DEL-Aufsteiger Bremerhaven im Playoff-Viertelfinale

Nächster Coup

Bremerhaven - Aufsteiger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hat mit dem erstmaligen Einzug in das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Geschichte geschrieben.

Der Neuling gewann am Freitag auch das zweite Pre-Playoff-Spiel gegen den favorisierten ERC Ingolstadt nach furiosem Spielverlauf mit 6:5 (2:1, 2:2, 2:2). Der Meister von 2014 und Vize-Champion von 2015 ist damit bereits zum zweiten Mal in Serie in den Pre-Playoffs gescheitert.

Die Norddeutschen hingegen machten vor 4639 euphorischen Zuschauern den größten Erfolg ihrer Club-Geschichte perfekt. „Das ist ein sehr emotionales Spiel gewesen. Sensationell, was hier abgeht“, sagte Bremerhavens Coach Thomas Popiesch. Bereits am Mittwoch hatte sein Team das erste Spiel der Mini-Serie 4:1 in Ingolstadt gewonnen. Zum Weiterkommen sind zwei Erfolge notwendig.

Noch nie zuvor war einem Aufsteiger in der DEL auf Anhieb der Einzug ins Viertelfinale gelungen. Dort wartet von Dienstag an allerdings Titelverteidiger und Hauptrundenmeister EHC Red Bull München. „Wir dürfen Viertelfinale spielen und das ist eine große Ehre für uns“, sagte Popiesch zur Rollenverteilung. Das Viertelfinale wird im Modus „best-of-seven“ gespielt. Zum Weiterkommen sind dann vier Siege nötig.

dpa