EV Moosburg: Personalsorgen zur Unzeit – zwei Spieler müssen reaktiviert werden

Teilen

Fraglich: Ob Alexander Asen (l.) gegen Pfronten wieder für den EVM spielen kann, hängt davon ab, ob der Verband rechtzeitig grünes Licht gibt. © Michalek

Der von Personalsorgen geplante EVM Moosburg reaktiviert für die anstehende Aufgabe zwei Akteure. Bein einem ist der Einsatz allerdings noch ungewiss.

Moosburg – Die Pfronten Falcons sind am Sonntag um 17.15 Uhr beim EV Moosburg in der Clariant-Arena zu Gast. Die Ostallgäuer belegen in der Abstiegsrundentabelle der Landesliga derzeit den zweiten Platz und haben bereits 25 Zähler auf dem Konto. Der EVM hat bislang nur 18 Zähler und rangiert auf dem siebten Rang – gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen zehn und elf.

EV Moosburg: Schardt und Binder brechen ebenfalls weg

Da kommt es zur Unzeit, dass die Personalsituation immer angespannter wird: Neben dem bis Saisonende wegen einer Schulterverletzung fehlenden Mario Strobel haben mit Alexander Schardt und Marc Binder zwei weitere Spieler ihren Dienst bei den Grün-Gelben vorzeitig quittiert. Dazu kommt, dass durch die Richtlinien für Förderlizenzspieler zukünftig nur Lukas Walter und Thomas Baumann aus der Kooperation mit Erding für den EVM eingesetzt werden können. Baumann verletzte sich zu allem Überfluss und wird drei Wochen fehlen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

EV Moosburg reaktiviert Christian Seidlmayer und Alexander Asen

Deshalb reaktivierte der EVM mit Christian Seidlmayer und Alexander Asen zwei altbekannte Akteure. Seidlmayer, der seit einigen Wochen mittrainiert, wird sicher auflaufen, bei Asen hofft man auf rechtzeitiges grünes Licht des Verbands. Trainer Benoit Doucet hofft seinerseits, dass er so eine schlagkräftige Truppe aufs Eis bekommt, die eine bessere Leistung zeigt als in den ersten drei Partien der Abstiegsrunde. Dabei hatten vor allem die Kontingent- und Führungsspieler nicht das gezeigt, was man erwartet. Zuletzt sorgten ein verpenntes erstes Drittel, schlechtes Überzahlspiel und Unkonzentriertheiten in der Abwehr und beim Torabschluss für eine verdiente 3:5-Niederlage der Dreirosenstädter beim ERC Lechbruck, der damit bis auf vier Punkte an die Grün-Gelben heranrückte.

Dass die Falcons keine Übermannschaft sind, bewies Fürstenfeldbruck, das diese zu Jahresbeginn mit 7:1 bezwang. Danach feierten die Ostallgäuer aber zwei souveräne Heimsiege gegen Vilshofen (8:5) und Ottobrunn (7:4). Fast hätte es am vergangenen Sonntag beim Rückspiel in Ottobrunn mit dem dritten Erfolg in Serie geklappt, doch die Partie wurde beim Stand von 2:1 für die Falcons im zweiten Drittel wegen der Verletzung eines Schiedsrichters abgebrochen. JOSEF FUCHS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.