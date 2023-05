März bleibt in Miesbach: Weiterer junger Angreifer für den TEV

Eishockey

Nach Benedikt Pölt in der Vorwoche hat nun mit Thomas März ein weiterer junger Angreifer seinen Vertrag beim TEV Miesbach für die Bayernliga-Saison 2023/24 verlängert.

März hatte sich in seiner Premieren-Saison schnell einen Stammplatz im Team erkämpft und überzeugte die Fans mit seiner Schnelligkeit, seiner Leidenschaft und seinem Kampfgeist. Der 21-jährige aus Sachsenkam war vor einem Jahr von den Starbulls Rosenheim an die Schlierach gewechselt und freut sich bereits auf die neuen Aufgaben.

„Ich freue mich, dass ich in der nächsten Saison wieder beim TEV angreifen kann. Miesbach ist etwas Spezielles, ich habe mich vom ersten Moment an zu Hause gefühlt, der TEV ist wie eine Familie“, freut sich März über seine Vertragsverlängerung und fügt an: „Wir haben eine super Saison gespielt und auch für mich persönlich ist es gut gelaufen. Ich hoffe, dass ich als Spieler und wir als Team in der neuen Saison noch einmal eine Schippe drauflegen können und wir es dann vielleicht ganz nach oben schaffen.“.

In der letzten Spielzeit hatte März, der beim EC Bad Tölz ausgebildet wurde, in 45 Bayernliga-Spielen 14 Tore und 23 Assists auf seinem Scorerkonto gesammelt. Auch in der neuen Saison wird März mit der Rückennummer 3 auflaufen. Aktuell führen die Verantwortlichen des TEV weitere Vertragsverhandlungen. Zudem hat die Mannschaft unter der Leitung des neuen Trainers Zdenek Travnicek bereits das Sommertraining aufgenommen. ts