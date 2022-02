EV Moosburg spekuliert in Haßfurt auf Außenseiterchance

Außer Gefecht: Moosburgs Stürmer Giuseppe Parlato hat sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen. © Michalek

Eine schwere Aufgabe steht den Eishacklern des EV Moosburg am Sonntag bevor. Das jüngste Haßfurt-Gastspiel weckt unschöne Erinnerungen.

Moosburg – Die Landesliga-Eishackler aus der Dreirosenstadt dürfen am Wochenende nur am Sonntag (18.30 Uhr) in Haßfurt ran. Das für Freitagabend angesetzte Isarderby gegen Dingolfing wurde wegen einer Terminüberschneidung auf den 18. Februar verschoben. Aber egal, ob nun ein oder zwei Spiele: Der EVM geht keinesfalls als Favorit aufs Eis.

Vielmehr dürften am Sonntag beim EV Moosburg einige schmerzhafte Erinnerungen an das Gastspiel in der Vorrunde aufkommen: Da setzte es für die Grün-Gelben beim 3:11 eine mehr als deftige Niederlage. „Ich hoffe, dass wir aus der Klatsche gelernt haben. Wir haben in Haßfurt vor zwei Jahren auch schon mal gewonnen“, weiß EVM-Trainer Bernie Englbrecht. „Dass die Hawks die Qualität haben, Tore zu schießen, ist klar. Aber wir müssen zusehen, dass wir die Treffer verhindern. Wir selber können immer zwei, drei Tore schießen. Doch wir müssen dahin kommen, dass wir nicht so viele Gegentreffer kassieren – denn sonst haben wir keine Chance.“

EV Moosburg verliert gegen Waldkirchen die Ordnung

Wie in der vergangenen Woche, als die Dreirosenstädter zum Aufstiegsrundenauftakt ihr Heimspiel gegen Waldkirchen mit 4:7 verloren. Da hielten die Gastgeber im ersten Drittel noch gut mit, verloren dann aber die Ordnung und bekamen von den zahlreichen Waldkirchener Kontingentspielern ein Tor nach dem anderen eingeschenkt.

Die Crocodiles hätten auf alle Fälle einen tieferen Kader mit vielen individuell starken Ausländern, musste EVM-Kapitän Bastian Krämmer anerkennen. „Aber ein ehemaliger Trainer von mir hat gesagt: Einstellung schlägt Aufstellung“, gibt der 29-jährige Verteidiger zu bedenken. Und da hätten seine Grün-Gelben gegen Waldkirchen einfach zu viele Chancen zugelassen und Fehler gemacht.

„Einige Spieler müssen da noch reifer und besser werden und die Fehler in der Defensive abstellen“, unterstreicht Englbrecht, der während der Woche Extraschichten in Sachen Zweikampf-Training einschob. Die werden auch notwendig sein. Denn die individuelle Klasse der fünf tschechischen Gastspieler in Reihen der Hawks müssen die EVM-Puckjäger mit vollem Einsatz kompensieren.

Stürmer Giuseppe Parlato fällt aus

Dass das klappen kann, hat der Landesligist aus der Dreirosenstadt beim 4:2-Heimsieg gegen Haßfurt im November bewiesen. „Wir haben schon in der Vorrunde gesehen, dass wir zwei Gesichter haben“, weiß Kapitän Krämmer. „Am Sonntag fahren wir nach Haßfurt, wollen da gewinnen und müssen schauen, wie es dann nach 60 Minuten steht.“

Trainer Englbrecht glaubt, dass sein Team in der Lage ist, die Haßfurter Verteidigung in Bedrängnis zu bringen. Entscheidend sei aber, die Offensive der Hawks schon im Mitteldrittel zu stören. Nicht in Unterfranken dabei ist Moosburgs Stürmer Giuseppe Parlato, der gegen Waldkirchen eine schwere Schulterverletzung erlitt und operiert werden muss.

Josef Fuchs

