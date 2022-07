Groß verlängert beim EV Moosburg - Neue Einteilung macht die Landesliga stärker

Teilen

Wird weiter das grün-gelbe Trikot tragen: Stefan Groß (l.) stürmt auch nächste Saison für die Dreirosenstädter. Foto: Michalek © Michalek

Der EV Moosburg darf eine weitere Saison auf die Dienste von Angreifer Stefan Groß bauen. Die Landesliga dürfte durch die neue Einteilung noch spannender werden.

Moosburg – Stefan Groß geht auch in der kommenden Saison für den Landesligisten EV Moosburg auf Torejagd. Für den 25-Jährigen, der in der vergangenen Saison mit Daniel Schander und Miloslav Horava die erste Sturmreihe bildete, ist es die vierte Saison im Dress der Grün-Gelben.

Der gebürtige Straubinger erlernte das Eishockeyspielen in der Gäubodenstadt, war dann in der U 18 für Deggendorf und den EV Landshut aktiv. Im Seniorenbereich kam er nach kurzen Abstechern zu den Black Hawks Passau und den Erding Gladiators zum EVM. Unter dem neuen Trainer Benoit Doucet soll der Stürmer seine Torausbeute noch erhöhen. Das wird auch notwendig sein, denn die Vorrundengruppe der Moosburger hat es in sich.

Wie der Bayerische Eissport Verband (BEV) nun bekannt gab, wird die Vorrunde ab 7. Oktober wieder mit zwei Gruppen zu je zehn Mannschaften gespielt. Dabei bekommt es der EVM mit vielen alten Bekannten und einigen neuen Kontrahenten zu tun. Nach dem Aufstieg des EV Pegnitz und dem freiwilligen Rückzug der Black Bears Freising wurde die Gruppe A der Moosburger mit den Wanderers Germering und dem EV Fürstenfeldbruck aus der Gruppe B aufgefüllt. Von der Papierform her eine Aufwertung, denn Germering gewann vergangene Saison die Vorrundengruppe B und Fürstenfeldbruck erreichte Platz vier. Ebenfalls neu dabei in der Gruppe A ist der Aufsteiger vom ERSC Ottobrunn. Dafür wechselt der TSV Trostberg in die Gruppe B, wo auch der zweite Aufsteiger aus Sonthofen als Neuling an den Start geht.

Die 18 Vorrunden-Spieltage sollen bis Jahresende absolviert werden, damit am 6. Januar die Zwischenrunden beginnen können. In der Aufstiegsrunde treffen dann die jeweils vier Erstplatzierten der beiden Vorrundengruppen in Hin- und Rückspiel aufeinander. In der Abstiegsrunde bekommen es die Plätze fünf bis zehn der Gruppe mit den hinteren sechs Teams der anderen Staffel zu tun. Dabei werden die Vorrunden-Resultate gegen die Teams der eigenen Gruppe mitgenommen. In den Playoffs ab dem 3. März spielen die besten vier Teams der Aufstiegsrunde um einen Platz in der Bayernliga. Die Plätze neun bis zwölf der Abstiegsrunde ermitteln in einer Best-of-three-Serie, wer in die Bezirksliga muss. VON JOSEF FUCHS

Die Gegner des EV Moosburg:

EV Dingolfing, ESC Haßfurt, ESV Waldkirchen, EHC Bayreuth, Wanderers Germering, VER Selb, ESC Vilshofen, EV Fürstenfeldbruck, ERSC Ottobrunn.