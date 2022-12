EV Moosburg könnte gegen Fürstenfeldbruck Big Points für die Playdowns holen

Teilen

Zähler für die Entscheidungsspiele kann der EVM, hier Lukas Majercik (r.), womöglich gegen Fürstenfeldbruck sammeln. hölzl © Hölzl

Der EV Moosburg ist rund um das Weihnachtswochenende gleich zweimal im Einsatz. Gegen Fürstenfeldbruck könnten wichtige Zähler für die Abstiegsrunden eingefahren werden.

Moosburg – Nur wenig Zeit für Christbaumschmücken, Weihnachtslieder und Festtagsbraten haben die Landesliga-Eishackler des EV Moosburg. Am Freitagabend um 19.30 Uhr erwartet der Tabellenneunte zunächst den EV Fürstenfeldbruck in der Clariant-Arena. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann um 17.15 Uhr der ESV Waldkirchen zu Gast.

EV Moosburg: Kanadischer Kontingentspieler Chagnon fehlt gegen Fürstenfeldbruck wegen einer Sperre

Die Grün-Gelben greifen somit indirekt in den Kampf um die Plätze für die Aufstiegsrunde ein. Denn die „Crusaders“ aus der Münchner Vorstadt und die „Karoli Crocodiles“ aus Niederbayern liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz vier – und müssen deshalb unbedingt punkten. Die Gastgeber haben ihren eigenen Plan. „Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, in den verbleibenden Spielen der Hauptrunde noch so viele Punkte wie möglich zu holen. Und wir sind guter Dinge, dass wir das packen“, sagt Stürmer Mario Strobel. Der ist zwar erst seit wenigen Wochen bei den Dreirosenstädtern, fühlt sich aber bereits pudelwohl und ist voll integriert. Besonders Spaß macht dem 23-Jährigen das Zusammenspiel mit dem kanadischen Kontingentspieler Cedrick Chagnon, der aber am Freitagabend wegen einer Sperre fehlen wird. „Natürlich tut uns das weh. Aber das gilt es nun als Mannschaft abzufangen, und das kriegen wir hin“, sagt der Angreifer, der beim wichtigen 5:3-Sieg gegen Ottobrunn am vergangenen Freitag sein erstes Tor für die Moosburger erzielt hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

EVM-Trainer Benoit Ducet sieht auch gegen Waldkirchen Chancen

Nach dem 7:6-Erfolg nach Verlängerung im Hinspiel könnten die Grün-Gelben mit einem weiteren Triumph dafür sorgen, dass der EVF in der Abstiegszone bleibt. So könnten die Moosburger womöglich wichtige Zähler in die Play-offs mitnehmen. Leicht wird das allerdings nicht, denn die „Crusaders“ haben seit der Niederlage gegen den EVM fünf Spiele am Stück gewonnen –zuletzt sogar gegen die beiden Topteams aus Haßfurt (3:2) und Germering (4:2). „Wir sind gut drauf und wollen unseren Heimvorteil nutzen“, gibt sich EVM-Trainer Benoit Doucet kämpferisch, der sich auch am Montag gegen seinen Ex-Verein Chancen ausrechnet.

Beim Hinspiel vor vier Wochen gewann der ESV knapp mit 5:4 nach Penaltyschießen. Dies war das letzte Spiel des Doucet-Nachfolgers Matthias Nickolmann auf der Bank der Waldkirchener. Neuer Coach ist der bisherige Co-Trainer Walter Moser, der zugleich Zweiter Vorsitzender ist. Mit Siegen gegen Germering (5:4) und Bayreuth (9:4) startete er erfolgreich in seine Amtszeit. Danach kehrte allerdings der Schlendrian zurück. Nach Niederlagen in Ottobrunn (7:9) und Dingolfing (3:6) ist nun sogar die Qualifikation für die Aufstiegsrunde in Gefahr. Vergangene Woche gegen Selb ließen die ESV-Cracks ihrem Frust jedoch freien Lauf und überrannten den VER mit 21:1 Toren. Bester Schütze beim deutlichsten Sieg der Vereinsgeschichte war der Finne Janne Harkka mit sieben Treffern. JOSEF FUCHS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.