Leon Draisaitl ist einer der besten Eishockeyspieler der Welt. Bei der WM wird er die deutsche Nationalmannschaft aber nicht mehr unterstützen können.

Tampere – Drei Pleiten zum Auftakt bei der Eishockey-WM, das frühe Aus vor Augen und dazu auch noch das drohende Verpassen der Olympia-Qualifikation. Wer dachte, dass es für die deutschen Kufen-Cracks in diesem Mai nicht noch schlimmer kommen kann, bekommt jetzt den nächsten fiesen Check: Leon Draisaitl wird nicht zur Weltmeisterschaft nachreisen.

Draisaitl-Entscheidung gefallen: Bittere Nachricht für Deutschland bei der Eishockey-WM

Der aktuell womöglich beste Eishockey-Spieler der Welt hat dem DEB abgesagt. Laut Sportdirektor Christian Künast ist es „in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren“. Draisaitl selbst hatte nach dem NHL-Playoff-Aus mit den Oilers am Dienstag (Ortszeit) in Edmonton von Gesprächen mit dem Deutschen Eishockey-Bund berichtet. „Da sind ein paar Dinge zu klären. Wir werden sehen“, hatte der 27-Jährige gesagt. Danach fiel in einem Telefonat mit Künast die Entscheidung.

Künast erklärte zu den Gesprächen mit dem gebürtigen Kölner: „Nach 92 NHL-Spielen inklusive zweier intensiven Serien braucht er jetzt einfach Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen und sich körperlich zu regenerieren. Zumal es auch Exit-Meetings und Medien-Termine mit den Oilers vor Ort gibt.“ Draisaitl hatte mit phänomenalen 146 Scorer-Punkten die erfolgreichste NHL-Saison seiner bisherigen Karriere absolviert.

+ DEB-Sportdirektor Christian Künast (r.) muss auf die Dienste von Superstar Leon Draisaitl verzichten. © USA TODAY Network / ActionPictures / Imago

DEB hat für Draisaitl-Absage „volles Verständnis“

In der Nacht zu Montag waren die Edmonton Oilers im sechsten Spiel an den Vegas Golden Knights gescheitert. Ein großes Problem wäre für Draisaitl die rechtzeitige Anreise nach Tampere gewesen. Beim DEB habe man „angesichts seiner Rolle bei den Oilers volles Verständnis“ für die Absage.

Die DEB-Auswahl hatte es zu Beginn der Eishockey-WM in Finnland und Lettland mit drei absoluten Top-Gegnern zu tun. Deutschland hielt gut mit, verlor aber immer mit einem Treffer Unterschied: Es setzte eine 0:1-Niederlage gegen Schweden, eine 3:4-Pleite gegen Finnland und ein 2:3 gegen die USA.

Deutschland bei der Eishockey-WM mit dem Rücken zur Wand

Um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren, müssen die restlichen Vorrundenspiele gegen Dänemark am Donnerstag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport), Österreich, Ungarn und Frankreich gewonnen werden.

Andernfalls wäre auch die angestrebte direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand futsch. Nach aktuellem Stand sollen dann auch die NHL-Spieler erstmals seit 2014 wieder an Olympia teilnehmen.

Künast-Bemühungen um Draisaitl vergebens

Künast selbst hatte bis zuletzt davon berichtet, dass er sich „akribisch“ um eine WM-Teilnahme des besten Deutschen bemühen würde. „Leon Draisaitl – auch für ein Spiel würde sich lohnen. Da brauchen wir nicht diskutieren“, hatte Künast noch am Sonntag vor dem Playoff-Aus der Oilers gesagt. Es kam anders. (akl/dpa)

