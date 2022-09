Josef Eham vor DEL-Start: „Möchte mir Platz im Team erarbeiten“

Erste Bewährungsproben hat Josef Eham (l.) schon hinter sich. Etwa das Vorbereitungsduell mit Erik Buschmann von den Iserlohn Roosters. © Mathias Renner/City-Press GmbH

Josef Eham aus Miesbach steht vor seinem Debüt in der DEL. Bei der Düsseldorfer EG will er sich seinen Platz erarbeiten.

Miesbach – Josef Eham ist angekommen. Und zwar so richtig. Zur neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wechselte der Miesbacher Eishockey-Crack von den RB Hockey Juniors aus Salzburg nach Düsseldorf. „Mir taugt es richtig gut in der Mannschaft. Die Stadt ist super“, freut sich Eham. „Ich freue mich sehr auf die DEL.“ Zum Saisonauftakt erwartet der 20-jährige Stürmer mit seiner Düsseldorfer EG vor heimischer Kulisse den ERC Ingolstadt.

Dabei absolvierte der Youngster eine Saisonvorbereitung der ganz besonderen Art: Im August reiste er mit der U20-Nationalmannschaft nach Edmonton (Kanada) und nahm dort an der prestigeträchtigen U20-Weltmeisterschaft teil. Nach einem starken Auftritt war im Mutterland des Eishockeys für die DEB-Auswahl im Viertelfinale gegen Finnland Schluss (wir berichteten). „Diese Erfahrung war richtig gut für mich“, meint Eham. „Das Tempo, das dort gespielt wurde, nehme ich auch in den Verein mit. Das hat mich in jedem Fall deutlich weitergebracht.“ Denn: Der Sprung in die DEL dürfte kein kleiner sein. „Das Eishockey bleibt natürlich gleich, aber es ist alles ein wenig schneller und härter“, urteilt der Miesbacher.

Groß dürfte die Umstellung unterdessen auch auf die neue Umgebung gewesen sein. Aber der Umzug und das Zurechtfinden in der Rheinmetropole konnten ihm doch einige Personen erheblich erleichtern. So spielen mit Niklas Heinzinger und Tobias Eder zwei weitere Akteure aus dem Landkreis Miesbach für den achtfachen deutschen Eishockey-Meister. „Die beiden helfen mir schon enorm“, sagt Eham. „Aber überhaupt unterstützen einen die erfahrenen Spieler, wie ein Alexander Barta oder ein Bernhard Ebner, wo sie nur können.“ Schließlich möchte der 20-Jährige in seiner Premieren-Saison so richtig durchstarten. „Ich will mir unbedingt einen Platz in der Mannschaft erarbeiten“, betont er.

Die Vorbereitung sei derweil „sehr gut gelaufen“, meint Eham und fügt an: „Ich habe großes Vertrauen gespürt und schon viel Eiszeit bekommen.“ Trotzdem möchte der Youngster aus Miesbach in seiner Rookie-Saison bei der DEG zunächst einfach locker aufspielen. Am besten freilich gleich am Freitag (19 Uhr) zum Heimauftakt im Düsseldorfer PSD Bank Dome gegen den ERC Ingolstadt.

DEL-Spieler aus dem Landkreis Miesbach

Gleich drei Eishockey-Profis aus dem Landkreis Miesbach stehen in der kommenden DEL-Saison für die Düsseldorfer EG auf dem Eis: die beiden Miesbacher Tobias Eder und Josef Eham sowie der Holzkirchner Niklas Heinzinger. Titelambitionen dürfte derweil Andreas Eder nach seiner Rückkehr zum EHC Red Bull München hegen. In der Champions League gelangen dem Miesbacher bereits sechs Treffer und ein Assist. Er eröffnet heute auch die Saison, München ist zu Gast bei den Kölner Haien. Magenta Sport überträgt das Spiel live und für alle kostenlos. Am morgigen Freitag startet auch der Holzkirchner Andreas Schwarz in die neue Saison. Er läuft in der DEL2 weiterhin für den EV Landshut auf. Auftaktgegner ist der EHC Freiburg.