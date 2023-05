Eishockey-WM: Deutschland verliert gegen Schweden – DEB-Team im Schlussdrittel geschockt

Von: Christoph Klaucke

Deutschland kassiert bei der Eishockey-WM gegen Schweden den entscheidenden Gegentreffer im Schlussdrittel. © Fredrik Sandberg/Imago

Zum Auftakt der Eishockey-WM verliert Deutschland gegen Schweden. Das DEB-Team kassiert den entscheidenden Treffer im Schlussdrittel. Der Ticker zum Nachlesen.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden, Freitag, 19.20 Uhr

60. Minute: Ende, Aus, Vorbei! Was für ein Eishockey-Krimi in der Schlussphase. Das DEB-Team schafft es nicht mehr zum Ausgleich zu kommen. Deutschland verliert zum Auftakt der Eishockey-WM mit 0:1 gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden.

Schweden – Deutschland 1:0

Tore: 1:0 Lindberg (42.) Zeitstrafen: Schweden 4; Deutschland 3

59. Minute: Deutschland nimmt eine Auszeit, hatte zuvor schon den Torhüter herausgenommen. Volles Risiko!

59. Minute: Die Schweden stören die Deutschen tief im gegnerischen Drittel im Aufbau und halten auch lange selbst die Scheibe. Das spielt dem DEB-Team natürlich überhaupt nicht in die Karten. Seider kommt immerhin zum Abschluss.

58. Minute: Knapp drei Minuten vor Schluss ist die deutsche Mannschaft wieder vollzählig. Jetzt gilt es!

57. Minute: Niederberger zeigt mit dem linken Fuß eine starke Parade und hält Deutschland im Spiel.

56. Minute: Bitter! Wissmann kassiert fürs Beinstellen eine Zwei-Minuten-Strafe. Damit ist die deutsche Überzahl dahin. Im Gegenteil: Das DEB-Team gerät danach für 80 Sekunden in Unterzahl.

55. Minute: Moritz Müller bekommt einen hohen Stock von Nylander ins Gesicht - das gibt zwei Minuten Strafe. Für das DEB-Team heißt es nun: „Jetzt oder nie“. Seider scheitert an Johansson.

54. Minute: Everberg prüft Niederberger im kurzen Eck, doch der Fanghandschuh schnappt zu.

52. Minute: Das Spiel ist jetzt sehr kampfbetont, beide Teams schenken sich nichts. Das DEB-Team muss nun im Angriff mehr Durchschlagskraft entwickeln.

49. Minute: Chance zum Ausgleich: Kahun scheitert aus kurzer Distanz an Johansson.

48. Minute: Schweden agiert mit der Führung im Rücken sehr clever und lässt die Deutschen kaum an die Scheibe.

45. Minute: Das DEB-Team lässt sich vom Rückstand nicht verunsichern und sucht den Weg in die Offensive. Deutschland wird nun das Risiko deutlich erhöhen müssen, um hier was mitzunehmen.

DEB-Team kurz nach der Pause geschockt: Schweden geht in Führung

42. Minute: TOR für Schweden. 1:0 durch Lindberg. Der Torschütze fälscht die Scheibe direkt vor dem Tor unhaltbar an Niederberger vorbei. Bitter: Die Zeitstrafe für das DEB-Team war schon fast abgelaufen.

41. Minute: Das dritte Drittel beginnt. Deutschland ist noch über eine Minute in Unterzahl.

40. Minute: Deutschland übersteht die kurzzeitige Unterzahl ohne Gegentreffer und zittert sich in die Drittelpause. Gleich geht‘s weiter mit dem entscheidenden dritten Drittel.

40. Minute: Zeitstrafe gegen Fischbuch für Beinstellen, 26 Sekunden vor der Pause.

37. Minute: Auf Niederberger ist Verlass. Der Goalie ist auch beim Nachschuss der Schweden auf dem Posten und verliert sogar kurzzeitig seinen Schläger.

34. Minute: Starke Parade von Niederberger gegen Petersson.

31. Minute: Wahnsinn! Fischbuch legt mustergültig quer für den freien Peterka, doch im letzten Moment spritzt ein schwedischer Schläger dazwischen.

30. Minute: Zweite Strafe für de la Rose. Deutschland wieder in Überzahl.

30. Minute: Im zweiten Drittel führen die Schweden mit 6:2 Torschüssen gegen Deutschland.

28. Minute: Mit vereinten Kräften verhindert Deutschland den Gegentreffer. Kahun befördert die Scheibe dann aus der Gefahrenzone. Das DEB-Team braucht in dieser Phase mehr Entlastung.

27. Minute: Schweden erhöht allmählich die Schlagzahl. Wieder muss Niederberger einen harten Schuss abwehren.

DEB-Team im Alu-Glück: Schweden trifft nur den Pfosten

26. Minute: Deutschland übersteht die Unterzahl. Kurz vor Ablauf hat das DEB-Team aber Glück, als die Schweden den Pfosten treffen.

25. Minute: Trotz Unterzahl verteidigen die Deutschen sehr offensiv und halten so die Schweden weit vom eigenen Tor weg. Bei einem Distanzschuss muss Niederberger aber mit seiner Fanghand zupacken.

23. Minute: Das DEB-Team kann die Überzahl leider nicht nutzen und kassiert im Anschluss wegen Haltens von Szuber selbst die Zwei-Minuten-Strafe.

22. Minute: Noebels Schuss wird geblockt. Wissmann schießt aus halblinker Position knapp vorbei.

22. Minute: Nächste Zeitstrafe für Schweden, die mit dem Kombinationsspiel der Deutschen überhaupt nicht klarkommen. Das DEB-Team will die Überzahl jetzt endlich zum Torerfolg nutzen.

21. Minute: Weiter geht‘s im zweiten Drittel. Deutschland schaltet sofort in den Attacke-Modus und feuert die erste Scheibe nach knapp 15 Sekunden aufs Tor.

20. Minute: Deutschland und Schweden gehen mit einem 0:0 in die erste Drittelpause. Das DEB-Team war die aktivere Truppe und hatte die besseren Chancen, was auch 9:4 Torschüsse belegen. So kann es gleich weitergehen und vielleicht fällt dann auch eine Scheibe ins schwedische Tor.

19. Minute: Deutschland in Überzahl. Das DEB-Team darf die letzten beiden Minuten des ersten Drittels im Powerplay bestreiten.

18. Minute: Die größte Chance für Schweden, doch de la Rose bringt die freiliegende Scheibe nicht im Tor unter.

17. Minute: Deutschland zwingt den schwedischen Goalie nach einem Distanzschuss den Puck zu sichern. Das DEB-Team dominiert hier das Geschehen.

14. Minute: Peterka versucht es aus spitzem Winkel, Johanssons Goalie kann aber mit der Schulter abwehren.

10. Minute: Blitzsaubere Vorstellung des deutschen Teams bis hierhin, einzig der erfolgreiche Abschluss fehlt. In der Defensive brennt gar nichts an.

6. Minute: Über fünf Minuten hat es bis zum ersten Abschluss der Schweden gedauert. Das DEB-Team macht einen stabilen Eindruck.

4. Minute: Die Schweden scheinen etwas überrascht von der offensiven Spielweise der Deutschen zu sein. Vom elfmaligen Weltmeister kommt nach vorne bislang noch recht wenig.

2. Minute: Deutschland macht von Beginn an Druck. Wagners freier Schuss wird von Goalie der Schweden festgehalten.

1. Minute: Das war knapp. Das DEB-Team geht erstmals in die Offensive, doch Peterka verpasst die Scheibe vor dem Tor.

Das Spiel läuft.

Update vom 12. Mai, 19.18 Uhr: Die deutschen und schwedischen Kufencracks kommen aufs Eis. Gleich geht‘s los in der Nokia Arena im finnischen Tampere.

Update vom 12. Mai, 19.15 Uhr: In rund fünf Minuten startet Deutschland gegen Schweden in die Eishockey-WM. Gelingt dem DEB-Team der Auftakt? Gruppengegner, Gastgeber und Titelverteidiger kassierte eine 1:4-Niederlage gegen die USA.

Update vom 12. Mai, 19.08 Uhr: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis lässt sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch Spielraum für Nachnominierungen aus der NHL. Zum WM-Auftakt am Freitag wurden noch vier Kaderplätze bei der offiziellen Meldung offen gelassen. Kreis verzichtete zunächst darauf, den dritten Torhüter Maximilian Franzreb (Bremerhaven) sowie die Stürmer Manuel Wiederer (Berlin) und Filip Varejcka (München) zu melden. Zudem wird Abwehrspieler Leon Gawanke (Manitoba Moose/AHL) erst am Wochenende in Tampere erwartet.

Somit bleibt dem Deutschen Eishockey-Bund noch die Möglichkeit, die Topstars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) nachzunominieren, sollten diese Spieler in den kommenden Tagen in den NHL-Playoffs ausscheiden. Dies könnte bei Torhüter Grubauer bereits am Sonntag so weit sein. DEB-Sportdirektor Christian Künast hatte zuletzt eine mögliche WM-Teilnahme beider NHL-Stars nicht ausgeschlossen.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden heute im Live-Ticker – DEB-Team startet mit Seider

Update vom 12. Mai, 18.40 Uhr: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft greift in etwas mehr als einer halben Stunde in die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ein. Das DEB-Team startet gegen Schweden mit NHL-Star Moritz Seider. Der Top-Verteidiger der Detroit Red Wings steht wie auch Kai Wissmann von den Providence Bruins aus der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL in der Formation. Im Tor beginnt, wie von Bundestrainer Harold Kreis zuvor angekündigt, Mathias Niederberger vom Meister EHC Red Bull München.

Seider und Wissmann, die beide seit rund einem Monat kein Spiel mehr bestritten haben, waren erst in dieser Woche zum DEB-Team gestoßen. Seider hatte zuvor einige Blessuren nach der NHL-Hauptrunde auskuriert und Wissmann war bis zum Playoff-Aus seiner Bruins nur Ersatz gewesen.

Schweden: Johansson - Tömmernes, Sandin; Lindholm, Pudas; Nemeth, Bengtsson - Carlsson, Raymond, Nylander; Lindholm, Petersson, Berggren; Lindberg, Silfverberg, Grundström; Everberg, Sörensen, de la Rose. - Trainer: Hallam

Deutschland: Niederberger (Red Bull München/63 Länderspiele) - Seider (Detroit Red Wings/26), Moritz Müller (Kölner Haie/187); Wissmann (Providence Bruins/AHL/19), Jonas Müller (Eisbären Berlin/78); Hüttl (ERC Ingolstadt/14), Wagner (ERC Ingolstadt/54); Szuber (Red Bull München/4) - Peterka (Buffalo Sabres/NHL/), Kahun (SC Bern/Schweiz/78), Tiffels (Red Bull München/65); Soramies (Augsburger Panther/31), Sturm (San Jose Sharks/NHL/5), Ehl (Düsseldorfer EG/32); Fischbuch (Düsseldorfer EG/33), Noebels (Eisbären Berlin/117), Kastner (Red Bull München/30); Tuomie (Straubing Tigers/14), Schütz (Red Bull München/10), Stachowiak (ERC Ingolstadt/2). - Trainer: Kreis

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden im Live-Ticker – DEB-Team droht Fehlstart

Vorbericht: Tampere – Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland (Tampere) und Lettland (Riga) eine Hammer-Gruppe erwischt. Mit den ersten drei Spielen beim Turnier gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden, Gastgeber und Titelverteidiger Finnland und die USA droht dem DEB-Team ein Horror-Hattrick, die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn. Zum Auftakt der Eishockey-WM trifft Deutschland am Freitag um 19.20 Uhr auf Schweden.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft: Deutschland zum Start gegen Schweden

Die Generalprobe am Dienstag in München war misslungen, mit 3:6 unterlag das DEB-Team den USA. Jetzt wollen es die deutschen Kufen-Cracks gegen Schweden, wenn es zählt, besser machen. Mit einem neuen Bundestrainer auf der Bank.

„Wir werden uns sicher nicht verstecken“, sagte Harold Kreis vor der ersten WM-Partie. Für den 64-Jährigen ist es die erste Weltmeisterschaft als hauptamtlicher Chefcoach. 2010 war der Deutsch-Kanadier als Co-Trainer von Uwe Krupp beim Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft dabei. „Ein bisschen Aufregung ist schon da. Wir wollen jetzt einfach, dass es losgeht“, so Kreis.

Deutschland um Dominik Kahun erwartet bei der Eishockey-WM mit Schweden ein harter Auftakt. © Christian Kolbert/dpa

DEB-Team droht Horror-Hattrick: NHL-Star Seider bleibt gelassen

Dem schwierigen Auftakt misst Kapitän Moritz Müller nur eine untergeordnete Rolle bei. „Für mich ist die Reaktion auf das Spiel wichtiger als das Spiel selbst. Egal, wie es ausgeht“, sagte Müller. „Wenn wir es gewinnen, müssen wir die anderen ja trotzdem schlagen. Und wenn wir verlieren, erst recht. Wir dürfen nicht zu hoch und nicht zu tief kommen.“

NHL-Star und Deutschland-Hoffnung Moritz Seider bleibt trotz des Knallhart-Auftakts bei der Eishockey-WM gelassen: „Wenn man ins Viertelfinale kommen will, muss man gegen diese Nationen ein paar Punkte klauen. Wir haben in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir das können.“

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden heute im Live-Ticker

„Das Viertelfinale und die Direkt-Qualifikation für Olympia zu erreichen. Intern haben wir mit der Mannschaft gesagt, dass wir den maximalen Erfolg wollen – egal, wie der aussieht“, erklärte Kreis die Ziele des Verbandes bei der WM vom 12. bis 28. Mai. Der Grundstein dafür könnte gegen die „Tre Kronors“ gelegt werden. Verfolgen Sie den Auftakt der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Schweden, am Freitag um 19.20 Uhr, hier im Live-Ticker oder im TV und Stream. (ck/dpa)