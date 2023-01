Schluss mit dem Schlendrian: EV Moosburg startet in die Abstiegsrunde

Mit Vollgas in die Erfolgsspur: Die Moosburger Puckjäger um Cedrick Chagnon (vorne) wollen nichts mit der Gefahrenzone zu tun haben. Ein Sieg am Freitag gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b wäre dabei hilfreich. © Hölzl

Die Landesliga-Eishackler des EV Moosburg peilen in der Abstiegsrunde die vorderen Tabellenplätze an. Der Kapitän nimmt sein Team in die Pflicht.

Moosburg – Am Freitag wird’s ernst für den EV Moosburg: Als erster Gegner in der Abstiegsrunde kreuzt um 19.30 Uhr die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b in der Clariant-Arena auf. Die Grün-Gelben müssen gegen die Teams auf den Plätzen fünf bis neun der Landesliga-Gruppe B jeweils ein Hin- und ein Rückspiel absolvieren. Namentlich sind das der EV Pfronten, der EHC Bad Aibling, der ERC Lechbruck, die SG Schliersee/Miesbach 1b und der SC Forst.

Gut für den EVM: Die Punkte gegen die in die Abstiegsrunde gerutschten Mannschaften der Staffel A (EV Fürstenfeldbruck, VER Selb, ESC Vilshofen, EHC Bayreuth, ERSC Ottobrunn) werden aus der Vorrunde mitgenommen. Im Fall der Dreirosenstädter sind das 15 Zähler, was momentan Tabellenrang sechs bedeutet. Der würde am Ende zum Klassenerhalt reichen: Denn nur die Plätze zehn und elf der Abstiegsrunde spielen in einer Playdown-Serie einen Absteiger in die Bezirksliga aus.

EVM-Führungscrew muss sich beweisen

Um diesem Szenario fernzubleiben, müssen die EVM-Eishackler ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt im Heimspiel gegen Selb, das es dank des 4:3-Erfolgs auf 16 Punkte und Rang vier bringt. Trainer Benoit Doucet sprach nach der Partie von einer der schlechtesten Saisonleistungen und prangerte vor allem das lässige Spiel seiner Führungscrew an. „Meine Hoffnung ist, dass die Spieler merken, dass man jeden Gegner ernst nehmen muss. Da sind zu viele Spieler hier, die meinen, sie sind zu gut für die Liga. Aber das musst du in jeder Partie beweisen.“

Auch EVM-Kapitän Sascha Haschberger war mit dem Auftritt des Teams nicht zufrieden: „Wir haben die ganze Saison über gegen die vermeintlich schwächeren Gegner zu locker gespielt. Wenn du bereits vor dem Spiel denkst, du hast gewonnen, dann verlierst du solche Partien wie gegen Selb.“ Gegen Vilshofen, Bayreuth und Fürstenfeldbruck ließ der EVM in der Vorrunde so ebenfalls Punkte liegen.

Doucet hat mit seinem Team noch einiges vor

Insbesondere bei eigener Führung seien die Grün-Gelben ständig in Gefahr, in einen Schlendrian zu verfallen, sagt der Routinier. „Das gilt es schleunigst abzustellen. Wenn wir so in der Abstiegsrunde spielen, wird es sehr eng. Wir müssen uns da zusammenreißen. Denn wir haben zwar ein paar Punkte mitgenommen, aber das reicht nicht“, fordert Haschberger. Auch Doucet hat mit seinem Team noch einiges vor, will die Abstiegsrunde auf einem der ersten Plätze abschließen. Ein Sieg am Freitag gegen die SG Schliersee/Miesbach 1B wäre ein guter Auftakt und würde das Abstiegsgespenst beim EVM gar nicht erst spuken lassen.

Josef Fuchs

Die Spieltermine des EV Moosburg

Freitag, 6. Januar, 19.30 Uhr: EVM – SG Schliersee/Miesbach 1b.

Freitag, 13. Januar, 19.30 Uhr: ERC Lechbruck – EVM.

Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr: EVM – EHC Bad Aibling.

Sonntag, 22. Januar, 17.15 Uhr: EVM – EV Pfronten.

Freitag, 27. Januar, 20 Uhr: SC Forst – EVM.

Freitag, 3. Februar, 19.45 Uhr: EHC Bad Aibling – EVM.

Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr: SG Schliersee/Miesbach 1b – EVM.

Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr: EVM – ERC Lechbruck.

Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr: EVM – SC Forst.

EVM – SC Forst. Freitag, 24. Februar, 20 Uhr: EV Pfronten – EVM.