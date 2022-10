EV Moosburg: Packender Krimi ohne Happy End

Stand gegen Vilshofen öfter im Mittelpunkt als ihm lieb war: Goalie Thomas Mende hatte alle Hände voll zu tun. Erst im Schlussdrittel wachten seine Vorderleute auf. Allerdings hatte Mende auch eine Mitschuld am späten 5:6. © Hölzl

Wieder keine Punkte: Der EV Moosburg verlor mit 5:6 gegen Vilshofen – und wurde dabei nach einer beherzten Aufholjagd kalt erwischt.

Moosburg – Der EV Moosburg steht nach der 5:6-Heimspielpleite gegen Vilshofen als einziges Team in der Landesliga-Gruppe A noch ohne Punkte da. Die Partie am Sonntag bot zumindest im Schlussdrittel Hochspannung, legte aber ansonsten schonungslos offen, dass die Grün-Gelben in ihrer derzeitigen Verfassung ein Abstiegskandidat sind.

„Wir haben 40 Minuten geschlafen und dann 20 Minuten gutes Eishockey gespielt. Dadurch schaffen wir sogar den Ausgleich und verlieren dann noch durch unsere eigene Dummheit das Spiel“, fasste ein angefressener EVM-Trainer Benoit Doucet die Partie zusammen. Der Coach war vor allem auf Importspieler Cedrick Chagnon sauer, der 52 Sekunden vor dem Ende unbeherrscht eine Strafzeit kassierte. Doch das war nur der Beginn einer Fehlerkette im Defensivverhalten, die zwei Sekunden vor Schluss zum K.o. durch Wölfe-Stürmer Patrick Geiger führte: Davor hätte ein Moosburger die Scheibe aus der Abwehrzone spielen können, schaffte das aber unbedrängt nicht. Und auch Torwart Thomas Mende sah beim Schuss aus spitzem, nahezu unmöglichem Winkel nicht souverän aus.

Chancen-Feuerwerk im Schlussdrittel

Ansonsten brannten die Grün-Gelben im Schlussdrittel ein Feuerwerk an Chancen ab und trafen endlich auch das Tor: Stefan Groß machte den Anfang und verkürzte auf 2:5 (44.). Noch in derselben Minute legte Jeremy Laframboise den nächsten Treffer nach. Der Kasten von Vilshofens Torhüterin Stefanie Neuert geriet minutenlang unter Dauerbeschuss. Chagnon, Laframboise, Groß, Tobias Stuckenberger, Sascha Haschberger – alle scheiterten, bis Benjamin Franz der 4:5-Anschlusstreffer gelang (55.). Sekunden später staubte Groß zum Ausgleich ab (56.). Doch trotz Überzahl bis zur 58. Minute und Topchancen durch Chagnon und Vincenz Maier schafften es die Gastgeber nicht, in Führung zu gehen. Stattdessen kassierten sie noch den bitteren Gegentreffer.

Zu Beginn der Partie hatte der EVM durch Chagnon in Unterzahl das 1:0 erzielt (7.). Danach durften aber 35 Minuten lang nur noch die Gäste ran. Begünstigt durch eine Vielzahl Moosburger Strafzeiten und individuelle Fehler drehte Vilshofen durch Treffer von Philipp Müller (13.) und Lukas Doubrawa (16.) die Partie und enteilte im zweiten Durchgang nach Treffern von Ludwig Seidl (26./38.) und Lukas Matys (39.) auf 5:1.

Spielstatistik:

EV Moosburg – ESC Vilshofen 5:6 (1:2, 0:3, 4:1)

Tore: 1:0 (06:49) Chagnon (Laframboise), 1:1 (12:02) P. Müller (Hackl, Matys), 1:2 (15:17) Doubrawa (Artmann, S. Stern), 1:3 (25:42) Seidl (Grinwald, Schwarz), 1:4 (37:48) Seidl (P. Müller, Schwarz), 1:5 (38:03) Matys (P. Müller, Tejko), 2:5 (43:02) Groß (Laframboise, Chagnon), 3:5 (43:51) Laframboise (Groß, Schreiber), 4:5 (54:42) Franz (Stuckenberger, Haschberger), 5:5 (55:19) Groß (Chagnon), 5:6 (59:58) Geiger.

Strafminuten: 43+10/17+20.

Zuschauer: 80.

Josef Fuchs