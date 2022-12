EV Moosburg will bittere Hinspielpleite wettmachen - mit hochkarätigem Neuzugang?

Vorne hui, hinten pfui: Offensiv lief es für Vincenz Maier (r.) und den EVM zuletzt. Trotzdem steht die Verpflichtung eines Stürmers mit Bayernligaerfahrung kurz vor dem Abschluss. Foto: Verena Hölzl © Verena Hölzl

Der EV Moosburg will sich beim ESC Vilshofen für die Last-Minute-Niederlage im Hinspiel revanchieren. Ein Neuzugang mit Bayernliga-Erfahrung soll zudem geholt werden.

Moosburg – Der EV Moosburg hat beim letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde am Freitag (19.30 Uhr) noch eine Rechnung mit dem Gegner ESC Vilshofen offen. Im Hinspiel gab es eine bittere 5:6-Niederlage, bei der die Grün-Gelben die ersten zwei Drittel verpennt hatten. Dann starteten sie eine Aufholjagd zum 5:5, ehe sie Sekunden vor der Schlusssirene noch den sechsten Gegentreffer kassierten.

EV Moosburg: Laframboise kehrt nach Kanada zurück, Slowake ersetzt ihn

„Da haben wir 20 Minuten gespielt und 40 Minuten geschlafen“, erinnert sich EVM-Trainer Benoit Doucet. „Unsere beiden kanadischen Kontingentspieler haben da zudem keine gute Leistung gebracht.“ Diese drei Punkte würden den Moosburgern nach wie vor fehlen, um noch ernsthaft auf Platz vier schielen zu können. Deshalb geht der Coach davon aus, dass sein Team am Freitag unter freiem Himmel im Freizeitzentrum Vilshofen voll motiviert zur Sache geht.

Mit Lukas Majercik wird die zweite Kontingentstelle bei den Dreirosenstädtern neu besetzt sein. Nach der Rückkehr von Stürmer Jeremy Laframboise in seine kanadische Heimat soll der 28-jährige Slowake, der vom Nord-Regionalligisten CE Timmendorfer Strand kommt, die EVM-Defensive verstärken. Da mangelt es aktuell an Erfahrung, sodass individuelle Fehler oft zu Gegentoren führen. So geschehen auch am vergangenen Freitag, als die Grün-Gelben gegen den EV Dingolfing nach einer couragierten Leistung mit 6:9 unterlagen. Dabei hatten sich die Gastgeber mehrmals wieder an die Isarrats herangearbeitet, kassierten aber immer im Gegenzug hinten die Tore.

EV Moosburg: Stürmer mit Bayernliga-Erfahrung soll verfplichtet werden

Möglicherweise können die EVM-Verantwortlichen am Freitag weitere Unterstützung präsentieren. Ein Stürmer mit Bayernliga-Erfahrung absolvierte unlängst ein Probetraining beim Landesligisten. Er habe Trainer Doucet von seinen Fähigkeiten überzeugt und soll sich, wenn machbar und alle Formalitäten geklärt sind, den Dreirosenstädtern anschließen.

Am Freitag erwartet den EVM in Vilshofen ein Team, dass auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmt. Denn die Niederbayern gewannen ihre beiden vergangenen Heimspiele gegen Selb (7:6 n.P.) und Ottobrunn (7:3). Durch den Sieg über den ERSC konnten sie zudem die Rote Laterne in der Tabelle abgeben. Hauptverantwortlich für die Erfolge zeichneten sich Jan-Ferdinand Stern, Patrick Geiger und Nico Wolfgramm, die als mehrfache Torschützen glänzten. VON JOSEF FUCHS