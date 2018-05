Finale der Eishockey-WM 2018 im Live-Ticker: Schweiz oder Schweden - wer holt den Titel?

Endspiel in Kopenhagen

von Florian Weiß schließen

Philipp Kuserau schließen

Andreas Knobloch schließen

Das Finale der Eishockey-WM 2018 zwischen Schweden und der Schweiz steht an, am Sonntagabend wird in Kopenhagen der neue Champion gesucht. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Schweden - Schweiz -:- (So, 20.15 Uhr in Kopenhagen)

SWE: --- SUI: --- Tore: --- Spielort: Royal Arena, Kopenhagen (Dänemark)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale der Eishockey-WM 2018! Schweden oder die Schweiz? Wer krönt sich mit dem Titel? Das Endspiel steigt in der Royal Arena in Kopenhagen mit 12.500 Plätzen, erstmals wird der neue Eishockey-Weltmeister in Dänemark gekrönt. Spielbeginn ist am Sonntag um 20.15 Uhr.

Finale der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Das Warten hat ein Ende, der Champion der 82. Eishockey-Weltmeisterschaft wird am Sonntag gekürt. Mit Finnland und Russland mussten zwei Mitfavoriten auf den Titel bereits im Viertelfinale die Segel streichen. Während die Russen im Gigantenduell mit Kanada in der Verlängerung verloren, unterlagen die Finnen vollkommen überraschend dem Team der Schweiz.

Eishockey-WM-Finale: Schweden gegen Schweiz live im Free-TV und im Live-Stream*

Die Schweizer jedoch waren mit ihrer Mission auch im Halbfinale noch nicht fertig: Mit 3:2 setzte sich die „Nati“ gegen Kanada durch und sorgte damit für eine echte Sensation. Im Finale müssen es die Schweizer nun gegen Schweden aufnehmen, die den USA im Halbfinale nicht den Hauch einer Chance ließen und sie mit 6:0 nach Hause schickten. Was für eine Demontage!

Die deutsche Nationalmannschaft dagegen konnte die starken Leistungen von den Olympischen Spielen 2018 nicht bestätigen und schied in der Vorrunde aus (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan).

Durch das Aus von Russland ist übrigens klar, dass der Rekordchampion seine Spitzenposition im Ranking der erfolgreichsten Nationalmannschaften bei Eishockey-Weltmeisterschaften nicht ausbauen kann und bei 26 Titeln bleiben wird. Bislang konnten elf Nationen sich Medaillen bei den Turnieren sichern, zweimal sogar Deutschland. Das ist aber schon ein Weilchen her: 1930 und 1953 wurde man Vize-Weltmeister, 1932 und 1934 Dritter.