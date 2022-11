Marcus Weber Mit dem „C“ auf der Brust

Von: Patrick Hilmes

„Gar nicht mal so leicht.“ Marcus Weber feiert mit dem gläsernen Pokal in den Händen und seinen Mitspielern den 3:0-Erfolg über die Slowakei und zugleich den Triumph beim Deutschland Cup. © IMAGO/Sven Simon

Und plötzlich hing das Trikot mit dem „C“ bei Marcus Weber: Der Garmisch-Partenkirchner führte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Kapitän im dritten Spiel zum Triumph beim Deutschland Cup.

Krefeld – Als Marcus Weber am Sonntag in Krefeld die Umkleidekabine betritt, weiten sich seine Augen. So recht glauben, was er da sieht, kann er nicht. Denn auf seinem Trikot steht etwas, das zuvor nicht da war: das „C“ für den Kapitän. „Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Es hing einfach da“, erzählt Weber lachend. Er streifte es über, bezwang im finalen Spiel mit seinen Teamkameraden der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Slowakei und reckte anschließend den gläsernen Pokal für den Triumph beim Deutschland Cup in die Höhe.

Es war mir eine große Ehre, das „C“ für Deutschland zu tragen.“

„War gar nicht mal so leicht“, sagt Weber. Damit meint er nicht nur die Spiele gegen Dänemark (3:2 n.V.), Österreich (3:0) und Slowakei (3:0), sondern vor allem das Gewicht der Trophäe. Zugleich verweist er auf seine mangelnde Erfahrung in diesem Metier. „So viele Pokale hab’ ich bisher nicht gewonnen“, gesteht der Garmisch-Partenkirchner schmunzelnd. Nun aber gleich einen mit dem DEB-Team als Kapitän. Weber weiß diese Anerkennung zu schätzen und betont: „Es war mir eine große Ehre, das „C“ für Deutschland zu tragen.“

Weber/Zitterbart - Duo mit SCR-Vergangenheit

Das in ihn gesetzte Vertrauen von Bundestrainer Toni Söderholm zahlte er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zurück. Weber stand in allen drei Partien auf dem Eis und kassierte mit dem Team lediglich zwei Gegentreffer. Entsprechend zufrieden ist er mit seinen persönlichen Auftritten. „Ich denke, ich war wie gefordert robust in der Defensive, hab’ gute Zweikämpfe geführt, und auch das Spiel in Unterzahl war ordentlich.“ Dasselbe Fazit zieht er auch für die Leistung der gesamten Mannschaft. „Es war nicht alles perfekt, aber wie soll das auch schon gehen mit ein, zwei Trainingseinheiten, neuer Taktik und neuen Mitspielern?“ Neu ist das treffende Wort in Bezug auf den DEB-Kader. Söderholm hatte bewusst einige Stammkräfte pausieren lassen, hingegen viele junge Spieler nominiert. Daher war Weber mit seinen 30 Jahren auch einer der Ältesten im Team. Bedeute aber nicht, dass er nun den Leitwolf mimen musste. „Die Jungs spielen alle größere Rollen in ihren Teams, da muss man nicht viel vorweggehen oder Fragen von ihnen beantworten.“ Hingegen herrschte ein munterer Austausch, auch Weber fragte bei den jüngeren Kollegen nach, wie es beispielsweise in München oder Köln läuft. Und Düsseldorf. Denn bei der DEG spielt mittlerweile Luca Zitterbart. Der 24-Jährige und Weber haben eine gemeinsame Vergangenheit beim SCR, und nun auch eine beim DEB. „Das war schon witzig. Ich hab’ Luca auch den Tagblatt-Artikel vorher gezeigt. Und dann spielen wir wirklich zusammen.“ Funktionierte bestens, Weber und Zitterbart sorgten für defensive Stabilität im DEB-Team. „Ich weiß nicht, ob die paar Spiele beim SCR uns den unschlagbaren Vorteil verschafft haben, aber es hat gut geklappt und viel Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen.“

Weber bedauert geringe Zuschauerzahlen in Krefeld

Weniger überzeugen konnte die Kulisse auf den Rängen in Krefeld. Insgesamt verfolgten die deutschen Spiele lediglich rund 8000 Fans live vor Ort. Am Donnerstag gegen Dänemark hatten sich nicht mal 1000 Zuschauer ein Ticket geholt, weniger als der Schnitt des SCR in der Oberliga. „Das war wirklich mager. Ich dachte, Krefeld wäre eine Eishockey-Stadt“, sagt Weber. Aber am Samstag und Sonntag seien es „gefühlt“ mehr als die 3310 und 3854 Fans gewesen. „Es ist schade, denn wir haben wieder gute Werbung für das deutsche Eishockey betrieben. Mehr können wir nicht machen.“

Gar nichts machen darf nun Weber – zumindest zwei Tage lang. Er entspannt kurz in der Heimat, ehe es zurück nach Nürnberg geht.