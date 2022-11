EV Moosburg: Pflicht am Freitag, Kür am Sonntag

Rein damit! Die Moosburger Puckjäger um Stefan Groß (r.) müssen am Wochenende an die Leistung aus dem Ottobrunn-Spiel anknüpfen. © Hölzl

Die Eishackler des EV Moosburg wollen am Freitag in Fürstenfeldbruck punkten. Am Sonntag in Waldkirchen hängen die Trauben höher.

Moosburg – Der EV Moosburg will an diesem Wochenende auf fremdem Eis mindestens drei Punkte holen. Erstes Ziel ist dabei am Freitag ab 19.15 Uhr ein Dreier beim EV Fürstenfeldbruck. Ungleich schwerer wird die Aufgabe am Sonntag um 17.30 Uhr, wenn die Dreirosenstädter beim ESV Waldkirchen ran müssen.

Im Freiluftstadion des EVF würde der Moosburger Landesligist nur zu gerne an die Leistung der Vorwoche in Ottobrunn anknüpfen. Da feierte die Truppe von Trainer Benoit Doucet beim 7:0 den ersten deutlichen Sieg in dieser Saison. Besonders erfreut war der Coach über die vielen verschiedenen EVM-Torschützen und die Tatsache, dass endlich einmal das gegnerische Tor unter Dauerbeschuss genommen worden war. Das wollten die Isarstädter dann zwei Tage später in Haßfurt fortführen und wurden mit 2:14 abgewatscht. „Wir sind nicht stark genug, um gegen solche Mannschaften speziell bei Auswärtsspielen drei Punkte zu holen. Da muss man realistisch bleiben“, sagt Doucet.

Der vierte Platz scheint für den EVM weit weg

Ähnlich wird das auch der EV Fürstenfeldbruck am vergangenen Wochenende empfunden haben. In den beiden Heimspielen gegen den ESV Waldkirchen (3:6) und den EV Dingolfing (4:8) setzte es zwei Niederlagen. Ein Rückschlag für die Brucker: Die liebäugeln mit einem Platz unter den Top Vier, um die Aufstiegsrunde zu erreichen.

ESV Waldkirchen hochkarätig besetzt

Die Sichtweise beim EVM ist da inzwischen eine andere. Der vierte Rang scheint weit weg – und mit dem ESV Waldkirchen steht dort ein Team, das ähnlich wie Haßfurt einen recht lockeren Umgang mit der Kontingentregel pflegt. Der Ex-Klub von Benoit Doucet hat nicht nur weiterhin den Ex-DEL-Profi Nathan Robinson im Kader, sondern mit Petr Sulcik, Tomas Rousek, Ladislav Paule, Tomas Parizek und Jan Bojer auch einige tschechische Akteure. Dazu kommt der finnische Neuzugang Janne Harkka und der Österreicher Mario Pichler.

Spielerisch locker und leicht wirkte das, was die Crocodiles-Truppe auf das Eis zauberte, aber bislang selten. Gegen die Topteams Haßfurt (2:15) und Germering (4:8) gab es klare Niederlagen – und auch ein Ausrutscher in Selb (3:7) war schon dabei. Vielleicht hat EVM-Trainer Doucet ja einige Tipps für sein Team, wie man den Crocodiles den Zahn ziehen kann.

Josef Fuchs

