird der Stürmer die Nummer 34 tragen.

Weiterhin mit der 22 unterwegs sein wird Vincenz Maier in der EVM-Abwehr. Der gebürtige Landshuter genoss seine sportliche Ausbildung beim niederbayerischen Traditionsverein und schloss sich zur Saison 2018/19 dem EV Moosburg an. Dort hat er sich in den vergangenen vier Spielzeiten zu einem zuverlässigen Abwehrstrategen entwickelt. Auf dem Weg dorthin ist auch Benedikt Triebswetter: Das 21-jährige Moosburger Eigengewächs hat bereits in den beiden zurückliegenden Punktrunden bewiesen, dass er das Zeug zum Stammspieler hat.

Zuverlässige Goalgetter gesucht

Ähnliches gilt für Daniel Loidl, der durchaus in der Lage sein sollte, sich mit seinen 21 Jahren als Stürmer in der Landesliga zu etablieren. Allerdings wohl nicht in der ersten Sturmreihe. Da müssten sich die Verantwortlichen beim EVM nach den Abgängen von Daniel Schander und Miloslav Horava noch nach zwei, drei echten Goalgettern umschauen.

Josef Fuchs

