Eishockey-WM: Schweden verputzen USA - und stehen im Finale

Demontage

Titelverteidiger Schweden greift bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark nach seinem elften WM-Gold.

Die Tre Kronor fertigten im ersten Halbfinale die USA mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) ab und zogen ins Endspiel am Sonntag (20.15 Uhr/Sport1) ein. Der Gegner wird am Samstagabend (19.15 Uhr/Sport1) zwischen dem 26-maligen Weltmeister Kanada und dem Überraschungsteam Schweiz, das Finnland nach Hause schickte, ermittelt.

Vor 12.490 Zuschauern in der Royal Arena in Kopenhagen gingen die Schweden, die einzige noch ungeschlagene Mannschaft des Turniers, durch ein Abstaubertor von Viktor Arvidsson (15.) in Führung, nachdem US-Torwart Keith Kincaid den Puck nicht festhalten konnte. Dem vorentscheidenden 2:0 durch Magnus Pääjärvi in Unterzahl ging ein Foul der Schweden voraus, das von den Schiedsrichtern nicht geahndet wurde.

USA spielen am Sonntag um Bronze

Patric Hörnqvist in Überzahl und Mattias Janmark nur elf Sekunden später (31.) entschieden das Spiel schon früh zugunsten der Schweden, die mit 20 NHL-Profis antraten. Arvidsson traf ins leere Tor (52.), nachdem US-Trainer Jeff Blashill alles riskiert und Goalie Kincaid zugunsten eines weiteren Angreifers vom Eis genommen hatte. Adrian Kempe setzte den Schlusspunkt (58.).

Die Amerikaner um ihren Stürmerstar Patrick Kane, die im ersten Drittel noch die besseren Torchancen hatten, bissen sich an den defensivstarken Skandinaviern die Zähne aus. Insgesamt fünf Powerplay-Situationen ließen sie ungenutzt. Am Sonntag (15.45 Uhr) geht es nur noch um Bronze.

SID