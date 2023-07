Eishockey-Star stirbt mit 33 Jahren

Von: Stefan Schmid

Der britisch-kanadische Eishockey-Spieler Mike Hammond ist bei einem tragischen Unfall um Leben gekommen. Als treffsicherer Center lief er auch für zwei deutsche Teams auf.

Vancouver Island – Mit gerade einmal 33 Jahren ist Mike Hammond, Nationalspieler Großbritanniens, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Viele ehemalige Weggefährten und Klubs des Centers zeigen sich vom plötzlichen Tod Hammonds geschockt, der auch in den deutschen Eishockey-Ligen seine Spuren hinterlassen hat.

Hammond stirbt bei Unfall in seiner alten Heimat

Die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) bestätigte in einer Mitteilung den Tod von Hammond. Demnach starb er am Mittwoch, 19. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf Vancouver Island. Wie das kanadische Medium CTV News berichtet, soll Hammond in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über sein Auto verloren haben und schließlich beim Zusammenprall mit einem Baum gestorben sein.

Hammond, der sowohl die britische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft besaß, begann seine Eishockey-Karriere, nachdem er mit seiner Familie vom englischen Brighton nach Victoria, Kanada, gezogen war. Nur etwas mehr als 40 Kilometer entfernt, nahe der Kleinstadt Shawnigan Lake, ereignete sich nun der folgenreiche Unfall, der Hammond das Leben kosten sollte.

Mike Hammond bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019. © IMAGO / ActionPictures

Erfolgreicher Center für Großbritannien

Erste Ausrufezeichen auf dem Eis konnte Hammond bereits mit 16 Jahren setzen, als er mit den Victoria Cougars die Vancouver Island Junior Hockey League gewann. Dabei steuerte der Center 40 eigene Treffer und 58 Assists bei. Daraufhin folgten weitere Stationen in Kanada, ehe es ihn über die USA und Schottland zur Saison 2017/18 in sein Heimatland zu Manchester Storm zog. Hammond wusste mit 32 Toren sowie 51 Assists zu überzeugen und wurde in jener Saison das erste Mal in das Nationalteam Großbritanniens berufen.

Insgesamt lief Hammond 34-mal für die britische Nationalmannschaft auf und konnte auch bei Weltmeisterschaften überzeugen. Im offiziellen Statement des Eishockeyverbandes des Vereinigten Königreichs, mit welchem Hammond in diesem Jahr die Rückkehr in die Top-Division der WM gelang, zeigt man sich „erschüttert über den Tod des Stürmers“. So war „Mike ein geschätzter Mannschaftskamerad, der von so vielen geliebt wurde und ein wichtiger Teil der britischen Familie war“, heißt es weiter.

Mike Hammond, hier im Trikot der Lausitzer Füchse, ist mit 33 Jahren bei einem Unfall verstorben. © IMAGO / Peter Kolb

Hammond auch in Deutschland erfolgreich

Nicht nur auf der Insel und in Nordamerika wusste Hammond sportlich und menschlich zu überzeugen, auch in Deutschland hinterließ er bei zwei Vereinen Spuren. In der Saison 2019/20 machte er für die Lausitzer Füchse in der DEL2 in 48 Spielen 67 Scorerpunkte (18 Tore, 49 Assists), für die Hannover Scorpions legte Hammond seine an Scorern gemessene erfolgreichste reguläre Saison im Herren-Eishockey hin: 30 Tore und 60 Vorlagen standen zum Ende der Saison 2021/22 in der Oberliga Nord für ihn zu Buche.

Beide deutschen Vereine zeigen sich in ihren Mitteilungen „bestürzt“ und „in Trauer“ ob des plötzlichen Ablebens ihres ehemaligen Spielers. Auch Corey Neilson, der Hammond sowohl bei den Lausitzer Füchsen als auch im britischen Nationalteam trainierte, kondoliert. Gegenüber der Lausitzer Rundschau gibt Neilson Einblick in seine Gedanken: „Ich werde unsere Gespräche und seine besondere Sichtweise schmerzlich vermissen. Möge Gott ihn segnen und ihm den Frieden schenken, den er suchte.“ (sch)