EV Moosburg: Letzter Härtetest gegen ein Top-Drei-Team

Wiedersehen macht Freude: Ex-EVM-Kapitän Bastian Krämmer (2. v. l.) kreuzt am Freitag mit den Isarrats in der Clariant-Arena auf. Foto: Michalek

Eishockey-Landesliga

Die Eishackler des EV Moosburg fordern am Freitag den EV Dingolfing heraus. Derweil ist ein slowakischer Neuzugang im Anflug.

Moosburg – Der EV Moosburg hat sich für sein letztes Vorrundenspiel gegen eine Mannschaft aus dem Top-Trio der Landesliga einiges vorgenommen. Zugleich kommt es zu einem Wiedersehen. Denn am Freitag kreuzt Ex-EVM-Coach Bernie Englbrecht mit seinem EV Dingolfing in der Moosburger Clariant-Arena auf. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Bis dato konnten die Grün-Gelben in ihren fünf Partien gegen die Topteams der Liga nicht mithalten. Gegen Germering setzte es zum Saisonstart zwei 4:7-Niederlagen und gegen Haßfurt sogar zweistellige Klatschen (3:13 und 2:14). Beim Aufstiegsfavoriten aus Dingolfing kassierte das Team von EVM-Trainer Benoit Doucet Ende Oktober eine 3:8-Schlappe. „Ich will das Spiel am Freitag gerne gewinnen, denn wir haben nichts zu verlieren“, sagt der Moosburger Coach. „Wir wissen, dass Dingolfing, Haßfurt und Germering ein Stück besser sind als wir. Aber wir haben zuletzt gut gespielt, sind gut drauf und wollen das auch zeigen.“

Lukas Majercik kommt vom CE Timmendorfer Strand

Am vergangenen Wochenende konnten die Grün-Gelben bei den beiden Auswärtspartien in Fürstenfeldbruck (7:6 nach Verlängerung) und Waldkirchen (4:5 nach Penaltyschießen) jeweils punkten. Für einen Sieg in der regulären Spielzeit hat es nicht gereicht, obwohl die Dreirosenstädter im Schlussdrittel jeweils in Führung lagen. Besonders bitter war es am vergangenen Freitag beim EVF, wo es zehn Minuten vor dem Ende noch 6:3 für den EVM stand und am Ende ein Overtime-Treffer von Cedrick Chagnon die Entscheidung bringen musste.

Um solche Erlebnisse in Zukunft zu vermeiden, werden sich die Moosburger ab Dezember mit dem Slowaken Lukas Majercik in der Abwehr verstärken. Der 28-jährige Verteidiger kommt aus der Regionalliga Nord vom CE Timmendorfer Strand. Am Freitag muss Doucet noch mit dem bewährten Personal auskommen. Er hofft, dass die angeschlagenen Sascha Haschberger, Jonas Seitz und Alex Schardt rechtzeitig fit werden.

Wiedersehen mit einigen Ex-Moosburgern

Die Gäste aus Dingolfing leisteten sich am Sonntag im Heimspiel gegen den EHC Bayreuth einen kleinen Ausrutscher. Nach 60 Minuten stand es 5:5, erst das Tor von Waldemar Detterer in der Verlängerung sicherte den 6:5-Erfolg. Im Kampf um Platz eins ist das für die Isarrats, die in dieser Saison noch keine Partie nach 60 Minuten verloren haben, ein Rückschlag. Daher ist nicht zu erwarten, dass EVD-Trainer Englbrecht, Bastian Krämmer, Daniel Schander und Dominik Schindlbeck ihren früheren Club unterschätzen werden.

Josef Fuchs

