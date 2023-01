Majercik und Mende retten schwachen EV Moosburg

Er war gleich voll da: Routinier Tobias Hanöffner (l.) durfte nach dem Ausfall von Mario Strobel (Schulter-OP) in der ersten Sturmreihe ran und legte gleich den Führungstreffer von Cedrick Chagnon auf. © Lehmann

Die Eishackler des EV Moosburg sind mit einem glücklichen 2:1-Heimsieg in die Landesliga-Abstiegsrunde gestartet. Die Erlösung gab‘s erst kurz vor Schluss.

Moosburg – Das ist gerade nochmal gut gegangen. In einer schwachen Partie gegen die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b gewann der EV Moosburg am Freitag zum Auftakt der Landesliga-Abstiegsrunde knapp mit 2:1. Schütze des entscheidenden Treffers war Lukas Majercik eineinhalb Minuten vor dem Ende.

Davor hatten die wenigen Zuschauer in Moosburg zwei Drittel lang taumelnde Gastgeber gesehen, die grundlegende Dinge wie Passsicherheit, Laufbereitschaft und Scheibenbeherrschung überwiegend vermissen ließen. Grund dafür war vielleicht auch, dass mit Lars Eigner in der Abwehr und Mario Strobel in der ersten Angriffsreihe zwei wichtige Akteure fehlten.

Ausfälle zunächst gut kompensiert

Doch zu Beginn gelang es den Grün-Gelben noch ganz gut, die Ausfälle zu kompensieren. Tobias Hanöffner rückte zu Cedrick Chagnon und Stefan Groß in den ersten Sturm und traf nach vier Minuten den Pfosten. Und auch Groß ließ eine Topchance aus (6.). Erst als Hanöffner den kanadischen Importspieler Chagnon auf die Reise schickte, blieb der cool und netzte zur 1:0-Führung ein (10.). Danach offenbarten sich die ersten Unachtsamkeiten in der Defensive, sodass EVM-Goalie Thomas Mende gegen Florian Tippl retten musste (14.). Ansonsten hätten die Gastgeber den Vorsprung noch ausbauen müssen: Benjamin Franz (15.), Vincenz Maier (18.) in Überzahl und Tobias Stuckenberger (19.) scheiterten jedoch. Kurz vor der Pause hatten die Gäste in Unterzahl sogar die Möglichkeit zum Ausgleich.

Goalie Mende hält lange die Null

Ab dem zweiten Durchgang war der Moosburger Schwung dann weg. Das Spiel wurde fahrig, die SG kam häufiger gefährlich vors EVM-Tor und war dem Ausgleich näher als die Grün-Gelben dem zweiten Treffer. Keeper Mende, der gegen Josef Ziegler zweimal toll parierte, hatten es die Gastgeber zu verdanken, dass die Führung bis zum Schlussdrittel hielt. „Dafür bin ich im Tor, um solche Dinger zu halten und den Jungs auch mal den Arsch zu retten, wenn’s brenzlig wird“, meinte Mende hinterher.

Als aber Vinzenz Maier bei einem Klärungsversuch eine Strafzeit kassierte, nutzen die Gäste das zum verdienten 1:1 durch Florian Zeller (47.). Zum Punktgewinn reichte es nicht, weil Majercik glücklich an den Puck kam und von der blauen Linie zum 2:1 traf (59.).

Josef Fuchs

Spielstatistik:

EV Moosburg – Schliersee/Miesbach 1b 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Tore: 1:0 (09:43) Chagnon (Hanöffner), 1:1 (46:36) F. Zeller (Tippl, Eggert), 2:1 (58:24) Majercik (Chagnon, Stuckenberger).

Strafminuten: 6/8.

Zuschauer: 80.