Nach fast 400 NHL-Spielen: Deutsche Eishockey-Legende beendet Karriere

Von Christoph Wutz

Eishockey-Star Thomas Greiss beendet seine Laufbahn. Zuletzt war er nur noch Ersatztorwart. Jetzt hat er bereits neue Ziele im Blick.

St. Louis – Nach 14 Spielzeiten und fast 400 Partien in der NHL ist Schluss: Torhüter Thomas Greiss hat seine aktive Eishockey-Laufbahn beendet. Der Füssener, der auch lange Zeit das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütete, möchte sich nun vermehrt seiner Familie widmen.

Thomas Greiss Geboren: 29. Januar 1986 (Alter 37 Jahre), Füssen Position: Torwart Stationen als Spieler: u. a. Kölner Haie, San Jose Sharks, New York Islanders, St. Louis Blues Größter Erfolg: William M. Jennings Trophy der NHL (2019)

Ende der Eishockey-Karriere: Ex-NHL-Torhüter Greiss ist „offiziell im Ruhestand“

Die nordamerikanische Profiliga vermeldete auf ihrer Webseite Greiss‘ Karriereende. Auf Nachfrage erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler demnach, dass er „offiziell im Ruhestand“ sei. Der Torhüter hatte zuletzt bei den St. Louis Blues unter Vertrag gestanden, seit dem 1. Juli war er ein Free Agent und somit ohne Team.

Für St. Louis war der 37-Jährige, der zu Beginn seiner Laufbahn auch für die Kölner Haie in der DEL spielte, in der vergangenen Spielzeit nur Backup-Goalie. Er kam 2022/23 auf 21 Einsätze in der NHL.

+ NHL-Star Thomas Greiss beendet seine Karriere. © Imago / USA TODAY Network

Nach 14 Saisons in der NHL: Eishockey-Torhüter Greiss beendet Laufbahn

Der Füssener wurde 2004 von den San Jose Sharks in der dritten Runde des Drafts gezogen, diese gaben ihm später auch seinen ersten NHL-Vertrag. Greiss spielte 14 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga und stand in insgesamt 368 Spielen der regulären Saison auf dem Eis.

Neben seiner Zeit bei den Sharks spielte der Goalie noch für die Phoenix Coyotes, die Pittsburgh Penguins, die New York Islanders, die Detroit Red Wings sowie zuletzt in St. Louis. Die wohl größte Ehrung seiner Laufbahn wurde ihm 2019 zuteil, als er mit seinem Islander-Kollegen Robin Lehner als Torhüterduo mit den wenigsten Gegentoren der NHL mit der William M. Jennings Trophy ausgezeichnet wurde. In Zukunft möchte sich Greiss, der jeweils 2006 und 2010 mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilnahm, auf sein Leben abseits der Eisfläche fokussieren.

Congratulations to Thomas Greiss on a 14-year NHL career. #stlblues https://t.co/pTDsadrnqt — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 12, 2023

Eishockey-Legende Greiss freut sich jetzt „auf das nächste ruhigere Kapitel“

„Ich freue mich jetzt auf das nächste ruhigere Kapitel mit mehr Zeit für die Familie“, sagte Greiss voller Vorfreude auf die anstehende Zeit. „Es gab schon einige Überlegungen, aber im Endeffekt habe ich mir ein paar Angebote angeschaut, die mich nicht wirklich gereizt haben“, offenbarte der Ex-Goalie.

„Das führt dazu, dass ich bereit war, den Schritt zu machen und freue mich darauf, ein paar neue Dinge in meinem Leben zu tun.“ Worum es sich dabei abgesehen von seiner Familie handeln wird, wollte der 37-Jährige noch nicht verraten. (dpa/wuc)

