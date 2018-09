„Eishackler“ feiern Schützenfest

Eishockey: Testspiel

von Paul Hopp

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Anders als gegen Miesbach gewannen die Peißenberger „Eishackler“ gegen den ESC Geretsried ganz deutlich.

Peißenberg - Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg haben auch ihr zweites Testspiel gewonnen – und wie: Gegen die „Riverrats“ des ESC Geretsrieds feierte das Team des Trainergespanns Sepp Staltmayr/Simon Mooslechner einen 8:0 (5:0, 1:0, 2:0)-Heimerfolg. Für den Ligakonkurrenten Geretsried war es die erste Niederlage in der Vorbereitung, davor hatte die Mannschaft dreimal mit 5:1 gewonnen (gegen Reichersbeuern, Klostersee und Miesbach).

Laut TSV-Sprecher Andreas Schugg sahen die 357 Zuschauer in der Peißenberger Eishalle „temporeiches, körperbetontes Eishockey mit schönen Toren“. Im ersten Drittel wurden die Geretsrieder „überrannt und konnten den ,Eishacklern‘ nichts entgegensetzen“, so Schugg. Die Folge der schnellen Angriffskombinationen waren zahlreiche Tore. Valentin Hörndl erzielte den Führungstreffer (2.). Moritz Birkner erhöhte auf 2:0 (11.). Bis zur Drittelpause schraubten Daniel Arnost (17.), Hörndl (18.) und Florian Barth (19.) das Ergebnis auf 5:0. Im Mittelabschnitt schalteten die „Eishackler“ mehrere Gänge zurück, Geretsried kam so zu größeren Spielanteilen. TSV-Torwart Felix Barth hielt jedoch alles, was auf seinen Kasten kam. Kurz vor der zweiten Pause jubelten dann wieder die „Eishackler“, nachdem Dominik Novak zum 6:0 (39.) getroffen hatte.

Im Schlussabschnitt erhöhten die „Eishackler“ wieder das Tempo. Martin Andrä erzielte das 7:0 (44.). Danach bekamen die Zuschauer eine Rauferei zwischen Peißenbergs Nachwuchsspieler Shahmir Baloch und Geretsrieds Kontingentspieler Ondrej Horvath geboten – beide mussten auf die Strafbank (50.) und gaben sich dort auch wieder freundschaftlich die Hand. Den Schlusspunkt setzte Andrä, der einen Alleingang mit dem 8:0 abschloss. Am kommenden Freitag, 21. September, gastieren die „Eishackler“ beim TEV Miesbach (Beginn 20 Uhr). Das erste Duell hat der TSV in der Verlängerung gewonnen. Am Samstag, 22. September, tritt der TSV Peißenberg zu einem Freundschaftsturnier in Füssen an. Mit dabei sind der gastgebende EVF, der auch in der Bayernliga spielt, und der Oberligist EC Peiting. Die „Eishackler“ bestreiten das erste Spiel (16 Uhr).