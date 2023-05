DEB-Team kassiert nächste knappe WM-Niederlage gegen Weltmeister Finnland

Von: Antonio José Riether

Deutschland und Finnland liefern sich eine packende Partie. © Kalle Parkkinen/imago

Deutschland und der amtierende Weltmeister Finnland standen sich am zweiten Spieltag der Eishockey-WM gegenüber. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Finnland 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Das DEB-Team verlor das Auftaktspiel bei Eishockey-WM knapp: Auch gegen den Gastgeber gab es keine Punkte.

SPIELENDE: Das war‘s! Mit 3:4 verliert das deutsche Team trotz einer couragierten Leistung gegen den Gastgeber und amtierenden Weltmeister Finnland. Am Montagabend geht es mit dem ebenfalls schweren Gegner USA für die DEB-Auswahl weiter.

Deutschland - Finnland 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Tore: 0:1 Armia (9:30) 1:1 Noebels (17:45) 2:1 Wissmann (32:26) 2:2 Manninen (34:09) 2:3 Manninen (35:56) 3:3 Peterka (39:41) 3:4 Lehtonen (52:45) Zeitstrafen: 2 - 4

59. Minute: Keeper Strahlmeier ist nun draußen. Das DEB-Team geht in den letzten zwei Minuten All in!

58. Minute: Deutschland probiert viel, kommt jedoch nicht durch und kann somit auch keine Chancen verbuchen.

55. Minute: Die letzten fünf Minuten laufen...

Eishockey-WM im Live-Ticker: Deutschland kassiert spätes 4:3 in Finnland

53. Minute: Da ist der vierte Treffer für die Finnen! Rantanens Abschluss springt vom Pfosten zurück, wo Mikko Lehtonen im Hintergrund lauert und erfolgreich aus spitzem Winkel abzieht. 4:3 für die Gastgeber – wie reagiert Deutschland?

50. Minute: Deutschland konnte das Powerplay nicht nutzen. Die letzten zehn Minuten laufen!

47. Minute: Sallinen sieht nach einem Vergehen gegen Müller die nächste Zeitstrafe, erneutes Powerplay für Deutschland!

46. Minute: Finnland bekommt nicht viel auf die Kette, dafür ermöglicht sich die nächste Chance für Deutschland. Doch das DEB-Team kann eine Zwei-gegen-eins-Situation durch Wojciech Stachowiak und Alexander Ehl nicht nutzen.

42. Minute: Zum dritten Mal muss der deutsche Schlussmann am Beginn eines Drittels alles geben. Im Eins-gegen-Eins gegen Kakko kann Strahlmeier in einem Konter den finnischen Führungstreffer verhindern.

41. Minute: Und weiter geht‘s. Was hält das letzte Drittel bereit?

40. Minute: Damit wäre das unterhaltsame zweite Drittel Geschichte! Deutschland stellt Finnland weiterhin immer wieder Herausforderungen, denn das DEB-Team lässt einfach nicht locker. Erst war es Kai Wissmann, der die 2:1-Führung besorgte, ehe Sakari Manninen mit zwei Treffern für Finnland das Spiel drehte. Erst 18 Sekunden vor der Pause fiel der erneute Ausgleich für Deutschland.

Eishockey-WM im Live-Ticker: Finnland führt wieder – aber nicht lang

39. Minute: Was ist denn hier los? Deutschland nutzt das dritte Powerplay endlich aus. Peterka legt sich einen zuvor abgefälschten Puck stark vor und trifft mit einem perfekten Schuss zum 3:3-Ausgleich!

36. Minute: Wieder trifft Finnland und wieder ist es Manninen! Die Nordeuropäer nutzen ihre Überzahl eiskalt aus. Zwar missglückt der Abschluss von Rantanen, jedoch wird der Puck direkt zu Manninen abgefälscht, der cool bleibt und vom linken Bullykreis mit der Rückhand trifft. Gut reagiert vom Doppelorschützen.

36. Minute: Auch was die Zeitstrafen angeht, steht es jetzt 2:2. Moritz Müller war der Übeltäter. Finnland wieder in Überzahl.

35. Minute: Wenige Sekunden nach dem deutschen Treffer kommt Sakari Manninen zum 2:2-Ausgleich für die Finnen. Und der ist angesichts des Momentums, das klar bei den Deutschen lag, überrasschend. Kapanen bedient den aufrückenden Mamminen perfekt, dieser schließt ins rechte Eck ab.

Eishockey-EM im Live-Ticker: Deutschland geht erstmals in Führung

33. Minute: Deutschland geht in Führung! Und das war stark gespielt. Im Powerplay legt Kastner mustergültig für Kai Wissmann auf, der von der blauen Linie einen Strich auf Olkinuoras Kasten bringt. Der Keeper hat keine Chance. 2:1 für das DEB-Team!

30. Minute: Nächste Zeitstrafe für Finnland, diesmal gegen Teemu Hartikainen, der Leon Hüttl das Bein gestellt hatte.

30. Minute: Deutschland schnuppert an der Führung. Peterka bedient Kahun, dem die Scheibe etwas verrutscht. Kurz danach ist es Tiffles, der den Finnen-Keeper Olkinuora mit einem Schuss aufs kurze Eck überlisten will. Doch auch hier scheitert das DEB-Team knapp.

28. Minute: Peterka wird nach einem Zuspiel von Tiffles gehalten – Finnland sieht in Person von Juho Lammikko eine kleine Strafe. Damit hat Deutschland die erste Powerplay-Situation.

26. Minute: Die Stimmung in der Halle ist top, doch das macht mit der deutschen Mannschaft offenbar nicht viel. Zwar konnte sie im zweiten Drittel noch keinen Schuss abgeben – Finnland hingegen schon vier –, doch sie verteidigt leidenschaftlich und stellt intelligent die Räume zu. Für Finnland könnte es ein Geduldspiel werden.

23. Minute: Wieder ist Strahlmeier im Fokus, er pariert zum Beginn des zweiten Drittels stark gegen Pesonen.

21. Minute: Rein ins zweite Drittel! „Auf geht‘s“, und „weiter so“ war aus dem Spielertunnel von den deutschen Spielern zu hören. Nun liegt es an den Spielern von Harold Kreis, dies auch aufs Eis zu bringen.

20. Minute: Das war‘s mit dem ersten Drittel. Die deutsche Mannschaft kann sehr zufrieden sein, besonders mit den letzten Minuten. Finnland kam mit sehr viel Druck in die ersten Minuten, doch nach dem ersten Treffer für die Heimmannschaft schaffte sie es nicht mehr, nachzulegen.

Eishockey-WM im Live-Ticker: Kurz vor Ende des ersten Drittels fällt der Ausgleich

18. Minute: TOOOR! Nach fast 80 Minuten fällt das erste Tor bei diesem WM-Turnier für die deutsche Mannschaft. Marcel Noebels war‘s! Das DEB-Team gewinnt den Bully in der Angriffszone, Fischbuch legt auf Noebels ab. Dieser schließt sofort ab, wobei der Puck über den Schläger des Finnen Miika Koivisto am Keeper Jussi Olkinuora vorbei in die Maschen fällt.

17. Minute: Peterka legt den Puck auf Tiffles ab - und der zieht ab. Doch der Versuch geht nur ans Außennetz.

16. Minute: In der Defensive macht es Deutschland nicht schlecht, doch die Chancen können bisher noch nicht genutzt werden. Über Sturm spielt sich das DEB-Team vor das Tor, doch es fehlt der Abschluss. Zuvor war Justin Schütz ebenfalls zu einer Chance bekommen, jedoch konnte ein finnischer Verteidiger klären.

13. Minute: Die Finnen gingen auch bei der 1:4-Pleite gegen die USA am Freitag in Führung, das soll sich heute nicht wiederholen. Das zeigen die Nordeuropäer auch in den Minuten nach der Führung. Immer wieder stellen sie die Deutschen mit schnellen Kombinationen vor schwere Aufgaben.

Eishockey-WM im Live-Ticker: Finnland geht nach zehn Minuten in Führung

10. Minute: Nach zehn Minuten ist der Bann gebrochen. Deutschland gibt Kakko etwas viel Platz, dieser legt schön auf Joel Armia ab, der Strahlmeier mit einem gezielten Abschluss überwinden kann.

7. Minute: Wieder die Mega-Chance durch Kakko im Powerplay! Der Finne taucht nach einem schönen Zusammenspiel wieder vor Strahlmeier auf, doch noch will der Treffer nicht fallen. Auch in der Folge drücken die Gastgeber weiter. Doch Deutschland übersteht die Unterzahlsituation. Marcel Noebels wurde nach einem Vergehen gegen Joel Armia eine Zwei-Minuten-Strafe belegt.

5. Minute: Die Finnen beginnen stürmisch, Strahlmeier sollte nun warm geschossen sein. Dann kommt Deutschland plötzlich zu einer Gelegenheit, doch John-Jason Peterka, der eigentlich aufllegen will, hat nicht genug Kontrolle über den Puck – und die Chance ist dahin.

3. Minute: DEB-Keeper Dustin Strahlmeier ist zum ersten Mal gefordert und wehrt stark einen Versuch von Kaapo Kakko ab! Es deutet sich an, in welche Richtung es hier gehen könnte.

1. Minute: Und los geht‘s in Tampere! Die deutsche Mannschaft muss heute nicht nur gegen den Weltmeister und Olympiasieger ankommen, sondern auch gegen ein ganzes Stadion.

Update, 19.19 Uhr: Beide Teams betreten das Eis! Es ist angerichtet.

Update, 19.15 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum zweiten Vorrundenspiel des DEB-Teams!

Update vom 13. Mai, 18.50 Uhr: In einer halben Stunde beginnt das zweite WM-Vorrundenspiel für das deutsche Team. Kann die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis heute gegen den amtierenden Weltmeister punkten? Ab 19.20 gibt es die Antwort.

Update vom 13. Mai, 18.31 Uhr: Noch eine gute Dreiviertelstunde bis zum zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis setzt am Samstagabend gegen Finnland auf Torhüter Dustin Strahlmeier. Der Torwart der Grizzlys Wolfsburg bekommt damit den Vorzug vor Mathias Niederberger vom EHC Red Bull München, der am Freitag bei der Auftaktniederlage gegen Schweden gespielt hatte.

Erstmeldung vom 13. Mai:

Tampere – Am Freitagabend startete die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einer knappen Niederlage ins WM-Turnier. Mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) musste sich das Team des neuen Bundestrainers Harold Kreis der schwedischen Auswahl geschlagen geben. Nun folgt die nächste schwere Aufgabe für das DEB-Team: Es geht gegen den Co-Gastgeber und letztjährigen Weltmeister Finnland.

Eishockey-WM 2023 in Lettland und Finnland Ort: Arena Riga, Nokia Arena (Tampere) Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Eishockey-WM heute live: Deutschland nach Auftakt-Pleite gegen Finnland gefordert

Trotz des verlorenen Auftakts sprach Kreis seinen Schützlingen Mut zu. „Die Mannschaft hat auf Augenhöhe mit Schweden gespielt und das soll sich morgen fortsetzen“, fasste der Bundestrainer die enge Niederlage zusammen. Ihm fehlte die Entschlossenheit vor dem Tor, so der Deutsch-Kanadier. „Das ist sicher auch eine Erkenntnis, die wir in das Spiel morgen mitnehmen wollen: Mehr Schüsse aufs Tor, mehr Verkehr“, meinte der Coach.

Auch Moritz Seider von den Detroit Red Wings war mit dem ersten Spiel zufrieden. „Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Grundstein, den wir da gelegt haben. Wir haben noch nicht so lang miteinander trainiert. Dafür lief es unglaublich gut“, befand der 22-Jährige, „wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft sehr lange geärgert.“

Eishockey-WM im Live-Ticker: Auch DEB-Gegner Finnland verlor sein Auftaktspiel

In der Nokia-areena im finnischen Tampere finden alle Partien der Gruppe A statt. Nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern auch die Finnen standen am Freitag schon auf dem Eis. Vor mehr als 12.000 Zuschauern gingen die Nordeuropäer trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) gegen die Vereinigten Staaten unter. Im letzten Drittel kassierte Finnland die entscheidenden drei Gegentreffer.

Vor heimischem Publikum werden die Finnen alles daran setzen, ihr zweites WM-Heimspiel zu gewinnen. Nun liegt es am deutschen Nationalteam, das heute den Partycrasher geben kann. (ajr)