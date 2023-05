Eishockey-WM: Deutschland schlägt USA in dramatischer Overtime und spielt gegen Kanada um Gold

Von: Sascha Mehr

Deutschland schlägt die USA in einem dramatischen Halbfinale nach Overtime und steht im WM-Finale. Gegen Kanada geht es um den Titel.

Eishockey-WM, Viertelfinale: USA - Deutschland 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 3:4)

Deutschland schafft die Überraschung und schlägt die favorisierten USA mit 4:3 nach Overtime.

Spieler des Spiels aufseiten Deutschlands wurde Goalie Mathias Niederberger.

Damit erreicht die Mannschaft von Harold Kreis das Finale gegen Kanada und spielt um den WM-Titel.

Spielende: Was für ein Spiel! Deutschland steht trotz 0:2-Rückstand zu Beginn der Partie im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Nachdem sich die DEB-Auswahl kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit einem Treffer in die Overtime rettete, schoss Tiffels seine Mannschaft durch eine überragende Einzelleistung zum Sieg. Im Finale geht es gegen Kanada um Gold. Silber hat Deutschland sicher und damit die erste WM-Medaille seit 70 Jahren.

69. Minute: JAAAAAAAAA! Tiffels haut den Puck nach überragender Einzelleistung in den Winkel und führt Deutschland damit ins Finale der WM. Das Spiel ist vorbei.

66. Minute: Tiffels plötzlich mit der Riesenchance, der Puck springt aber aufs Tornetz. Weiter 3:3.

65. Minute: Deutschland kommt kaum zum Abschluss, die USA dominieren die Overtime. Noch fünf Minuten.

63. Minute: Niederberger pariert, die USA setzt aber nach und zeigt bislang mehr Druck nach vorne.

61. Minute: Weiter gehts mit der Overtime.

Drittelpause: Was für eine Spannung! Durch das späte 3:3 rettet sich die deutsche Mannschaft in die Overtime. Jetzt geht es maximal zehn Minuten 3gegen3. Wer zuerst trifft, gewinnt das Spiel. Sollte kein Treffer fallen, gehts ins Penaltyschießen.

59. Minute: TOOOOOOOOOOOOR! Niederberger ist vom Eis, Deutschland in 6zu5-Überzahl und Noebels stochert den Puck über die Linie!!! Ausgleich!!!!!

59. Minute: Noch zwei Minuten, wann geht Niederberger vom Eis?

58. Minute: Niederberger hält die deutsche Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel.

56. Minute: Desmith mit einer Glanztat! Das darf doch nicht wahr sein.

54. Minute: Müller haut den Puck an die Latte! Dicke Möglichkeit für das deutsche Team!

52. Minute: Noch gut acht Minuten sind auf der Uhr. Gelingt Deutschland noch der Treffer zur Overtime?

49. Minute: Fischbuch mit fabelhafter Vorarbeit, Kastner kann die Chance aber nicht nutzen und vergibt die Chance zum Ausgleich.

47. Minute: Die deutsche Mannschaft erhöht den Druck und will den Ausgleich. Desmith macht aber die Schoner schnell zu und verhindert den Einschlag.

44. Minute: Niederberger muss alles riskieren, um nicht das 2:4 zu kassieren. Der Keeper zeigt ein richtig starkes Spiel!

43. Minuten: Die US-Amerikaner stören die DEB-Auswahl wieder früh im Spielaufbau und versuchen Puckverluste zu erzwingen. Deutschland muss geduldig bleiben.

41. Minute: Weiter gehts mit dem dritten Drittel.

Deutschland gegen USA: Hochspannung vor letztem Drittel des WM-Halbfinales

Drittelpause: Deutschland liegt 2:3 hinten, hat aber weiter alle Chancen, den Finaleinzug zu realisieren. In Kürze gehts weiter mit dem letzten Drittel.

38. Minute: Gawanke scheitert mit einem Schuss von der blauen Linie an Casey Desmith.

37. Minute: Dicke Chance für die USA nach einem Konter, der Handgelenksschuss verpasst das Gehäuse aber knapp.

35. Minute: Etwas mehr als fünf Minuten noch im zweiten Drittel. Gelingt der deutschen Mannschaft noch der Ausgleich im Mittelabschnitt?

32. Minute: Jetzt gibt es aber zwei Minuten gegen die DEB-Auswahl, Sturm muss auf die Strafbank.

31. Minute: Die Schiedsrichter übersehen einen klaren Stockschlag gegen Gawanke. Das hätte zwingend eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die USA geben müssen.

29. Minute: Jetzt ist es passiert, die USA erzielt das 3:2 und führt erneut. Und wieder ist es ein Puckverlust in der Vorwärtsbewegung. Niederberger kann zweimal parieren, ist dann aber ohne Chance.

27. Minute: Die USA hat wieder das Spielgeschehen übernommen und drückt auf die Führung. Jetzt heißt es aufpassen für die DFB-Auswahl!

25. Minute: Das 3:2 für die USA? Nach einem Konter ist die DEB-Auswahl in Unterzahl und muss den vermeintlichen Gegentreffer durch Grimaldi hinnehmen. Die Schiedsrichter schauen sich das Tor noch einmal auf dem Bildschirm an und erkennen, dass der Puck nicht vollständig über der Linie war.

24. Minute: Die deutsche Mannschaft startet gut und zwingt Keeper Casey Desmith zu zwei starken Paraden.

21. Minute: Weiter gehts mit dem zweiten Drittel.

Deutschland gegen USA: Remis nach erstem Drittel

Drittelende: Die DEB-Auswahl startete mit zwei schnellen Gegentoren denkbar schlecht ins WM-Halbfinale gegen die USA, zeigte aber Moral und kam noch im ersten Dritten zum Ausgleich.

19. Minute: Beinstellen gegen die USA! Grimaldi muss ebenfalls zwei Minuten vom Eis, die DEB-Auswahl ist in 4zu3-Überzahl.

19. Minute: Nach wenigen Sekunden kassiert auch die USA eine Strafzeit. Es geht mit 4gegen4 weiter.

18. Minute: Wojciech Stachowiak muss wegen Beinstellens zwei Minuten auf die Strafbank.

17. Minute: Doppelschlag!!!!! Die DB-Auswahl gleicht aus! Nach einer überragenden Vorarbeit durch Sturm hämmert Maksymilian Szuber den Puck ins Netz.

14. Minute: TOOOOOOOOR für die deutsche Mannschaft!!! Im Powerplay entwickelt sie viel Druck und nach einem Schuss von Moritz Seider ist es Frederik Tiffels, der vor dem Tor abstaubt zum 1:2.

12. Minute: Strafzeit für die USA. Deutschland zwei Minuten in Überzahl!

11. Minute: Jetzt mal die Chance für Jonas Müller, doch sein Schuss von der blauen Linie stellt den Keeper der USA vor keine großen Probleme.

8. Minute: Immer wieder verliert die deutsche Mannschaft die Scheibe im eigenen Drittel und lädt die USA zu Torchancen ein.

4. Minute: Rocco Grimaldi erhöht auf 2:0. Schlechter kann die Partie gar nicht starten.

4. Minute: Die USA sind bislang spritziger und setzt immer wieder früh nach. Die DEB-Auswahl weiß schon zu Beginn des Spiels, was auf sie zukommen wird heute.

2. Minute: Die Defensive der deutschen Mannschaft ist unsortiert und wird kalt erwischt. Nach einem feinen Angriff trifft die USA zum 1:0, Niederberger im Tor der DEB-Auswahl ist chancenlos.

1. Minute: Das Halbfinale beginnt!

Update vom Samstag, 27. Mai, 17.05 Uhr: In 15 Minuten gehts los in Tampere mit dem Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und der USA. Gelingt der DFB-Auswahl der Einzug ins Finale?

Erstmeldung: Tampere - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft im finnischen Tampere über sich hinausgewachsen. Nach drei Niederlagen zu Beginn des Turniers gegen Schweden, Finnland und die USA folgten vier überzeugende Siege, die der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis Platz vier in der Vorrundengruppe einbrachte. Im Viertelfinale gelang dem DEB-Team dann ein echter Coup, denn die Schweiz wurde mit 3:1 aus dem WM-Turnier geworfen.

Deutschland gegen USA: Wer zieht ins Finale ein?

Was ist jetzt drin? „Alles“, antwortete Stürmer und Führungsspieler Nico Sturm: „Warum sollen wir nicht noch zwei Spiele gewinnen?“ Der Erfolg gegen die Schweiz hat die Mannschaft aber ordentlich Kraft gekostet. „Die letzten zehn Minuten habe ich meine Beine gar nicht mehr gespürt. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, wie jeder für jeden gekämpft hat. Unglaublich“, sagte Sturm beim TV-Sender Sport1.

Harold Kreis war mächtig stolz auf seine Truppe: „Ich kann immer wieder nur meinen Hut ziehen. Wir wissen, dass es nur über das bedingungslose Füreinander und Miteinander geht“, so der Bundestrainer beim Sender MagentaSport. Im Halbfinale wartet auf Deutschland nun eine ganz harte Nuss, denn es geht gegen die USA, die alle acht Spiele bei der WM gewonnen hat und sich zum Top-Favoriten auf den Titel entwickelt hat.

Deutschland trifft im Halbfinale der Eishockey-WM auf die USA. © IMAGO/Heikki Saukkomaa

Deutschland gegen USA: DEB-Auswahl zurück in Finnland

In der Vorrunde gab es gegen die USA eine knappe Niederlage für die DEB-Auswahl, die aber gleichwertig war und das Spiel auch hätte gewinnen können. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es übrigens wieder zurück ins finnische Tampere, wo sie auch alle Gruppenspiele absolviert hatte. Für das Viertelfinale gegen die Schweiz musste sie ins lettische Riga reisen. Jetzt gegen die USA spielt die Mannschaft also wieder in ihrer gewohnten Halle. (smr)