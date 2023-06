Gold im Kopf, Silber in der Tasche

Von: Patrick Hilmes

Pure Freude: Die deutsche Nationalmannschaft zieht nach einem Overtime-Drama gegen die USA ins Finale ein. Danach gab es bei Maximilian Kastner (4.v.r.) und Co. kein Halten mehr. © IMAGO/Eibner-Pressefoto / Birgit Haefner

Silber bei der Eishockey-Weltmeisterschaft mit Deutschland, Premierentreffer im DEB-Trikot, zu wenig eingepackte Unterhosen, Abkühlung und Teambuilding im See: Maximilian Kastner hat ereignisreiche Wochen hinter sich.

Garmisch-Partenkirchen – Historisches erreicht und gleichzeitig Historisches verpasst. So ganz ist das im Kopf von Maximilian Kastner noch nicht angekommen. Im Gespräch mit dem Tagblatt erzählt der Garmisch-Partenkirchner gleich dreimal davon, dass er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Gold gewonnen hat. Jedes Mal erwischt er sich selbst bei seinem Versprecher und schüttelt den Kopf. Direkt weiß man: Er blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück auf die vergangenen Tage in Tampere (Finnland). „Das wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, bis ich das Kapitel wirklich abgeschlossen habe“, gesteht er.

Bemerkenswerter Satz seines Sohns

Mit leerem Blick stand die DEB-Auswahl nach der Schlusssirene am vergangenen Sonntag auf dem Eis der Nokia-Arena. 2:5 aus deutscher Sicht, vorbei der Traum, von dem vor der WM keiner zu träumen gewagt hatte. „Brutal“ sei das Gefühl gewesen, als Kastner und Co. mitansehen mussten, wie die Kanadier ihre Goldmedaillen abholen durften. „Durch meinen Kopf ging nur: ,Das hätten auch wir sein können.’ Doch der Eishockey-Gott hat leider anders entschieden.“ Da halfen auch die Worte von Kapitän Moritz Müller im Mannschaftskreis kurz nachdem alle ihre Silbermedaillen überreicht bekommen hatten nicht. „Er sagte, wir hätten Eishockey-Deutschland stolz gemacht und Silber gewonnen.“ Nur hören wollte das Kastner zu diesem Zeitpunkt nicht. Zu tief saß der Stachel, dass am Ende nicht die deutsche, sondern die kanadische Nationalhymne erklang. In diesem Moment begrub der Frust wie ein zentnerschwerer Felsbrocken den Stolz. Erstmals anheben konnte diese Last Kastners Sohnemann. Direkt nach dem Finale griff der 30-Jährige zum Handy und erzählte, dass er leider verloren hätte. Doch der Junior antwortete: ,Du hast nicht verloren, du hast Silber gewonnen.’ „So ein starker Satz von einem Dreieinhalbjährigen. Das war das erste Mal, dass meine Gedanken umgeswitcht haben.“

Großes Lob an Bundestrainer Harold Kreis

Nun quält sich der Stolz peu à peu unter dem Felsbrocken hervor und schiebt ihn beiseite. Denn auch wenn es nicht Gold wurde: Nach 70-jähriger Durststrecke gewann das deutsche Nationalteam wieder eine WM-Medaille. Und die heutige zählt bei Weitem mehr, traten 1953 bei der als Farce bezeichneten WM doch lediglich vier Mannschaften an und die Tschechoslowakei brach auch noch vorzeitig das Turnier ab. Zudem ist schon Silber eine absolute Sensation. Denn in vermeintlicher Bestbesetzung reiste die DEB-Auswahl nicht an, viele Spieler sagten Bundestrainer Harold Kreis ab. Und dann verpatzte man auch noch den Start gegen die drei Top-Teams aus Schweden, Finnland und USA – rein von den Ergebnissen her. „Die drei befürchteten Niederlagen“, nennt Kastner sie. Doch statt mit gesenktem Haupt bestritt Deutschland die weiteren vier Gruppenspiele mit breiter Brust. „Wir waren in den ersten Spielen nicht schlechter, teils sogar besser und haben unsere Energie daraus gezogen.“ Dennoch war der Druck natürlich immens vor der Partie gegen Dänemark, jeder wusste, dass es ein Do-or-die-Spiel ist. Insbesondere in solchen Situationen ist der Coach gefragt. Und den lobt Kastner vollends. Kreis habe es geschafft, jeden Spieler mit Selbstvertrauen auszustatten, egal, wie lang derjenige auf dem Eis stand. „Das muss man Harry lassen, er hat das über das gesamte Turnier super gemacht, jedem Spieler ein geiles Gefühl gegeben, hat immer die richtigen Worte gefunden. Das würde ich auch gerne können.“

Kastner ist begeistert von J. J. Peterka

Auch Kreis’ Maßnahme, Top-Talent John-Jason Peterka im letzten Drittel gegen Österreich nicht mehr einzusetzen, fruchtete. Kastner beschreibt diese Entscheidung als „gewaltiges Signal an das Team“. In der Nationalmannschaft müsse man sein Ego hinten anstellen. „Kann man das nicht, ist man fehl am Platz.“ Doch Peterka konnte, verbuchte sechs Tore sowie sechs Vorlagen und wurde mit dem Titel als bester Stürmer der WM belohnt. „Wahnsinn, von ihm können wir in Zukunft noch unheimlich viel erwarten“, schwärmt Kastner.

Ich glaube 36 Spiele, aber so genau will ich das gar nicht wissen.“

Wirkungstreffer: Kastner erzielte bei der WM seine beiden ersten Tore für die DEB-Auswahl. Enorm wichtig war vor allem das 1:0 im Viertelfinale gegen die Schweiz. © Salvatore Di Nolfi

Auf zwei Turniertreffer kommt auch der Garmisch-Partenkirchner selbst. Zunächst traf er im abschließenden Gruppenduell mit Frankreich, sein erstes Tor für Schwarz-Rot-Gold. Lange hatte er darauf warten müssen, unüblich lange für einen Stürmer. „Ich glaube 36 Spiele, aber so genau will ich das gar nicht wissen“, gesteht er lachend. Viel mehr freute er sich über die Relevanz seines zweiten Treffers. Im Viertelfinale erzielte er das 1:0 gegen die favorisierten Schweizer. „Die hatten losgelegt wie die Feuerwehr. Aber damit haben wir ihnen den Wind aus den Segeln genommen.“

Kastners drei WM-Momente

Danach folgte der dritte WM-Moment für Kastner. Als Schubkraft bezeichnete er schon das Spiel gegen Dänemark sowie den 3:1-Sieg über die Eidgenossen. Dann kam das Halbfinal-Drama gegen die USA. So lange habe Kastner, stand stets mit Marcel Noebles auf dem Eis, noch nie eine Verlängerung gespielt. Nach dem dritten Wechsel schauten sich beide auf der Bank an und dachten: „Okay, viel im Tank haben wir nicht mehr.“ Doch irgendwie versiegten die Reserven nie. „Du lebst einfach in dem Moment und genießt es, gegen die USA im WM-Halbfinale in der Overtime zu spielen.“ Und dann kam Frederik Tiffels’ magischer Moment. „Wohl jeder hat gedacht, dass er den Pass auf Moritz Seider spielt.“ Doch Kastners nun Ex-Teamkollege beim EHC Red Bull München (Tiffels wechselt nach Berlin) nagelte den Puck in den Knick und schickte Deutschland ins Finale. „Als wir dann alle aufs Eis flitzten – das war Emotion pur.“

Abkühlung im See und die Unbeschwertheit unter Männern

Danach hieß es aber, die Gemüter wieder zu beruhigen. Immerhin war ein neues Ziel geboren – das WM-Gold. Da kam dem deutschen Team der See vor dem Hotel perfekt gelegen. Im rund zehn Grad warmen Gewässer regenerierten die Deutschen. Um von der Kälte abzulenken, quatschten sie „blödes Zeug“. Doch das Eisbad diente nicht nur der Erholung, „es hat uns wie auch das gemeinsame Grillen als Team zusammengeschweißt“. Nur so konnte überhaupt die WM-Reise so lange gehen. Und sie war langer als von vielen geplant. Nico Sturm etwa gingen die Socken aus, bei Kastner waren es die Unterhosen. „Aber wir waren ja unter uns Jungs. Da ist das egal, wenn einer viermal die Unterhose auf links dreht“, sagt er scherzhaft und muss laut lachen.

Nach dem Finale den Tränen nahe

Völlige Leere: Kastner nach dem Finale. © IMAGO/Kalle Parkkinen

Auf links hätte er auch zu gerne die Kanadier gedreht. Doch trotz zweimaliger Führung reichte es nicht zum Titel. Ärgert ihn umso mehr, weil Kastner jedes Gegentor als vermeidbar bezeichnet. „Alle gehen mehr oder weniger auf unsere Kappe.“ Den Stecker zog ihm letztendlich das Empty-net-Tor zum 2:5. Zuvor hatte er immer an das Team und eine Wende geglaubt. Doch dann ertönte die Schlusssirene und Kastners Blick wurde leer. „In dem Moment war ich wirklich den Tränen nahe.“ Zugleich weiß er, was er und seine Teamkollegen erreicht haben. „Wir brauchen uns nichts vorzuwerfen und haben uns die Chance erarbeitet, das Ding zu gewinnen.“

Zwei Männerurlaube zur Erholung

Diesen Gedanken lässt er nun erst mal reifen. Zwei „Männerurlaube“ stehen an, erst er allein mit seinem Sohn auf Mallorca, anschließend mit seinen Kumpels beim Golfen am Gardasee. Hat er sich verdient nach einer langen Saison inklusive dem vierten DEL-Titel mit München und WM-Silber als Krönung. Spätestens nach den Urlauben wird dann auch Maximilian Kastner realisiert haben, dass er und die deutsche Nationalmannschaft nicht Historisches verpasst, sondern vielmehr Historisches erreicht haben.