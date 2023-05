Fünfter Sieg in Serie: Deutschland schlägt die Schweiz und steht im Halbfinale der Eishockey-WM

Von: Antonio José Riether

JJ Peterka (links) erzielte den Treffer zum 2:1 gegen die Schweiz. © Salvatore Di Nolfi/dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht nach einem starken 3:1-Sieg gegen die Schweiz im WM-Halbfinale. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Eishockey-WM, Viertelfinale: Schweiz - Deutschland 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Die Eidgenossen fingen gut an: Doch Maximilian Kastner erzielte den Führungstreffer.

erzielte den Führungstreffer. Im zweiten Drittel fiel der Ausgleich: Doch dann schlug das DEB-Team gleich doppelt zu.

zu. Damit erreicht die Mannschaft von Harold Kreis das WM-Halbfinale.

Spielende: Deutschland steht im Halbfinale der Eishockey-WM! Nach einem starken Auftritt, insbesondere im ersten und letzten Drittel, schlägt die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die Schweiz. Somit gewinnt das DEB-Team nach den drei knappen Auftaktniederlagen das fünfte Spiel in Folge bei dieser WM und steht nun unter den letzten vier verbleibenden Titelanwärtern. Am Samstag (27. Mai) geht es mit dem Semifinale weiter.

Tore: 0:1 Kastner (06:25) 1:1 Siegenthaler (20:47) 1:2 Peterka (37:51) 1:3 Sturm (38:27) Zeitstrafen: 3 - 3

60. Minute: Es gibt noch eine Zeitstrafe, DEB-Spieler Jonas Müller hatte auf Zeit gespielt. Damit ist die Schweiz in den letzten Sekunden in Überzahl.

59. Minute: Beinahe erzielt Deutschland den vierten Treffer! Soramies trifft jedoch nur den Außenpfosten.

57. Minute: Mehr als dreieinhalb Minuten vor Ende des Spiels nimmt die Schweiz den Keeper raus.

Eishockey-WM: Deutschland gegen die Schweiz heute live – die letzten fünf Minuten laufen

56. Minute: Fünf Minuten noch. Hier deutet nichts auf zwei Schweizer Treffer hin, die deutsche Mannschaft verteidigt weiter konsequent und kann sich in Kürze mit dem Halbfinal-Einzug belohnen.

54. Minute: Richard zieht aus rechter Position ab, doch wieder ist Niederberger aufmerksam. Der Keeper ist einer der Gründe für die Führung seiner Mannschaft.

52. Minute: Von Deutschland war lange nichts Gefährliches zu sehen. Doch dann taucht Stachowiak auf einmal vor Mayer auf und trifft den Innenpfosten! Das wäre wohl die Entscheidung gewesen.

51. Minute: Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schafft Deutschland den Halbfinal-Einzug gegen die favorisierten Schweizer?

50. Minute: Die große Chance für die Schweiz! JJ Moser verpasst nach einem Pass von Corvi, der starke Niederberger hatte sich auf den Puck gestürzt.

Eishockey-WM heute live: Die Schweiz lässt ihre Chancen ungenutzt

47. Minute: Nun doch mal eine gute Möglichkeit für die Schweiz. Bertschy und Fiala kommen jeweils aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch an Niederberger führt in dieser Situation kein Weg vorbei.

46. Minute: Das erwartete Aufbäumen der Schweiz bleibt noch aus. Etwa vierzehn Minuten trennen Deutschland vom Halbfinale.

44. Minute: Die Schweizer können ihre Geschwindigkeit nicht ausspielen, weil Deutschland ein gutes Forechecking betreibt. Gute Anfangsphase des Kreis-Teams.

41. Minute: Deutschland startet in Unterzahl in den letzten Durchgang, ist nach wenigen Sekunden jedoch wieder komplett.

2. Drittelpause: Ein abwechslungsreiches Drittel geht zu Ende. Nach 47 Sekunden erzielte die Schweiz den Ausgleich, doch aus ihrer Überlegenheit konnten die Eidgenossen kein Kapital schlagen. Auch eine fünfminütige Überzahl inklusive einer Matchstrafe gegen Moritz Seider konnte nicht genutzt werden. So kam Deutschland kurz vor der Pause zu einem Doppelschlag durch Peterka und Sturm, die innerhalb weniger Sekunden zwei Treffer erzielten. So geht die Mannschaft von Harold Kreis mit einem 3:1 ins letzte Drittel.

Eishockey-WM heute live: Deutscher Doppelschlag kurz vor der Pause

38. Minute: Die Schweiz ist zwar in Überzahl, doch Deutschland schlägt erneut eiskalt zu! Nach einem Konter ist Stachowiak auf und davon und bedient den herbeigeeilten Sturm, der keine Probleme hat, alleine vor Mayer einzunetzen! Das 3:1 für Deutschland!

38. Minute: Nach dem Treffer gibt es die zweite Zeitstrafe gegen Deutschland, Szuber hatte seinem Gegenspieler das Bein gestellt.

38. Minute: Erst hat die Schweiz eine Riesen-Gelegenheit, doch Niederberger ist zur Stelle! Dann ist auf einmal die deutsche Mannschaft da und trifft aus dem Nichts. Kahun bedient JJ Peterka, der Mayer mit einem Schuss ins linke obere Eck überlistet. Sttarkes Ding durch den Münchner. 2:1 für Deutschland!

36. Minute: Die fünf Minuten sind vorbei, die deutsche Auswahl ist wieder vollzählig.

35. Minute: Deutschland hält gut dagegen und übersteht die ersten vier Minuten des Schweizer Powerplays. Fünf Minuten noch im zweiten Drittel.

Eishockey-WM heute live: Deutschland verliert Seider nach Bandencheck

31. Minute: Deutschland will das Powerplay nutzen, Gawanke probiert es von links aus der Distanz und verfehlt das Tor knapp. Doch kurz danach geht der etwas übermotivierte Seider mit einem Bandencheck gegen seinen Gegenspieler Haas vor und kassiert eine große Strafzeit. Somit ist Deutschland nun fünf Minuten in Unterzahl und verliert auch noch Seider, der seiner Mannschaft einen Bärendienst leistet.

29. Minute: Erneut gibt es eine Zeitstrafe gegen die Schweiz, der Grund: hoher Stock von Enzo Corvi. Wieder ist Deutschland in Überzahl.

Eishockey-WM heute live: Deutschland kann Überzahl gegen die Schweiz nicht nutzen

28. Minute: Das war‘s mit der Überzahl, die Schweiz ist wieder komplett. Bis auf den Distanzschuss von Wissmann konnte Deutschland nicht viel ausrichten. Die Eidgenossen legen einen leidenschaftlichen Auftritt hin, die Mannschaft von Harold Kreis muss sich steigern.

26. Minute: Die deutsche Mannschaft will ihre Überzahl ausnutzen, doch die Schweiz verteidigt gut. Nach einer längeren Drangphase kommt Wissmann zum Abschluss, doch gefährlich wird dieser nicht. Zwei Minuten Powerplay verbleiben!

25. Minute: Die erste Rangelei dieser emotionalen Partie. Erst hat Glauser den Stock zu hoch, dann begeht Ambühl das gleiche Vergehen gegen Kastner, der im Gesicht getroffen wird. Dann geht es einmal kurz zwischen den Teams zur Sache. Am Ende entscheiden die Referees folgerichtig nach Video-Überprüfung gegen die Schweizer: am Ende gibt es eine Vier-Minuten-Strafe gegen Ambühl, vier Minuten Überzahlspiel für Deutschland!

24. Minute: Die Schweiz versucht an die schwungvolle Anfangsphase des zweiten Drittels anzuknüpfen, doch Deutschland ist gut in den Zweikämpfen. Besonders Mo Seider geht auffällig hart in die Duelle, der NHL-Legionär ist sichtlich genervt. Der Grund ist wohl auch ein Stockschlag gegen ihn unmittelbar vor dem Gegentor, der jedoch nicht geahndet wurde.

23. Minute: Deutschland reagiert gut auf den Rückschlag. Kahun hat eine gute Möglichkeit, doch er scheitert an Mayer.

Eishockey-WM heute live: Schweiz erzielt den Ausgleich gegen DEB-Team

21. Minute: Nach 47 Sekunden ist die Schweiz da! Erst probiert es Jonas Siegenthaler und scheitert, kurz danach wird er angespielt und trifft aus rechter Position eiskalt zum 1:1-Ausgleich, Niederberger war wohl die Sicht etwas versperrt.

21. Minute: Und weiter geht‘s mit dem zweiten Durchgang in Riga.

1. Drittel: Die deutsche Mannschaft führt nach dem ersten Drittel im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz. Die ersten Minuten gehörten den Eisgenossen, doch das DEB-Team kam schnell in die Spur und belohnte sich nach etwas mehr als sechs Minuten mit dem 1:0 durch Maximilian Kastner. Die Schweiz zeigte wenig Durchschlagskraft, Deutschland hingegen die nötige Konzentration.

19. Minute: Niederberger pariert wieder nach einem Schuss aus kurzem Winkel und hält hier die Null fest. Sehr guter Auftritt des Keepers.

18. Minute: Die Schweiz kontert, doch Dean Kukan fehlen die Anspielstationen. So zieht er aus der Distanz ab, sein Versuch bleibt dank Niederberger erfolglos.

Eishockey-WM heute live: Deutschland führt gegen die Schweiz

16. Minute: Die deutsche Mannschaft übersteht eine gute Druckphase der Schweizer, da DEB-Team zeigt weiter eine konzentrierte Leistung. Geht es auch ohne Gegentreffer in die erste Drittelpause? Nico Sturm ist nach dem Knie-Treffer übrigens wieder mit dabei.

13. Minute: Nico Sturm muss vom Eis, nachdem er den Puck gegen das Knie bekommt. Parallel dazu kann die deutsche Mannschaft das Powerplay nicht nutzen. Dennoch führt sie mit 1:0 und lässt nicht viel zu.

11. Minute: Die Schweizer Defensive lässt sich immer wieder vom DEB-Team in Bedrängnis bringen. Nur ein zentraler Versuch von Miranda entspringt einem der wenigen guten Angriffe der Eidgenossen, doch der ist kein Problem für Niederberger. Stattdessen gibt es die erste Zeitstrafe gegen die Schweiz und damit die erste Überzahl für die Mannschaft von Harold Kreis.

9. Minute: Die ersten Minuten gehören der deutschen Mannschaft, die sich mit einem Tor belohnen konnte. Doch aufgepasst, die Schweiz hat schon gegen Kanada und Tschechien jeweils nach einem 0:1-Rückstand gewinnen können.

Eishockey-WM: Deutschland gegen die Schweiz heute live – Kastner erzielt das 1:0

7. Minute: Kastner hat nach seiner guten Gelegenheit offenbar Lust auf mehr und versucht es erneut. Und diesmal geht der Puck durch, und zwar in Zeitlupe! Von der Ausrüstung des Schweizer Keepers Mayer aus rollt das Spielgerät auf der Rille über die Torlinie. Deutschland führt!

6. Minute: Von Noebels kommt der Puck zu Kastner, der sofort abzieht, doch der Schweizer Keeper Mayer kann wieder halten. Erster wirklich guter Abschluss für Deutschland!

6. Minute: Deutschland zeigt gute Ansätze. Fischbuch versucht es bei einem Gegenstoß mit einem Pass in die Mitte, wo Kastner wartet. Doch die Schweizer klären die Situation und vermeiden letztlich das Zuspiel vor das eigene Tor.

3. Minute: Die Schweizer fangen engagiert an, DEB-Keeper Niederberger wird erstmals von Ambühl geprüft, hält jedoch. Auch die deutsche Mannschaft probiert es durch Kahun, der ebenfalls am Keeper - in diesem Fall Mayer - scheitert.

1. Minute: Das Viertelfinale beginnt!

Update vom 25. Mai, 15.19 Uhr: Die Mannschaften kommen aufs Eis, die Partie startet in wenigen Momenten!

Update vom 25. Mai, 14.59 Uhr: Noch rund zwanzig Minuten bis zum Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz. Kann das DEB-Team den Lauf der letzten vier Spiele mitnehmen und auch gegen die Eisgenossen gewinnen? Die Antwort gibt es ab 15.20 Uhr!

Update vom 25. Mai, 14.33 Uhr: Die Spannung steigt! In weniger als einer Stunde geht es hier bei der Eishockey-WM um den Einzug ins Halbfinale. Deutschland oder die Schweiz? Wir sind gespannt!

Prestigeduell im Viertelfinale der Eishockey-WM: Deutschland trifft auf die Schweiz

Erstmeldung vom 25. Mai, 12.32 Uhr:

Riga – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft legte in der Gruppenphase der laufenden Weltmeisterschaft eine wahrliche Aufholjagd hin. Nach drei knappen Niederlagen zum Turnierauftakt – Deutschland unterlag Schweden, Finnland und den USA – startete das Team von Bundestrainer Harold Kreis eine starke Serie.

Nach vier Siegen in Folge gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich rutschten die DEB-Akteure auf Tabellenplatz vier und damit in den Kreis der Viertelfinalisten.

Eishockey-WM: Deutschland gegen die Schweiz heute live – Eidgenossen dominierten Gruppe B

Jetzt wartet mit der Schweiz ein Gegner, der in der Vorrunde sein großes Potenzial andeutete und auch aufs Eis brachte. Denn bis auf die Niederlage gegen Lettland in der Overtime am letzten Spieltag fuhren die Eidgenossen ausschließlich Siege ein. Neben knappen Erfolgen, etwa dem 3:2 über Kanada, zeigten sich die Schweizer auch in Torlaune, fegten etwa die Slowenen mit 7:0 aus der Arena in Riga.

Daraus ergibt sich die Tabellenführung der Schweizer, die folglich auf Deutschland als Vierter der Gruppe B treffen. Wer der nächste Gegner im Halbfinale wäre, steht noch nicht fest, da die Teams nach dem Viertelfinale neu gesetzt werden. Im Falle eines Siegs würde die DEB-Mannschaft aber ohnehin auf ein Topteam treffen, neben der Partie zwischen Deutschland und der Schweiz stehen am Donnerstag noch folgende Viertelfinalspiele auf dem Programm:

Eishockey-WM: Viertelfinale Schweiz - Deutschland 25. Mai 2023, 15:20 Uhr MESZ in Riga USA - Tschechien 25. Mai 2023, 15:20 Uhr MESZ in Tampere Kanada - Finnland 25. Mai 2023, 19:20 Uhr MESZ in Tampere Schweden - Lettland 25. Mai 2023, 19:20 Uhr MESZ in Riga

Eishockey-WM: Deutschland muss für Partie gegen die Schweiz nach Lettland reisen

In der lettischen Hauptstadt Riga fanden bereits alle Partien der Gruppe B statt, auch die Viertelfinalpartie zwischen Deutschland und der Schweiz wird hier am Donnerstag ausgetragen. Somit muss die deutsche Mannschaft, die ihre bisherigen Spiele allesamt in Finnland ausgetragen hat, nach Lettland reisen. Nach den vier Siegen in Serie sollte die Reise jedoch die kleinste Hürde sein. (ajr)