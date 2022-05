Eishockey-WM: Deutschland gegen Tschechien heute live im TV und Stream – Hier läuft das Viertelfinale

Von: Michelle Brey

Deutschland steht im Viertelfinale der Eishockey-WM. Am Donnerstag trifft die Mannschaft von Toni Söderholm auf Tschechien. Hier sehen Sie die Partie heute live im TV und Stream.

Helsinki / Tampere - Schon vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Schweiz stand fest: Deutschland ist bei der Eishockey-WM im Viertelfinale - der Traum vom Titel lebt weiter. Auch die Schweiz war bereits vor dem Vorrundenabschluss für die K.o.-Phase qualifiziert.

Wie geht es weiter für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm, auf welchen Kontrahenten könnte sein Team treffen? Und wo wird das Viertelfinale live im TV zu sehen sein? Ein Überblick.

Eishockey-WM in Finnland: Auf wen kann Deutschland im Viertelfinale treffen?

Auf wen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft, war einerseits abhängig vom Ausgang des Gruppenspiels gegen die Schweiz: Die Mannschaften trennten sich am Dienstag mit 3:3, es ging letztlich ins Penaltyschießen. Der Punkt nach 60 Minuten bedeutete: Deutschland ist sicher Zweitplatzierter in Gruppe A hinter der Schweiz. Von Dänemark und Kanada konnte die DEB-Auswahl nicht mehr eingeholt werden.

Als Zweiter geht Deutschland somit den vermeintlich stärkeren Viertelfinalgegnern aus dem Weg und trifft auf den Drittplatzierten in Gruppe B. In diesem Fall also Tschechien. Wäre Deutschland noch auf Platz drei oder vier zurückgefallen, wäre die DEB-Mannschaft auf den ersten oder zweiten Platz aus Gruppe B getroffen.

Die Eishockey-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der WM in Finnland. © ActionPictures/imago

Eishockey-WM 2022: Deutschland im Viertelfinale live im Free-TV und Stream

Die Begegnungen im Viertelfinale der Eishockey-WM können auch von Fans in Deutschland mitverfolgt werden - und zwar im TV oder per Stream. Im Free-TV wird die WM ausschließlich vom Sender Sport1 übertragen. Insgesamt zeigt der Sender 34 Partien. Hier sind alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung enthalten sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei, sowie das Finale. Auch Telekom überträgt bei MagentaTV und MagentaSport alle Spiele der DEB-Auswahl sowie die K.o.-Phase der WM.

Darüber hinaus überträgt der kostenpflichtige Sender Sport1+. Zudem sind die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft im kostenlosen Sport1-Livestream und in der App zu sehen.

Eishockey-WM in Finnland: Wann finden die Viertelfinal-Begegnungen statt?

Datum Uhrzeit Mannschaft Mannschaft Übertragung 26. Mai 2022 15.20 Schweiz USA Sport1, MagentaTV, MagentaSport 26. Mai 2022 15.20 Deutschland Tschechien Sport1+, MagentaTV, MagentaSport 26. Mai 2022 19.20 Finnland Slowakei Sport1, MagentaTV, MagentaSport 26. Mai 2022 19.20 Schweden Kanada Sport1, Sport1+, MagentaTV, MagentaSport

Sollte Deutschland ins Halbfinale einziehen, müsste die Eishockey-Auswahl am 28. Mai 2022 (13.20 Uhr oder 17.20 Uhr) antreten. Das Finale findet schließlich am 29. Mai 2022 statt. (mbr)