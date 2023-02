EV Moosburg mit Offensivfeuerwerk zum Klassenerhalt

Der erste Streich: Alex Asen (l.) brachte die Moosburger mit 1:0 in Führung. Doch Lechbruck schlug zurück. © Hölzl

Die Eishackler des EV Moosburg haben Lechbruck im Mitteldrittel abgeschossen und dürfen nun für die nächste Landesliga-Saison planen.

Moosburg – Geschafft! Der EV Moosburg hat den Klassenerhalt gesichert und spielt auch nächste Saison in der Landesliga. Möglich machten dies ein 7:4-Heimsieg über Lechbruck und die gleichzeitige Niederlage der SG Schliersee/Miesbach 1b gegen Ottobrunn.

Weil das Ergebnis aus Miesbach erst später kam, waren auf dem Eis noch keine Jubelszenen zu sehen. Aber die Erleichterung der EVM-Eishackler nach dem Sieg war deutlich zu spüren – und auch Trainer Benoit Doucet war zufrieden: „Wir haben heute im Offensivbereich schlau und sehr diszipliniert gespielt. So kriegen wir auch unsere Chancen, die wir diesmal gut genutzt haben.“ Und weiter: „So sollten wir immer spielen.“

Moosburg zwischenzeitlich im Rückstand

Bis es soweit war, mussten sich die Grün-Gelben jedoch durch die ersten 25 Minuten kämpfen. Alex Asen erzielte in Unterzahl die Führung für die Hausherren (15.). Doch nur Sekunden später nutzte der ERC seine personelle Überlegenheit zum Ausgleich durch Cameron Roberts. Nach der ersten Pause verwerteten die Gäste gleich ihre erste Chance durch Marcus Köpf (21.).

EVM-Offensivmaschinerie kommt ins Rollen

Danach kam die Moosburger Offensivmaschinerie aber ins Rollen: Cedrick Chagnon markierte in Überzahl das 2:2 (26.) – und das war der Startschuss zu einem spielerischen EVM-Feuerwerk. Der ERC Lechbruck wurde regelrecht überrollt. Lukas Majercik brachte die Moosburger per Rückhandschlenzer mit 3:2 in Führung (27.). Wenig später skatete Stefan Groß allein auf den Keeper zu, und Max Retzer staubte zum 4:2 ab (32.). Als Nächstes hämmerte Christian Seidlmayer nach einer tollen EVM-Passstafette mit Tobias Hanöffner den Puck zum 5:2 unter die Latte (32.). Und auch in Überzahl lief es jetzt optimal: Lechbruck kam gar nicht mehr aus dem Drittel – und Sascha Haschberger schloss zum 6:2 ab (34.). Nicht mal in Unterzahl waren die Moosburger zu bremsen: Chagnon bediente bei einem Konter mustergültig Max Retzer, der direkt zum 7:2 einnetzte (37.), bevor die Gäste dank Paolo de Sousa auf 3:7 verkürzten (40.).

„Im dritten Drittel sind wir etwas vom Konzept abgekommen“, sagte EVM-Kapitän Lars Eigner. „Aber wir haben zum Schluss wieder gut gekämpft und einfach geschaut, dass wir den Spielstand halten.“ Mehr als ein Tor von Lukas Baader (43.) sprang somit für den ERC nicht mehr heraus.

Josef Fuchs

Spielstatistik:

EV Moosburg – ERC Lechbruck 7:4 (1:1, 6:2, 0:1)

Tore: 1:0 (14:37) Asen (Majercik), 1:1 (14:47) Roberts (Hay), 1:2 (20:55) Marcus Köpf (Roberts), 2:2 (25:42) Chagnon (Groß), 3:2 (26:11) Majercik, 4:2 (31:01) Retzer (Groß), 5:2 (31:36) Seidlmayer (Hanöffner), 6:2 (33:41) Haschberger (Groß, Maier), 7:2 (36:02) Retzer (Chagnon), 7:3 (39:21) de Sousa (Hay), 7:4 (42:29) Baader (Pfeiffer, Bayrhof).

Strafminuten: 14/18.

Zuschauer: 100.

