Neuer Coach für den EV Moosburg: Robert Steinmann löst Benoit Doucet ab

Mit einem Sechser-Tragerl Moosburger Bier begrüßte EVM-Vorstand Georg Asen (l.) Coach Robert Steinmann. © Fuchs

Eishockey-Landesligist EV Moosburg hat einen neuen Trainer: Robert Steinmann kommt vom Nachwuchs des TSV Erding. Benoit Doucet geht nach Waldkirchen zurück.

Moosburg - Der 4:3-Penalty-Sieg im letzten Saisonspiel gegen Bad Aibling war am Sonntag beim EV Moosburg nur eine Randnotiz. Die Personalentscheidungen in der anschließenden Pressekonferenz hatten da schon mehr Substanz. Denn mit Robert Steinmann von den Erding Gladiators präsentierten die Grün-Gelben einen neuen Trainer für die kommende Landesliga-Spielzeit.

Kurz davor war der aktuelle Coach Benoit Doucet, den es zurück nach Waldkirchen zieht, verabschiedet worden. Er wäre gerne in Moosburg geblieben, sagte der Ex-Nationalspieler (59), aber als das Angebot von den Caroli Crocodiles Anfang Januar auf dem Tisch lag, wollten sich die EVM-Verantwortlichen noch nicht festlegen. In offenen und konstruktiven Gesprächen habe man sich darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, so EVM-Vorstand Georg Asen, der Doucet für seine Arbeit in Moosburg, die mit dem Erreichen des Klassenerhalts erfolgreich gewesen sei, dankte.

Für Steinmann ist es seine erste Trainerstation im Seniorenbereich

Die Verantwortlichen beim Landesligisten haben die vergangenen Wochen genutzt – und stellten bereits einen Nachfolger für 2023/24 vor. Als neuer Trainer kommt Robert Steinmann aus Erding. Der 48-Jährige ist dort seit über zehn Jahren in der Nachwuchsarbeit als Coach tätig. Heuer verantwortet Steinmann die U20-Bayernligatruppe der Young Gladiators, mit denen er noch zwei Partien zu absolvieren hat.

Der gebürtige Dingolfinger war selbst lange Jahre als Verteidiger beim TSV Erding unter anderem in der zweiten Liga aktiv. Nach Abstechern zum EV Regensburg und dem EHC München kehrte er nach Erding zurück und beendete seine Laufbahn 2012. Seitdem blieb er dem Verein im Nachwuchs erhalten und wird nächste Saison in Moosburg seine erste Trainerstation im Seniorenbereich angehen. Die Vorstandschaft wünscht sich von ihm den Einzug in die Aufstiegsrunde – und dazu soll er auch den Nachwuchs in die erste Mannschaft integrieren.

Bereits am 15. Mai beginnt das Sommertraining

Laut Steinmann und Asen sei mit dem aktuellen Team gesprochen worden und ein Großteil hätte bereits signalisiert, beim EVM bleiben zu wollen. Steinmann geht deshalb davon aus, dass er mit dem Kader, so wie er jetzt ist, ab 15. Mai ins Sommertraining für die Saison 2023/24 geht. Ein Starttermin, der einem verblüfften Youngster die Frage entlockte, ob das Sommertraining Pflicht sei.

Nicht mehr mit dabei sind dann Topscorer Cedrick Chagnon, der nach Kanada zurückkehrt, und Jonas Seitz, der aus beruflichen Gründen pausieren wird. Und noch einen Abgang müssen die Grün-Gelben verkraften: Martin Fischer wird nach vielen Jahren ab der kommenden Saison nicht mehr als Betreuer an der Bande stehen.

Josef Fuchs