Erster Matchball für die Moosburger Eishackler

Landesliga-Abstiegsrunde

Der EV Moosburg könnte sich mit einem Sieg gegen Lechbruck aller Abstiegssorgen entledigen. Vorteil: Für den Gegner geht es um nichts mehr.

Moosburg – Die Landesliga-Eishackler des EV Moosburg haben am Freitag ihren ersten Matchball: Um 19.30 Uhr ist der ERC Lechbruck in der Clariant-Arena zu Gast – und die Grün-Gelben könnten sich durch einen Sieg den Klassenerhalt sichern, wenn zeitgleich Schliersee/Miesbach 1b (gegen Ottobrunn) oder Forst (in Fürstenfeldbruck) verliert.

EV Moosburg will ERC-Siegesserie beenden

Für die Lechbrucker hat die Reise in die Dreirosenstadt nur noch Ausflugscharakter: Sie haben das Abstiegsgespenst bereits am vergangenen Sonntag durch einen 4:2-Erfolg gegen Ottobrunn endgültig verjagt. Im offenen Lechparkstadion behielten die Gastgeber im Schneegestöber den Durchblick und bauten ihre Siegesserie in der Abstiegsrunde auf fünf Erfolge am Stück aus. Diese wird der ERC am Freitag nicht kampflos abschenken – und so dürfen die Moosburger wie beim 3:5 im Hinspiel einen körperlich robusten Gegner erwarten.

„Wir wollen am Freitag den Sack zumachen. Das Team hat vergangene Woche zweimal sehr gut gespielt, und ich erwarte das auch am Freitag“, sagt EVM-Coach Benoit Doucet. Wichtig für seine Mannschaft wird sein, dass sie sich nicht den Schneid abkaufen lässt und dadurch – wie beim Duell in Lechbruck – früh in Rückstand gerät. Zwar kämpften sich die Isarstädter damals noch auf 2:3 heran, ließen durch individuelle Fehler im Schlussdrittel jedoch zwei weitere Gegentreffer zu.

Fast alle Akteure sind an Bord

Zuletzt schienen die Grün-Gelben etwas besser drauf zu sein. Trainer Doucet lobte die Leistung seines Teams in den Auswärtspartien in Bad Aibling und bei Schliersee/Miesbach 1b. Gegen Letztere gab es einen klaren 7:2-Sieg, bei dem die Moosburger von Beginn an ihre Chancen nutzten und auch ihre Nerven im Zaum hielten, als es eng wurde. Zudem funktionierte das Powerplay ganz passabel, es wurden zwei Treffer in Überzahl erzielt. Vor allem gefiel Doucet jedoch das Penaltykilling, das verhinderte, dass der Gegner noch einmal ernsthaft herankam. Deshalb sind die Grün-Gelben zuversichtlich, dass es auch mit dem Sieg gegen Lechbruck klappen wird, zumal am Freitagabend fast alle Akteure mit an Bord sein werden.

