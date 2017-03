EVM-Knaben holen sich ungeschlagen den Meistertitel

Moosburger Nachwuchsteams bei den BEV-Endrundenturnieren

Riesenjubel bei den Eishockey-Knaben der SG Moosburg/Waldkraiburg: Ungeschlagen sicherten sich die Schützlinge von Petr Kankovsky beim Endrundenturnier um die Bezirksliga-Meisterschaft in heimischer Arena Rang eins. Die anderen EVM-Nachwuchsteams schrammten bei ihren Turnieren knapp am Stockerl vorbei.

Moosburg –Zwei Staffeln mit je drei Mannschaften und eine Spielzeit von zwei Mal 18 Minuten, wobei jede Hälfte als eine Partie gewertet wurde – so viel zu den Besonderheiten des Aufstiegsturniers am Sonntag in der Sparkassen-Arena. Im Auftaktmatch spielten die Grün-Gelben in der Gruppe A gegen den ERSC Ottobrunn. Nachdem im ersten Abschnitt keine Tore gefallen waren, erkämpften sich die Moosburger im zweiten Durchgang gegen die körperlich überlegenen Münchner Vorstädter einen 2:1-Erfolg. Dabei lagen sie schon mit 0:1 zurück, kamen allerdings in Unterzahl zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende fiel der viel umjubelte 2:1-Siegtreffer. Beide Tore erzielte Thomas Nuss.

In der zweiten Begegnung ging es dann gegen die SG Ulm/Senden/Burgau. Beide Spielabschnitte beherrschten die Dreirosenstädter klar und deutlich – und gewannen mit 6:0 und 8:0. Torschützen waren diesmal Anthony Dillmann (sieben Tore) Max Schmidt (2), Matthias Hanika, Hannes Germaier, Adam Buzek, Thomas Nuss und Jonas Stepke. Somit war Platz eins in der Gruppe A geschafft – und es kam im Finale zum Derby gegen die SG Dorfen/Gebensbach.

+ Schützenfeste: Matthias Hanika war einer der sieben Torschützen bei den klaren Erfolgen der Knaben über Ulm/Senden/Burgau. © Hölzl

Wie schon in der Punkterunde sahen die Zuschauer in der Sparkassen-Arena ein hart umkämpftes Match. Beide Teams erspielten sich im ersten Abschnitt viele Chancen, doch diese blieben allesamt ungenutzt. Acht Sekunden vor der Pausensirene gelang den Moosburgern das 1:0 in Überzahl durch Anthony Dillmann. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte mussten die Dreirosenstädter eine Zwei-plus-Zehn-Minuten-Strafe hinnehmen, die man aber unbeschadet überstand. In der sechsten Minute sorgte Thomas Nuss jedoch wiederum für den 1:0-Führungstreffer. Nicht einmal eine Minute später erhöhten die Grün-Gelben auf 2:0. Aber dann kassierten die Gastgeber unnötige Strafen – und Dorfen kam zum Anschlusstreffer (11.). In den folgenden Minuten mobilisierten die Moosburger ihre letzten Kräfte der Saison und schaukelten das 2:1 bis zur Schlusssirene über die Zeit. Damit sicherten sie sich verdient den Titel des Bezirksliga-Meisters.

Nicht ganz so gut lief es für die EVM-Schüler am Samstag in Königsbrunn, wo sie mit den drei anderen Erstplatzierten der Landesliga-Gruppen um den Aufstieg in die Bayernliga kämpften. Die Hausherren (1:6 und 0:1) waren ebenso eine Nummer zu groß wie die SG Schweinfurt/Höchstadt (0:2, 0:1). Aber gegen den ESC Geretsried kam man nach einem 0:1 im zweiten Abschnitt endlich zum ersten Sieg: Beim 3:1-Erfolg trafen Simon Solce, Timo Osner und Felix Füssel. Somit landeten die Schüler am Ende auf Rang vier.

Den belegten beim Turnier in Kempten auch die Moosburger Kleinschüler, nachdem sie zunächst mit zwei Siegen und zwei Niederlagen die Phase in ihrer Dreier-Gruppe als Zweiter beendet hatten. Im Spiel um den „bronzenen“ Stockerl-Rang gegen Königsbrunn ging dem Team von Josef Kankovsky dann aber etwas die Luft aus. Trotzdem konnten auch die Kleinschüler mit der Saison und ihrem Abschneiden bei dem Endrundenturnier sehr zufrieden sein.

Christiane Germaier und Bastian Amann