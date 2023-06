Neuen Weg eingeschlagen

Von: Sven Sartison

Schuften schon jetzt für den kommenden Winter: (h.v.l.) Benedikt Erhardt, Tim Coutu, Lorenz Mittermaier, Andreas Tanzer, Kilian Raubal, Andreas Maurer, (v.v.l.) Sebastian Reindl, Elias Fischbacher und Johannes Feichtinger. Präsenz auf und neben dem Eis Erfahrener Mann an der Bande © Privat

Beim TSV Farchant tut sich etwas – auf und neben dem Eis. Mittel- bis langfristig plant der Verein die Rückkehr in die Eishockey-Landesliga. Und hat für dieses Ziel einen neuen Weg einschlagen.

Farchant – Die vergangene Saison, die erste nach der Corona-Pandemie, haben sie im Lager des TSV Farchant als eine Art Übergangsjahr abgehakt. Platz vier in der Eishockey-Bezirksliga Süd stand am Ende zu Buche. Nicht schlecht, aber auch nicht ganz das, was man sich insgeheim vielleicht erwartet, erhofft hatte. „Im vergangenen Jahr war das alles noch recht unkoordiniert. Auch wenn sich die Beteiligten alle Mühe gegeben haben“, gesteht Elias Fischbacher. Das soll sich in der kommenden Spielzeit ändern. „Wir wollen schon die Vorbereitung deutlich strukturierter und professioneller angehen.“

Der 23-Jährige steht fast schon sinnbildlich für den neu eingeschlagenen Weg, den sie in Farchant gehen wollen. Bei der Jahresversammlung wurde er unlängst zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Sein Ziel: Die Eishockey-Sparte wieder mehr ins Licht rücken, mit Leistungen auf dem Eis, aber auch abseits des Spielfelds. Dass er mit Anfang 20 noch ein echter Jungspund auf seinem Posten ist, bereitet ihm dabei keine Sorgen. „Natürlich bin ich bissl jung“, sagt er: „Aber entscheidend ist, dass man seine Arbeit erledigt und hinter dem steht, was man macht.“ Und das tut Fischbacher uneingeschränkt.

„Wir wollen uns nach außen wieder präsenter zeigen, damit die Leute immer auf dem Laufenden sind.“

Schon seit Wochen bastelt er im Hintergrund am Kader für den anstehenden Winter. Unterstützung erhält er dabei von den älteren, gestandenen Spielern sowie Vorstand Andreas Maier und Kassier Florian Thoma. Häppchenweise konnte er so immer wieder über die Sozialen Medien erste Vertragsverlängerungen bekannt geben. Das Reindl-Trio Maximilian, Florian und Sebastian bleibt ebenso an Bord wie Lorenz Mittermaier, Kilian Raubal, Tim Coutu und Sebastian Wolters. Überhaupt sollen Instagram und Facebook künftig mehr Bedeutung bekommen. „Wir wollen uns nach außen wieder präsenter zeigen, damit die Leute immer auf dem Laufenden sind.“ Zudem konnte mit „Eishockey TV“ ein neuer Videopartner gefunden werden. Dieser wird auf YouTube Zusammenfassungen der Farchanter Heimspiele veröffentlichen.

Anlaufstelle für junge Spieler

Doch nicht nur im Internet, auch in der realen Welt möchte der TSV näher an die Menschen, ja die Fans heranrücken. „Wir werden wieder mehr auf Veranstaltungen anzutreffen sein. So wie es früher der Fall war“, erklärt der Abteilungsleiter. Etwa beim Klangniveau-Festival im Kurpark in Garmisch-Partenkirchen oder beim Farchanter Dorffest. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind.“

Am besten auch mit sportlichen Leistungen. Mittel- bis Langfristig peilt man beim TSV die Rückkehr in die Landesliga an. Das ausgegebene Ziel für die neue Saison lautet Playoffs. Schon Anfang des Monats hat die Mannschaft daher mit dem Sommertraining begonnen. „Aktuell sind wir viel in den heimischen Gebirgen unterwegs“, sagt Fischbacher. Oberstes Ziel: Als Einheit zusammenwachsen, den Teamgeist stärken und die Neuen integrieren. Von denen hat man bislang noch nichts gelesen, zwei Zugänge aber stehen bereits fest. Aus der U20 des SC Riessersee wechseln Luis Krause und Johannes Feichtinger zum Nachbarn.

Die beiden sollen jedoch nur der Anfang sein. Denn für die Zukunft haben sie es sich in Farchant zum Ziel gemacht, eine Art „Anlaufstelle für junge Spieler zu sein, die den Sprung aus der DNL in die Ober- oder Bayernliga nicht direkt schaffen“. Mit Blick darauf wäre der Landesliga-Aufstieg umso wichtiger, um „qualitatives Eishockey bieten zu können“.

Wittlinger folgt auf Thomas Radu

Gelingen soll das Vorhaben unter der Leitung von Habart Wittlinger. Der 57-Jährige, in der Vergangenheit Trainer bei der U20 des SCR und dem EV Mittenwald, übernimmt für Thomas Radu an der Bande. Der will es nach seiner schweren Knieverletzung, die er sich vor inzwischen fast eineinhalb Jahren zugezogen hatte, noch einmal wissen, als Spieler aufs Eis zurückkehren. „Wenn das Knie mitmacht, stehen ihm beim TSV alle Türen offen“, stellt Fischbacher klar. Nicht mehr für Farchant auflaufen werden dagegen Stefan Fessenmayer und Matej Kurzweil, die ihre Karriere beendet haben.

„Ich habe brutal Bock, Eishockey zu spielen.“

Erstmals ins Olympia-Eissportzentrum soll es für den TSV planmäßig Anfang September gehen, rund zwei Monate vor dem Saisonstart Ende Oktober. Die Schlittschuhe schnüren wird dann auch Fischbacher. Denn trotz seiner neuen Rolle als Abteilungsleiter wird der Oberliga-erfahrene Goalie auch weiterhin zwischen den Pfosten stehen. „Ich habe brutal Bock, Eishockey zu spielen.“ Mehr Sinnbild für den neuen, ambitionierten Farchanter Weg geht kaum.