Eishockey-Finale: Finnland gegen Kanada im Live-Ticker - Wird heute Abend Russland überholt?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Steht im Finale der Eishockey-WM: Team Canada. © IMAGO / NurPhoto

Zum dritten Mal in Folge treffen Finnland und Kanada im Finale der Eishockey-WM aufeinander. Verfolgen Sie das Endspiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Eishockey-WM: Finnland - Kanada -:-, heute, 19.20 Uhr

Tore: - Strafminuten: -

Update vom 29. Mai, 19.05 Uhr: Der zwölfmalige Goldmedaillengewinner Tschechien hat sich bei der Eishockey-WM in Finnland mit Bronze getröstet. Nach einem wahren Torrausch im letzten Drittel schlug das Team um Hattrick-Schütze David Pastrnak die USA im Spiel um Platz drei 8:4 (1:3, 1:0, 6:1).

Tschechien, das die deutsche Mannschaft im Viertelfinale ausgeschaltet hatte, war im Halbfinale klar an Kanada gescheitert (1:6). Die Amerikaner hatten gegen Gastgeber und Olympiasieger Finnland den Kürzeren gezogen (3:4). Die USA, letztmals 1960 Weltmeister und seither 15-mal im Halbfinale gescheitert, gingen mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel, dann schlugen Pastrnak dreimal und David Kampf zweimal zu, außerdem traf Roman Cervenka.

Finale der Eishockey-WM im Live-Ticker: Kanada hat in der Vorrunde zwei Spiele verloren

Update vom 29. Mai, 18.45 Uhr: Finnland hat bei dieser Eishockey-WM im eigenen Land nicht alle Spiele gewonnen. In der Vorrunde gab es ein 2:3 nach Penaltyschießen im Skandinavien-Duell mit den Schweden. Im Viertelfinale setzen sich die „Suomi“-Cracks 4:2 gegen die Slowakei durch, ehe das Halbfinale mit 4:3 gegen die USA gewonnen wurde.

Kanada kam weniger souverän durch die Vorrunde. Gegen die Schweiz setzte es ein 3:6, und auch gegen Dänemark ging das Spiel 2:3 verloren. Im Viertelfinale besiegten die Kanadier Schweden 4:3, ehe im Halbfinale Tschechien 6:1 dominiert wurde.

Finale der Eishockey-WM im Live-Ticker: Kanada wäre vor Russland alleiniger Rekordweltmeister

Erstmeldung vom 29. Mai: München/Tampere - Jeweils 27 Mal haben Russland und Kanada die Eishockey-WM für sich entschieden. An diesem Sonntagabend (ab 19.15 Uhr) kann Kanada Russland hinter sich lassen, das als Folge des Ukraine-Kriegs von der diesjährigen Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde.

Durch ein 6:1 gegen Deutschland-Bezwinger Tschechien zog die kanadische Nationalmannschaft erneut in das Endspiel ein. Das Finale der Eishockey-WM 2022 heißt damit zum dritten Mal in Folge Finnland gegen Kanada. Die finnischen Gastgeber hatten sich durch ein 4:3 gegen die USA in den Showdown um Gold gemüht. Jetzt hoffen die Skandinavier auf den Erfolg bei der Heim-WM, bei der das DEB-Team nach zuvor starken Leistungen im Viertelfinale gescheitert war.

Finale der Eishockey-WM im Live-Ticker: Finnland baut in Tampere auf Unterstützung der Fans

Die Heimmannschaft hofft heute Abend freilich auf die Unterstützung der frenetischen Fans. Eishockey ist in Finnland ein populärer Nationalsport, in die Arena in Tampere passen 13.500 Zuschauer. Sie werden die Halle für die Kanadier in einen Hexenkessel verwandeln. 2019 hatte sich Finnland 3:1 durchgesetzt, 2021 siegte Kanada 3:2 n.V.. 2020 entfiel die Weltmeisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie gänzlich. Wer kann sich heute behaupten?

Verfolgen Sie das Finale der Eishockey-WM 2022 ab 19.20 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)