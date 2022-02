Dreimal geführt – und am Ende geht der EV Moosburg doch leer aus

Trotz strenger Bewachung traf Moosburg Topscorer Miloslav Horava (r.) auch in Haßfurt zweimal. © Doster

Achtbar geschlagen hat sich der EVM beim Spitzenreiter: Trotz guter Leistung und dreimaliger Führung der Gäste gewann Haßfurt aber am Ende mit 6:3.

Moosburg - „Heute war es eng bis zum Schluss. Ich war mit unserer Leistung schon zufrieden“, lobte EVM-Trainer Bernie Englbrecht, „Meiner Meinung nach haben uns die Schiedsrichter heute etwas zu gerne auf der Strafbank gesetzt und so das Spiel mit beeinflusst.“ Ansonsten gehe der Sieg für Haßfurt aber in Ordnung, denn die Gastgeber hätten ein deutliches Chancenplus gehabt – und dazu ein halbes Dutzend Gastspieler aus Tschechien, die den Unterschied machten.

Das erste Ausrufezeichen setzte aber Moosburgs Kontingentspieler Miloslav Horava, der nach Anspiel von Jonas Seitz die frühe 0:1-Führung (4.) für Moosburg erzielte. In der Folge drückten die Gastgeber und prüften den am Sonntag in Hochform agierenden Max Englbrecht im Tor der Gäste. Gerade als der EVM mit einem Mann mehr auf dem Eis durchatmen wollte, fing Daniel Hora einen Querpass ab und schickte das Sturmduo Jakub Sramek und Jan Trübenekr auf die Reise zum 1:1-Ausgleich (12.).

Kurz vor Ende des zweiten Drittels ging Haßfurt erstmals in Führung

Im zweiten Drittel legte erneut Moosburg vor: Jakob Killermann schloss einen Konter über Max Retzer zum 1:2 (22.) ab. Die Freude darüber währte nur zwölf Sekunden, da Sramek sofort wieder ausglich (23.). Ähnlich erging es den Grün-Gelben beim nächsten Treffer. Miloslav Horava markierte das 2:3 (30.) und zwei Minuten später nutzte Sramek einen Blackout in der Moosburger Defensive zum 3:3 (32.). Danach häuften sich die Strafzeiten für die Gäste und der ESC entwickelte noch mehr Druck. Jan Trübenekr brachte noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer erstmals die Hawks mit 4:3 in Führung (37.).

Stefan Groß hatte die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte aber knapp

Im letzten Spielabschnitt stemmte sich die EVM-Truppe um Kapitän Bastian Krämmer mit Macht gegen die Niederlage. Stefan Groß hatte die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte aber knapp. Haßfurt schlug dafür bei einer 5:3-Überzahl eiskalt zu und baute den Vorsprung durch Jakub Sramek (55.) auf zwei Treffer aus. Moosburg versuchte nochmal alles, nahm den Keeper vom Eis und kassierte so noch ein Empty-Net-Goal durch Haßfurts Lukas Kratschmer zum 6:3-Endstand.

ESC Haßfurt – EV Moosburg 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Tore: 0:1 (03:54) M. Horava (Seitz), 1:1 (11:31) Trübenekr (Sramek, Hora), 1:2 (21:55) Killermann (Retzer), 2:2 (22:07) Sramek (Hora, Dietrich), 2:3 (29:43) M. Horava (Maier, Schander), 3:3 (31:44) Sramek (Trübenekr, Dietrich), 4:3 (36:52) Trübenekr (Hora, Sramek), 5:3 (54:08) Sramek (Trübenekr, Hora), 6:3 (58:19) Kratschmer (Zürcher, Tobola).

Strafminuten: 11/21.

Zuschauer: 562.

Josef Fuchs