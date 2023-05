Kanada-Bollwerk nicht zu überwinden: Deutschland verliert Eishockey-WM-Finale

Von: Marius Epp

Kanada trifft zum 4:2. © Pavel Golovkin/dpa

Deutschland verpasst die endgültige Sensation bei der Eishockey-WM: Das DEB-Team muss sich im Finale starken Kanadiern geschlagen geben.

Eishockey-WM-Finale: Deutschland – Kanada | 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Der Traum vom deutschen Weltmeistertitel ist geplatzt: Das DEB-Team scheitert an Kanada.

Kanada im letzten Drittel eiskalt: Deutschland beißt sich die Zähne aus

Peterka lässt Deutschland jubeln – doch Kanada gleicht aus

lässt Deutschland jubeln – doch Kanada gleicht aus Das WM-Finale zum Nachlesen im Live-Ticker.

Deutschland – Kanada: Endstand

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Gesamt Deutschland 1 1 0 2 Kanada 1 1 3 5

Update, 21.43 Uhr: Deutschland scheitert im WM-Finale letztlich verdient an starken Kanadiern, die vor allem in der Abwehr eine exzellente Leistung boten und ein regelrechtes Bollwerk auffuhren, gegen das sich das DEB-Team die Zähne ausbiss.

In den ersten beiden Dritteln hielt Deutschland noch bravourös dagegen, im letzten Drittel zeigte Kanada dann seine Klasse und war klar besser. Nichtsdestotrotz: Auch die Silbermedaille ist historisch! Mit dem Finaleinzug der Mannschaft von Harold Kreis hat niemand gerechnet.

Die deutschen Stars dürfen sich zurecht für eine famose WM feiern lassen, wenn die erste Enttäuschung über die heutige Niederlage erst einmal verdaut ist. Legende Moritz Müller wird zum besten deutschen Spieler des Finals gewählt – und damit verabschieden wir uns vom heutigen Live-Ticker!

Eishockey-WM: Deutschland verliert Finale gegen Kanada und verpasst WM-Titel

60. Minute: SCHLUSS! AUS! Kanada ist Eishockey-Weltmeister, Deutschland holt die erste Medaille seit 70 Jahren!

58. Minute: TOOOOR für Kanada! Die Entscheidung! Laughton zerstört die deutschen Träume mit einem Empty-Netter. Deutschland hat nochmal alles reingeworfen, ein Puckverlust besiegelt dann die Niederlage. Ist das bitter!

57. Minute: Seider, Gawanke, Noebels – alle laufen an, jetzt verlässt Niederberger das Eis, Deutschland geht jetzt schon All-in! Sechs Feldspieler auf dem Eis.

56. Minute: Kanada beschränkt sich jetzt auf die Abwehr. Kahun gelingt es immer wieder, seinen ersten Gegenspieler zu narren – doch dann bleibt er hängen. Die Uhr tickt gnadenlos. Schafft das DEB-Team noch das Wunder?

54. Minute: Deutschland braucht ein Tor – und zwar schnell! Das DEB-Team stemmt sich unermüdlich gegen die Niederlage und kann sich sogar hier und da vorne festsetzen. Doch das kanadische Fort Knox scheint nicht zu knacken zu sein.

Kanada im letzten Drittel eiskalt: Deutschland beißt sich die Zähne aus

53. Minute: TOOOOOOR für Kanada! Der Favorit ist eiskalt! Der Verlauf könnte nicht bitterer sein. Noebels hat den Puck in bester Position, verpasst aber den rechtzeitigen Abschluss. Dann wird die deutsche Mannschaft blitzschnell ausgekontert. Toffoli kennt keine Gnade und hämmert den Puck an Niederberger vorbei.

52. Minute: Wieder ist es Peterka, der einen Sololauf startet und um ein Haar damit durchkommt. Eine Kelle ist dazwischen. Die letzten acht Minuten, Deutschland weiter hinten.

51. Minute: Nächste Chance für Kanada, beim DEB-Team ist der Puck zu schnell weg. Es fehlen die schnellen Umschaltsituationen. Die kanadische Hintermannschaft steht sehr stabil.

48. Minute: Nüchtern betrachtet ist Kanada im letzten Drittel die deutlich bessere Mannschaft – doch ein Tor und das Ding ist wieder komplett offen. Peterka tritt beherzt an und feuert sein Team für die letzten elf Minuten an.

46. Minute: Auch gegen die USA lag die deutsche Mannschaft zurück – und kämpfte sich in die Overtime. Genau das muss Deutschland jetzt wiederholen. Momentan lässt Kanada nicht viel zu.

45. Minute: Und Lucic trifft den Pfosten! Glück für das DEB-Team, das dem nächsten Nackenschlag nur knapp entgeht. Bundestrainer Kreis wechselt durch.

44. Minute: TOOOOOR für Kanada! Bitter! Der WM-Rekordsieger geht zum ersten Mal in Führung. Kanada ist vor dem deutschen Tor in Überzahl und dann ist es wieder Top-Torjäger Blais, der die Scheibe aus spitzem Winkel über die Linie drückt.

44. Minute: Kanada spielt aggressiver, Deutschland muss jetzt dagegen halten. Doch es kommt nur noch wenig Entlastung aktuell.

43. Minute: Kanada setzt Deutschland unter Druck, die Scheibe muss jetzt mal wieder in die andere Richtung. Wird der Druck zu groß, kann es gefährlich werden.

42. Minute: Beide Teams beginnen verhalten, wollen Fehler vermeiden. Deutschland versucht es mit Kombinationsspiel, Kanada naturgemäß eher mit körperlicher Intensität. Welche Spielweise führt zum Erfolg?

Weiter geht‘s! Nochmal alle Kräfte mobilisieren, Jungs! Das letzte Drittel beginnt.

Schluss! Das zweite Drittel ist vorbei. Noch immer ist alles offen, schon wieder gleicht Kanada eine deutsche Führung aus. Diese Spannung ist nicht auszuhalten! Entscheidet sich das Finale im letzten Drittel oder geht es wieder in die Overtime? Fest steht schon jetzt: Deutschland ist ganz nah dran, heute zum ersten Mal in der Geschichte Weltmeister zu werden.

39. Minute: Es geht in die Schlussphase des zweiten Drittels. Kanada hat sich ein Übergewicht erarbeitet, kommt das DEB-Team ins Wanken?

Eishockey-WM-Finale: Zweite deutsche Führung hält wieder nicht lange

37. Minute: TOOOOR für Kanada! Und wieder hält die deutsche Führung nicht lange, wieder gleicht das Starensemble aus! Und zwar im Powerplay. Bitter für Deutschland, doch der Druck war einfach zu groß. Crouse trifft für die Kanadier, die Vorlage kam wieder von Krebs.

36. Minute: Kanada schnürt die deutsche Mannschaft ein, doch das DEB-Team verteidigt den eigenen Kasten aufopferungsvoll! Seider blockt, Niederberger hält mit der Fanghand und feiert sich gebührend dafür.

35. Minute: Kanada bekommt sein erstes Powerplay! Szuber muss für zwei Minuten runter. Kanada spielt die Überzahl schnell, doch Niederberger ist schon wieder zweimal da. Der deutsche Goalie macht wieder ein ganz starkes Spiel – und genau das braucht Deutschland, um heute Weltmeister zu werden!

32. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Deutschland! Das hat sich nicht wirklich angedeutet! Das DEB-Team geht erneut in Führung, Daniel Fischbuch hat‘s gemacht! Sein Schuss wird von einem Verteidiger abgefälscht und kullert ins Tor.

31. Minute: Niederberger! Ganz starker Save des deutschen Goalies gegen den freistehenden Neighbours. Kurz davor hatte Kahun eine gute Gelegenheit für das DEB-Team. Es ist ein ausgeglichenes Spiel.

30. Minute: Kanada schafft es im zweiten Drittel besser, den deutschen Rhythmus zu brechen. Auch im Angriff werden die Nordamerikaner jetzt klarer.

26. Minute: Die deutsche Abwehr muss gegen die robusten Kanadier in der Abwehr Schwerstarbeit verrichten. Viele harte Zweikämpfe, am Ende steht aber das Entscheidende: Deutschland lässt nicht viele Abschlüsse zu.

25. Minute: Tuomie hat Platz für einen Abschluss, doch Kanadas Goalie bleibt stabil und hat den Puck. Deutschland bisher im zweiten Drittel leicht überlegen. 7:1 Torschüsse sprechen eine deutliche Sprache, Kanada bleibt aber gefährlich.

24. Minute: Kanada hat Probleme, Deutschland hat gute Möglichkeiten! Im letzten Moment schaffen es die Kanadier, eine Kelle dazwischenzubringen. Guter Zug zum Tor des DEB-Teams. Kurz darauf ist Kanada wieder komplett.

22. Minute: Strafe für Kanada! Zweites Powerplay für Deutschland in diesem Finale. Stachowiak macht es clever, Barron stellt ihm den Stock zwischen die Beine.

21. Minute: Das zweite Drittel läuft! Bleibt das deutsche Team so konzentriert wie im ersten Drittel, ist hier alles drin. Jetzt nicht nachlassen!

20. Minute: … doch dann ist Schluss! Das erste Drittel ist Geschichte. Deutschland ist voll im Spiel! Den Führungstreffer von Peterka egalisierten die Kanadier schnell, das DEB-Team hielt aber danach stark dagegen.

20. Minute: Die Kanadier rollen ein ums andere Mal an, doch Niederberger ist mit zwei starken Saves zur Stelle. Diese Druckphase muss Deutschland jetzt überstehen. Nochmal ein Bully vor Niederberger …

18. Minute: Spielerisch lässt sich das gut an bei, DEB-Team. Mutig und forsch spielt das Team von Harry Kreis nach vorne. Klar ist aber auch: Kanada wird nicht viel zulassen, Effektivität ist gefragt.

18. Minute: Heftiger Hit gegen Tiffels, doch Seider lässt sich das nicht gefallen! Er antwortet direkt mit einem eigenen Check.

17. Minute: Die Kanadier werden besser! Vor allem die körperliche Intensität nimmt von Minute zu Minute zu. Jetzt gilt es für die Deutschen, dagegenzuhalten.

11. Minute: Deutschland hat momentan zu wenig Zugriff in der neutralen Zone, immer wieder rutschen gefährliche Pucks durch. Aufgepasst, DEB-Team!

Eishockey-WM-Finale: Peterka lässt Deutschland jubeln – doch Kanada gleicht aus

10. Minute: TOOOR für Kanada! Sam Blais gleicht – kurz nachdem die Kanadier wieder komplett sind – aus. Da hat die deutsche Abwehr geschlafen. Krebs läuft ziemlich allein auf Niederberger zu, legt rüber auf Blais, der eiskalt vollendet.

8. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Deutschland! Die Führung im WM-Finale! Wahnsinn! Es geht ganz schnell über Seider, der findet John-Jason Peterka. Und der NHL-Star jagt den Puck von weit links außen ins rechte obere Eck! Was für ein Beginn. Der Treffer wird auf Abseits gecheckt, schließlich aber gegeben. Kanada ließ das Tor checken und muss jetzt eine Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen! Deutschland in Führung und Überzahl.

JJ Peterka jubelt über den Führungstreffer. © JUSSI NUKARI/AFP

7. Minute: Ruhiger, geduldiger Start der deutschen Mannschaft, auch wenn Kanada in manchen Momenten ziemlich drückt. Viel Puckbesitz verschafft dem DEB-Team immer wieder die nötige Ruhe.

4. Minute: Jonas Müller zieht ab, Kanada-Goalie Montembeault fasst zu. Gleich danach eine Drei-auf-eins-Situation für Deutschland, doch Seider wird in der letzten Sekunde gestoppt.

3. Minute: Deutschland beginnt konzentriert und wagt sogar schon zwei schnelle Konter. Peterka geht gut nach, doch das Kanada-Bollwerk lässt noch nichts anbrennen.

Das Finale läuft! Wird Deutschland zum ersten Mal Eishockey-Weltmeister?

Update vom 28. Mai, 19.14 Uhr: In ein paar Minuten geht es los! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister werden. Die Kanadier sind haushoher Favorit – doch das waren die US-Amerikaner auch. Der eingeschworenen Truppe von Bundestrainer Harold Kreis ist alles zuzutrauen.

Schon jetzt ist die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. Ein Riesen-Erfolg, den das DEB-Team heute sogar noch toppen und sich endgültig unsterblich machen kann. Pack ma‘s!

Erstmeldung vom 28. Mai:

Tampere – Ein bisschen abergläubisch ist auch Harold Kreis. Der Eishockey-Bundestrainer zieht zum WM-Endspiel wieder sein weißes Glückshemd an. „Ich trage es zum siebten Mal“, sagte der 64-Jährige am Sonntagmorgen mit Blick auf das Finale am Abend (19.20 Uhr/TV-Infos zum Spiel gibt es hier) gegen Rekordweltmeister Kanada, „mit dem Hemd haben wir immer gewonnen.“

Nach drei Niederlagen zum Turnierauftakt ist die deutsche Mannschaft mit sechs Siegen in Folge ins Endspiel gestürmt und hat sich damit bereits die erste WM-Medaille seit 70 Jahren gesichert. Der siebte Sieg soll jetzt auch noch den ersten WM-Titel in der Geschichte des deutschen Eishockeys bringen. Dafür verzichtet Kreis sogar auf ein frisches Outfit: „Heute wird‘s nicht gebügelt, heute wird‘s so getragen, wie ich es gestern ausgezogen habe. Heute gehe ich mit dem Kampfhemd ins Spiel hinein.“

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sorgt bei der WM für Begeisterung. © Pavel Golovkin/dpa

Eishockey-WM: Wird Deutschland tatsächlich Weltmeister?

Seiner Mannschaft, die keinerlei personelle Probleme hat, will er mit auf den Weg geben: „Spaß am Spiel haben, den Moment genießen.“ Der sonst so cool wirkende Trainer hat in den vergangenen Tagen auch eine andere Seite gezeigt, als die Augen nach den Siegen in den K.o.-Spielen gegen die Schweiz und die USA feucht und die Stimme brüchig wurden.

„Ich würde die Jungs gerne alle adoptieren, aber das ist nicht möglich“, sagte Kreis, „der Einsatz dieser Mannschaft lässt einen nicht kalt. Man geht da mit, sieht, was die Jungs leisten, sieht, welchen emotionalen und körperlichen Einsatz sie bringen, das zieht einen schon mit.“

Eishockey-WM: Deutschland fordert im Finale Favorit Kanada

Allerdings hat er sich noch nicht mitziehen lassen in den „Heiligen See“. Nach dem 4:3 nach Verlängerung gegen die USA erfrischte sich erneut ein Teil der Mannschaft um Kapitän Moritz Müller im zehn Grad kalten Pyhäjärvi am Teamhotel Rosendahl. „Das habe ich noch nicht gemacht, das fange ich jetzt auch nicht an“, sagte Kreis lachend, lobte das regelmäßige 15-minütige Bad in der Kälte aber: „Das verbindet. Es ist Teambuilding und Regeneration gleichzeitig.“

Vom historischen Erfolg seines Team erhofft sich der Bundestrainer auch einen Schub für das Eishockey in Deutschland. „Ich hoffe, dass wir nicht nur kurzfristig Leute für den Sport gewinnen, sondern auch langfristig für das Eishockey und die Schnelligkeit und Dynamik dieser Sportart“, sagte Kreis: „Wir haben ehrliche Sportler, die da rausgehen und voller Leidenschaft und Kampfgeist spielen, und damit werten wir hoffentlich das Eishockey in Deutschland und auch international auf.“ (epp/SID)