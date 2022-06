EV Moosburg präsentiert einen Rückkehrer, einen Neuzugang und drei Verlängerungen

Herzlich willkommen: Sascha Haschberger (links) und Justin Stiebel sind die ersten Neuzugänge beim EV Moosburg für die Spielzeit 22/23. © Fuchs

Der EV Moosburg bastelt schon fleißig am Kader für die neue Eishockey-Saison – und gab jetzt fünf Personalien bekannt.

Moosburg - Mit Sascha Haschberger kehrt ein alter Bekannter ins Landesligateam zurück. Der mittlerweile 41-jährige Stürmer trug bereits von 2001 bis 2013 das Trikot der Grün-Gelben. Neu im Kader der Moosburger ist dagegen Justin Stiebel. Der 23-jährige Angreifer kommt vom Liga-Konkurrrenten ESV Waldkirchen und hat dort anscheinend Moosburgs neuen Trainer Benoit Doucet so überzeugt, dass der ihn kurzerhand in die Dreirosenstadt mitnahm.

Das quirlige, 1,67 Meter große Leichtgewicht arbeitet derzeit intensiv an seiner Physis, um noch besser gegenhalten zu können. Neben Besuchen im Fitnessstudio hält sich die neue Nummer 85 des EVM mit Inline-Hockey fit. Das Eishockeyspielen gelernt hat Stiebel beim EV Landshut, wo er in der Schüler-Bundesliga spielte, bevor er in der U 18 und U 20 zum EHC Straubing wechselte. Ab der Saison 20/21 gehörte der Stürmer zum Kader des Landesligarivalen ESV Waldkirchen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Moosburg“, meint der 23-Jährige. „Ich denke, dass wir als Team interessantes und spannendes Eishockey zeigen, worüber sich die Fans hoffentlich freuen werden.“

„Haschi“ wird auch die U9 der Grün-Gelben trainieren

Ähnlich wie Stiebel durchlief auch Sascha Haschberger die Jugendmannschaften des EV Landshut. Danach wechselte er isaraufwärts und verbrachte mehr als zehn Jahre beim EV Moosburg in der Landes- und Bayernliga. 2013 zog es ihn erneut nach Niederbayern zum EV Dingolfing, wo er bis 2019 aktiv war. Ab der Saison 19/20 schloss sich der Stürmer dem ERC Red Dragons Regen an.

Die Rückkehr von „Haschi“, wie der mittlerweile 41-jährige genannt wird, freut nicht nur die Fans der ersten Mannschaft, sondern auch Jugendleiterin Verena Hölzl, die mit ihm einen engagierten Trainer für die U 9 gefunden hat. Sascha Haschberger wird in der kommenden Saison die Nummer 66 beim EV Moosburg tragen.

Die „Langhaar-Reihe“ hat ebenfalls verlängert

Mit Max Retzer, Tobias Stuckenberger und Jonas Seitz bleiben drei weitere Stürmer aus der vergangenen Spielzeit dem Landesligisten aus der Dreirosenstadt auch in der kommenden Saison erhalten. Für Max Retzer ist es bereits die sechste Saison im Dress der Grün-Gelben. Trotz seiner erst 25 Jahre darf der Stürmer zu den Führungsspielern beim EVM gezählt werden, der durch sein impulsives Spiel immer wieder Akzente setzt und Torgefahr ausstrahlt.

Ebenfalls ins sechste Jahr geht Tobias Stuckenberger, der nach seiner Jugendzeit beim EV Landshut in der Saison 17/18 nach Moosburg wechselte. Jonas Seitz war im vergangenen Jahr vom ERC Lechbruck zum EVM gekommen. Alle drei Stürmer, die ihre Verträge verlängert haben, fielen im Übrigen rein optisch wegen ihrer quirligen Spielweise und durch ihre wallende Mähne unter dem Helm auf.

Josef Fuchs