„Das Derby wird mit Sicherheit gut“

Eishockey – Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Ein Treffen alter Bekannter ist das Eishockey-Bayernliga-Derby am Freitagabend zwischen Gastgeber EV Moosburg und den Erding Gladiators, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Einige Spieler haben bereits das Trikot beider Mannschaften getragen, wie Kevin Steiger und Rudi Lorenz.

Moosburg/Erding – Beim Blick auf die Tabelle der Eishockey-Bayernliga wird deutlich, dass beide Teams den Erwartungen ein wenig hinterherhinken. Der EV Moosburg, der daheim noch kein Spiel gewonnen hat, liegt derzeit auf Rang 13, die Erding Gladiators sind aktuell Neunter. Beim EVM konnten diese Woche alle Spieler trainieren, allerdings sind Tobias Hanöffner, Mathias Jeske und Daniel Möhle angeschlagen. Bei den Gladiators fehlen mit Sicherheit Timo Borrmann, Sebastian Lachner und Christian Poetzel, der Einsatz von Christian Mitternacht ist fraglich.

Zwei Puckjäger, die sich so richtig auf das Derby freuen, sind Kevin Steiger und Rudi Lorenz. Der 27-jährige Steiger, der einst im Erdinger Nachwuchs aktiv war und auch drei Jahre in der Oberliga für die Gladiators verteidigt hat, trägt seit drei Jahren das Trikot des EV Moosburg. Der Erdinger Verteidiger Lorenz stand in den vergangenen zwei Jahren im Kader der Dreirosenstädter, ehe er wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Im Gespräch mit der Heimatzeitung blicken die beiden aufs Derby.

-Bei euren Teams ist es ja bislang nicht so toll gelaufen?

Kevin Steiger (EVM): Wir haben uns zwar auf der Torwart- und Ausländerposition verstärkt, mussten mit Feistl, Lorenz und Schindlbeck allerdings auch drei Leistungsträger abgeben. Außerdem noch Seidlmayer, der in der dritten Reihe einen super Job gemacht hat. Dazu kam am Anfang der Saison noch Verletzungspech. Das soll aber keine Ausrede sein, das haben andere Klubs auch. Aber Erding hat halt mehr Tiefe im Kader. Im Endeffekt kann man sagen: Wir haben unseren Weg noch nicht gefunden.

Rudi Lorenz (EG): Bei uns ist es bisher gar nicht so schlecht gelaufen, bis auf den vergangenen Sonntag. Das waren Unkonzentriertheiten und individuelle Fehler von vorne bis hinten. Es ist halt aufgrund von Verletzungen immer ungünstig, wenn die Blöcke jede Woche anders zusammengestellt werden müssen. Moosburg hätte ich weiter oben in der Tabelle erwartet, so gut wie sie gegen uns in der Vorbereitung gespielt haben.

-Ist dieses Derby etwas Besonderes für euch?

Steiger: Natürlich. Es ist immer schön, wenn man auf dem Eis viele bekannte Gesichter und Freunde sieht. Aber während des Spiels ruht die Freundschaft natürlich. Da werden keine Geschenke verteilt. Ich habe ja schon mit ganz vielen damals in Erding zusammengespielt. Den Blacky (Sebastian Schwarz; Anm. d. Red.) kenne ich sogar noch aus meiner Landshuter Zeit, und mit dem Birdy (Gladiators-Trainer Thomas Vogl;Anm. d. Red.) habe ich in Passau zusammengespielt. Wenn man gegen alte Teamkameraden antritt, ist man natürlich viel mehr motiviert. Das Derby wird mit Sicherheit gut.

Lorenz: Für mich ist es kein besonderes Spiel. Aber natürlich kenne ich alle Leute bei Moosburg, und es werden sicher Emotionen dabei sein. Die versuche ich ins Positive umzuwandeln. Wichtig sind aber die drei Punkte.

-Warum gewinnen die Gladiators das Derby?

Lorenz: Weil wir vom Sonntag noch etwas gutzumachen haben. Das war eine enttäuschende Vorstellung, und wir wollen zeigen, dass wir es besser machen können.

-Warum gewinnt der EV Moosburg das Derby?

Steiger: Weil Timo Borrmann und Sebastian Lachner bei Erding verletzt sind.