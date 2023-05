„Einer der besten Spieler der Geschichte“: Draisaitl überragt in den NHL-Playoffs - und muss doch bangen

Von: Andreas Knobloch

Leon Draisaitl jubelt über einen seiner vier Treffer gegen die Las Vegas Golden Knights. © IMAGO / USA TODAY Network / Collage mit Twitter-Screenshot

Leon Draisaitl sorgt für einen Rekord nach dem nächsten, doch die Oilers verlieren das erste Spiel gegen Las Vegas Golden Knights.

Edmonton/Las Vegas - Leon Draisaitl blickte entgeistert in die Journalistentraube, schüttelte energisch mit dem Kopf. Freude über seine vier Tore? „Nein“, entgegnete der deutsche Eishockey-Superstar ebenso schmallippig wie bedient. Der Fehlstart ins Viertelfinale auf dem Weg zum Traumziel Stanley Cup überlagerte seine persönliche Gala. Keine Lobeshymne konnte den gebürtigen Kölner über das 4:6 in Spiel eins gegen die Vegas Golden Knights hinwegtrösten, gegen die es schon in der vergangenen Saison in sieben Spielen heiß herging.

Draisaitl schießt vier Tore: „Waren nicht gut genug“

„Wir waren insgesamt nicht gut genug“, sagte Draisaitl: „Es war nicht annähernd so, wie wir spielen können. Es geht weiter und muss besser werden.“ Viel besser wird für ihn selbst in der Best-of-seven-Serie kaum möglich sein, der MVP von 2020 sprengt mal wieder alle Superlative. „Tolle Leistung von ihm. Es ist eine Schande, dass wir uns das trotzdem entgehen lassen“, sagte Teamkollege Evander Kane.

Draisaitl hebe „in dieser Phase der Saison sein Spiel immer nochmal auf ein anderes Level“, schwärmte Headcoach Jay Woodcroft. Diesmal mehr denn je. In seiner 44. Play-off-Partie gelang ihm erstmals ein Viererpack, seit Jari Kurri vor 36 Jahren hatte kein Oilers-Spieler in den Play-offs so viele Treffer in einer Partie erzielt. Selbst Klub-Legende Wayne Gretzky waren in der Post-Season nur zwei Viererpacks gelungen.

Edmonton-Mitspieler loben Oilers-Superstar Draisaitl

„Er zeigt es Abend für Abend, und er ist derjenige, der im Moment den Bus für uns fährt“, schwärmte Mitspieler Mattias Ekholm: „Es ist toll, ihm zuzusehen. Er ist so ein guter Eishockeyspieler, und ich liebe die Art, wie er spielt. Ich mag auch den Biss, den er in seinem Spiel hat.“ Der amerikanische Ausdruck „He is driving the Bus“ steht bildlich dafür, der Anführer zu sein, die Mannschaft „mitzunehmen“.

Dazu stellt der Deutsche einen 100 Jahre alten Rekord ein. In sieben Spiele in den Playoaffs traf Babe Dye als letzter Spieler vor über 100 Jahren 1922 auch elfmal. Scoring-Maschine Draisaitl muss allerdings bangen, denn das Weiterkommen gegen die Las Vegas Knights wird noch ein hartes Stück Arbeit.

Durch seinen Viererpack baute Draisaitl mit nun elf Toren in sieben Play-off-Spielen die Führung in der Torjägerliste aus, zugleich stellte der 27-Jährige einen Franchise-Rekord auf. Bisher hielten Gretzky und Mark Messier mit neun Treffern in den ersten sieben Play-off-Partien die Bestmarke. Mit nun 15 Punkten eroberte Draisaitl auch Platz eins in der Scorerwertung von Matthew Tkachuk zurück.

Die nächsten Spiele der Edmonton Oilers gegen die Las Vegas Golden Knights 6. Mai in Las Vegas - MEZ (Mitteleuropäische Zeitzone): In der Nacht auf den 7. Mai um 1 Uhr 8. Mai in Edmonton - MEZ: In der Nacht auf den 9. Mai um 2.30 Uhr 10. Mai in Edmonton - MEZ: In der Nacht auf den 11. Mai um 4 Uhr Weitere Spiele, falls nötig - keine Uhrzeit festgelegt: 12. Mai in Las Vegas 14. Mai in Edmonton 16. Mai in Las Vegas

„Sein Name steht in einer Reihe mit einigen der besten Spieler in der Geschichte des Spiels“, lobte Woodcroft. Doch die Stanley-Cup-Trophäe wäre Draisaitl viel wichtiger, ähnlich wie dem deutschen Philipp Grubauer, der mit den Seattle Kraken ebenfalls um den Titel kämpft. (ank mit SID)