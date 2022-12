EV Moosburg will den Schwung und Punkte gegen den VER Selb mit in die Abstiegsrunde mitnehmen

Verlieren verboten: EVM-Coach Benoit Doucet verlangt den nächsten Sieg. © LEHMANN

Zum Hauptrunden-Abschluss spielt der EV Moosburg gegen den VER Selb. Dort könnten die drei Rosenstädter wichtige Zähler für die Abstiegsrunde holen.

Moosburg – Die letzte Hauptrunden-Partie des EV Moosburg am Freitag (19.30 Uhr, Clariant-Arena) in der Landesliga gegen den VER Selb läutet die Abstiegsrunde ein. Denn beide Kontrahenten werden ab Januar in den Playdowns dabei sein, und würden nur zu gerne die Punkte aus dem direkten Duell dorthin mitnehmen.

EV Moosburg will auf Leistung gegen Waldkirchen aufbauen: „Wir haben hervorragend gespielt“

Die besseren Karten dafür scheinen derzeit die Grün-Gelben zu haben. Selb bezog vor Weihnachten gegen den ESV Waldkirchen mit 1:21 fürchterlich Prügel – dies war die höchste Niederlage der gesamten Landesligasaison. Der EVM lieferte dagegen am zweiten Weihnachtsfeiertag eine 14:3-Glanzleitung gegen den gleichen Gegner ab. „Wir haben gegen Waldkirchen hervorragend gespielt und die Scheibe schnell nach vorne gebracht. Die Stürmer haben gut gearbeitet und getroffen. Deshalb haben wir verdient gewonnen“, freute sich Moosburgs Trainer Benoit Doucet, der neben dem überragenden Cedrick Chagnon die Reihe mit Max Retzer, Jonas Seitz und Tobias Stuckenberger lobte.

„Ich finde, wir haben heute die Geschwindigkeit und den Flow, den wir im ersten Drittel hatten, ins zweite mitnehmen können. Das ist das, was wir die letzten Wochen und Monate nicht geschafft haben“, erklärte Max Retzer nach dem Sieg gegen die Crocodiles. „Im zweiten und dritten Abschnitt hat es relativ schnell gescheppert und dann haben wir hinten Gott sei dank mal die Pässe gut rausgebracht und waren nicht so in Bedrängnis. Das hat uns geholfen. Wenn vorne die Dinger reinfallen, dann geht es ganz einfach.“

Doucet: „Erst mit drei Punkte gegen Selb ist es eine schöne Woche“

Ganz so einfach wird es am Freitag wohl nicht werden. Der EVM hat zwar das Hinspiel in Selb mit 6:4 gewonnen, geriet aber trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprungs zum Ende der Partie noch in Schwierigkeiten. „Wir haben gegen den ESV 14:3 gewonnen. Das ist alles gut, aber Freitag die drei Punkte zu holen, ist sehr wichtig. Erst dann ist es eine schöne Woche. Freitag schlecht zu spielen und dann zu verlieren, das geht einfach nicht“, verdeutlicht Doucet.

Von einem Pflichtsieg gegen Selb wollte Retzer trotzdem nicht sprechen: „Es ist in der Liga vollkommen egal, welchen Gegner du hast. Du gehst immer mit der gleichen Einstellung rein. Das haben wir die ganze Saison so gemacht und das werden wir nicht ändern. Wir schauen natürlich, dass wir auch gegen Selb drei Punkte holen.“ jfu

