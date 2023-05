Eishockey-WM: Deutschland gegen USA im Live-Ticker – schafft DEB-Team den Finaleinzug?

Von: Sascha Mehr

Nach dem Halbfinal-Einzug geht es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA. Der Live-Ticker zur Partie am Samstag.

Eishockey-WM, Viertelfinale: USA - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-) , SA. 17.20 Uhr (MESZ)

, SA. 17.20 Uhr (MESZ) Durch den Sieg gegen die Schweiz steht das DEB-Team im Halbfinale : Nun geht es gegen die USA.

: Nun geht es gegen die USA. Die US-Amerikaner sind der klare Favorit: Alle sieben Spiele WM-Spiele konnte die USA gewinnen.

Erreicht die Mannschaft von Harold Kreis auch das? Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Tampere - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft im finnischen Tampere über sich hinausgewachsen. Nach drei Niederlagen zu Beginn des Turniers gegen Schweden, Finnland und die USA folgten vier überzeugende Siege, die der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis Platz vier in der Vorrundengruppe einbrachte. Im Viertelfinale gelang dem DEB-Team dann ein echter Coup, denn die Schweiz wurde mit 3:1 aus dem WM-Turnier geworfen.

Deutschland gegen USA: Wer zieht ins Finale ein?

Was ist jetzt drin? „Alles“, antwortete Stürmer und Führungsspieler Nico Sturm: „Warum sollen wir nicht noch zwei Spiele gewinnen?“ Der Erfolg gegen die Schweiz hat die Mannschaft aber ordentlich Kraft gekostet. „Die letzten zehn Minuten habe ich meine Beine gar nicht mehr gespürt. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, wie jeder für jeden gekämpft hat. Unglaublich“, sagte Sturm beim TV-Sender Sport1.

Harold Kreis war mächtig stolz auf seine Truppe: „Ich kann immer wieder nur meinen Hut ziehen. Wir wissen, dass es nur über das bedingungslose Füreinander und Miteinander geht“, so der Bundestrainer beim Sender MagentaSport. Im Halbfinale wartet auf Deutschland nun eine ganz harte Nuss, denn es geht gegen die USA, die alle acht Spiele bei der WM gewonnen hat und sich zum Top-Favoriten auf den Titel entwickelt hat.

Deutschland trifft im Halbfinale der Eishockey-WM auf die USA. © IMAGO/Heikki Saukkomaa

Deutschland gegen USA: DEB-Auswahl zurück in Finnland

In der Vorrunde gab es gegen die USA eine knappe Niederlage für die DEB-Auswahl, die aber gleichwertig war und das Spiel auch hätte gewinnen können. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es übrigens wieder zurück ins finnische Tampere, wo sie auch alle Gruppenspiele absolviert hatte. Für das Viertelfinale gegen die Schweiz musste sie ins lettische Riga reisen. Jetzt gegen die USA spielt die Mannschaft also wieder in ihrer gewohnten Halle. (smr)