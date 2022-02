EVM-Rumpftruppe letztlich nur Kanonenfutter

Teilen

Null-Punkte-Wochenende: Wie in dieser Szene vom Freitag gegen Dingolfing hatten Vincenz Maier (l.) und die EVM-Puckjäger auch am Sonntag in Pegnitz das Nachsehen. © Hölzl

Die mit nur elf Feldspielern angereisten Moosburger haben in Pegnitz mit 2:8 verloren. Damit wartet der EVM weiter auf seinen ersten Sieg in der Aufstiegsrunde.

Moosburg – Der EV Moosburg ist nach der 2:8-Schlappe beim EV Pegnitz weiterhin Tabellenletzter in der Aufstiegsrunde der Landesliga. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn war schon vor dem Anpfiff minimal. Denn die Grün-Gelben traten die Fahrt zum Pegnitzer Freiluftstadion mit einem Mini-Kader von elf Feldspielern an. Neben dem gesperrten Petr Horava und den Verletzten Bastian Krämmer, Daniel Schander, Giuseppe Parlato und Maximilian Böck fielen kurzfristig noch auch Michael Numberger und Simon Huber aus.

„Wir hatten uns vorgenommen, dass wir die Scheibe von hinten schnell raus und tief zum Gegner bringen, um so hin und wieder zu Kontern zu kommen. Aber vor allem wollten wir hinten nichts zulassen“, erklärt EVM-Trainer Bernie Englbrecht seinen Notfallplan. Der funktionierte 35 Minuten lang recht ordentlich.

Tobias Stuckenberger verkürzt für den EV Moosburg

Im ersten Drittel fiel der Führungstreffer des EVP durch einen abgefälschten Schuss von Daniel Sonnenberg (13.), erst kurz vor der Pause folgte das 2:0 durch Stefan Hagen nach einem Schnitzer in der EVM-Abwehr. Auch im zweiten Abschnitt waren die Ice Dogs überlegen, brauchten jedoch bis zur 33. Minute, um das 3:0 durch Michael Breyer nachzulegen. Als Pegnitz-Keeper Max Schmidt einen Versuch von Tobias Stuckenberger durchließ (38.), dachte der EVM-Coach, es könnte nochmal interessant werden. Doch sein Team machte diese Hoffnung rasch zunichte: EVP-Stürmer Sven Adler durfte völlig frei vor dem Tor auf 4:1 erhöhen (39.) – und nur Sekunden später nutzte Roman Navarra ein Penaltygeschenk zum 5:1. Das war die Vorentscheidung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beim EVM durfte Johannes Probst im Schlussdrittel zwischen die Pfosten, was nicht spaßig war. Denn unter dem Dauerdruck des EVP herrschte zeitweise Chaos in der Defensive. Navarra erhöhte auf 6:1 für die Gastgeber (46.), ehe die Gäste in Überzahl ihren zweiten Treffer durch Stefan Groß erzielten (52.). Ein Doppelpack von Jannek Gerstner und Ondrej Holomek binnen zehn Sekunden sorgte dann für den 8:2-Endstand.

Josef Fuchs

Spielstatistik

EV Pegnitz – EV Moosburg 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Tore: 1:0 (12:11) Sonnenberg (Schuster, Breyer), 2:0 (19:10) Hagen (Navarra, Holomek), 3:0 (32:02) Breyer (Schuster, Navarra), 3:1 (37:49) Stuckenberger (Triebswetter, Mayer), 4:1 (38:12) Adler (Sonnenberg, Wolf), 5:1 (38:32) Navarra (P), 6:1 (45:21) Navarra (Schuster, Breyer), 6:2 (51:25) Groß (M. Horava, Retzer), 7:2 (58:20) Gerstner (Schuster, Navarra), 8:2 (58:30) Holomek (Dzemla).

Strafminuten: 4/6.

Zuschauer: 146.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.